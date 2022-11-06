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Сегодня, 15:15

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз на матч АПЛ 6 ноября 2022 года

Прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» 6 ноября 2022 года
Артем Белинин
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Лукас Моура и Гарри Кейн.
Фото Global Look Press

6 ноября в матче 15-го тура АПЛ сыграют «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Матч начнется в 19.30 по московскому времени на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум», прямая трансляция для России не предусмотрена.

Англия. Премьер-лига. 15-й тур
06 нояб, 19:30. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль

Букмекерская компания БЕТСИТИ чуть больше верит в Клоппа. Поставить на победу «Ливерпуля» можно за 2.10, это примерно 47% вероятности исхода. Успех «Тоттенхэма» оценили в 3.40 (26%), ничью — в 3.90 (27%).

При ставке в 1000 рублей на победу хозяев в случае положительного результата выплата составит 3400 рублей.

Если считаете, что команда Конте не уступит дома, оформите ставку за 1.79.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.50, Ф2(0) — за 1.57.

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» забивают друг другу уже четыре матча подряд, поэтому эксперты не сомневаются в обмене голами. Поставить на «обе забьют» можно за 1.59.

Аналитики также верят в результативную встречу — тотал больше 2.5 мяча идет за 1.65, но можно повысить ставки. Например, взять ТБ3.5 за 2.65.

Лучшие шансы отличиться в рядах «шпор» у Гарри Кейна (2.40), среди гостей голы ожидаются от Мохаммеда Салаха (2.30) и Дарвина Нуньеса (2.60).

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 7.10.

Антонио Конте и&nbsp;Юрген Клопп. «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Клопп для Конте не авторитет

Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

Актуальная форма «Ливерпуля» далека от идеала — за 12 матчей этого сезона АПЛ они пропустили уже 15 мячей, по xGA могли пропустить 20, а ведь не пройдена даже половина сезона. Примерно столько же красные пропустили за весь прошлый сезон.

«Тоттенхэм» тоже в нокауте, но пока и близко не в таком глубоком. Конте держит ситуацию под контролем, а за плечами у «шпор» три матча подряд, в которых они забивали в дополнительное время и добывали очки. Так что характер у лондонцев есть. И шансы не проиграть тоже.

Рекомендуемая ставка: «Тоттенхэм» не проиграет за 1.79.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Ливерпуль
ФК Тоттенхэм Хотспур
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«Челси» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ 6 ноября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 2 : 0
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 1
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 1 : 2
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 3 : 3
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 0 : 1
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 15 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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