«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз на матч АПЛ 6 ноября 2022 года
6 ноября в матче 15-го тура АПЛ сыграют «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Матч начнется в 19.30 по московскому времени на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум», прямая трансляция для России не предусмотрена.
Букмекерская компания БЕТСИТИ чуть больше верит в Клоппа. Поставить на победу «Ливерпуля» можно за 2.10, это примерно 47% вероятности исхода. Успех «Тоттенхэма» оценили в 3.40 (26%), ничью — в 3.90 (27%).
При ставке в 1000 рублей на победу хозяев в случае положительного результата выплата составит 3400 рублей.
Если считаете, что команда Конте не уступит дома, оформите ставку за 1.79.
Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.50, Ф2(0) — за 1.57.
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» забивают друг другу уже четыре матча подряд, поэтому эксперты не сомневаются в обмене голами. Поставить на «обе забьют» можно за 1.59.
Аналитики также верят в результативную встречу — тотал больше 2.5 мяча идет за 1.65, но можно повысить ставки. Например, взять ТБ3.5 за 2.65.
Лучшие шансы отличиться в рядах «шпор» у Гарри Кейна (2.40), среди гостей голы ожидаются от Мохаммеда Салаха (2.30) и Дарвина Нуньеса (2.60).
Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 7.10.
Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»
Актуальная форма «Ливерпуля» далека от идеала — за 12 матчей этого сезона АПЛ они пропустили уже 15 мячей, по xGA могли пропустить 20, а ведь не пройдена даже половина сезона. Примерно столько же красные пропустили за весь прошлый сезон.
«Тоттенхэм» тоже в нокауте, но пока и близко не в таком глубоком. Конте держит ситуацию под контролем, а за плечами у «шпор» три матча подряд, в которых они забивали в дополнительное время и добывали очки. Так что характер у лондонцев есть. И шансы не проиграть тоже.
Рекомендуемая ставка: «Тоттенхэм» не проиграет за 1.79.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|45-7
|39
|
2
|Спартак
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|
3
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Ахмат
|16
|8
|2
|6
|25-24
|26
|
6
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|16
|4
|4
|8
|19-27
|16
|
13
|Факел
|16
|1
|10
|5
|21-31
|13
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|2 : 0
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|1 : 1
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|1 : 2
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|3 : 3
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|0 : 1
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|13
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|15
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2