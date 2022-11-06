6 ноября в матче 15-го тура АПЛ сыграют «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Матч начнется в 19.30 по московскому времени на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум», прямая трансляция для России не предусмотрена.

Букмекерская компания БЕТСИТИ чуть больше верит в Клоппа. Поставить на победу «Ливерпуля» можно за 2.10, это примерно 47% вероятности исхода. Успех «Тоттенхэма» оценили в 3.40 (26%), ничью — в 3.90 (27%).

При ставке в 1000 рублей на победу хозяев в случае положительного результата выплата составит 3400 рублей.

Если считаете, что команда Конте не уступит дома, оформите ставку за 1.79.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.50, Ф2(0) — за 1.57.

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» забивают друг другу уже четыре матча подряд, поэтому эксперты не сомневаются в обмене голами. Поставить на «обе забьют» можно за 1.59.

Аналитики также верят в результативную встречу — тотал больше 2.5 мяча идет за 1.65, но можно повысить ставки. Например, взять ТБ3.5 за 2.65.

Лучшие шансы отличиться в рядах «шпор» у Гарри Кейна (2.40), среди гостей голы ожидаются от Мохаммеда Салаха (2.30) и Дарвина Нуньеса (2.60).

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 7.10.

Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

Актуальная форма «Ливерпуля» далека от идеала — за 12 матчей этого сезона АПЛ они пропустили уже 15 мячей, по xGA могли пропустить 20, а ведь не пройдена даже половина сезона. Примерно столько же красные пропустили за весь прошлый сезон.

«Тоттенхэм» тоже в нокауте, но пока и близко не в таком глубоком. Конте держит ситуацию под контролем, а за плечами у «шпор» три матча подряд, в которых они забивали в дополнительное время и добывали очки. Так что характер у лондонцев есть. И шансы не проиграть тоже.

Рекомендуемая ставка: «Тоттенхэм» не проиграет за 1.79.