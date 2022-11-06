«Челси» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ 6 ноября 2022 года
Один из главный матчей 15-го тура АПЛ — противостояние лондонских топ-клубов, «Челси» и «Арсенала». Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж», стартовый свисток арбитра Майкла Оливера прозвучит в 15.00 по московскому времени. В России не показывают матчи чемпионата Англии.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ полагают, что у команд примерно равные шансы на успех: поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 2.75, вероятность — около 35%. Выигрыш гостей предложен с чуть меньшей котировкой 2.70 (36%), ничья идет за 3.40 (29%).
Верите в синих? Ставка в 1000 рублей на победу «Челси» при благополучном исходе принесет 2750 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом?
• ничья 1:1 идет за 6.30;
• победа «Челси» 1:0 — за 8.20;
• выигрыш «Арсенала» с таким же счетом — за 8.30.
«Канониры» за 12 матчей в АПЛ забили уже 30 мячей — второй результат в лиге. В последнем туре команда Микеля Артеты уничтожила «Ноттингем Форест» (5:0). Ждете еще одну яркую игру от гостей? ИТБ2 (1.5) можно взять за 2.42, ИТМ2 (1.5) — за 1.56.
«Аристократы» отличались намного реже — всего 17 раз за 12 туров. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча оценен в 2.40, обратный рынок доступен за 1.57.
Общий тотал больше 2.5 гола предложен с котировкой 1.96, ТМ 2.5 идет за 1.90.
Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 1.77, обратный рынок можно оформить за 2.05.
Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Арсенал» 6 ноября 2022 года
Синие находятся в кислой форме: не выигрывают в АПЛ на протяжении трех игр (поражение и две ничьи), которые разбавили тяжелыми победами в Лиге чемпионов над хилыми «РБ Зальцбург» и «Динамо» Загреб (по 2:1). Также команда Грэма Поттера с трудом забивает: за три последних тура чемпионата оформила два гола и ни разу не воткнула больше одного мяча за игру. К тому же в команде травмированы несколько важных игроков — Рис Джеймс, Бен Чилуэлл, Нголо Канте, Уэсли Фофана.
«Арсенал» же проводит отличный сезон: идет в АПЛ вторым, но в случае победы в предстоящем матче вернется на первую строчку. В пяти из последних семи игр во всех турнирах «канониры» одержали сухие победы, а за весь сезон не выиграли только в трех из 18 игр во всех соревнованиях.
Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.94.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|45-7
|39
|
2
|Спартак
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|
3
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Ахмат
|16
|8
|2
|6
|25-24
|26
|
6
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|16
|4
|4
|8
|19-27
|16
|
13
|Факел
|16
|1
|10
|5
|21-31
|13
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|2 : 0
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|1 : 1
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|1 : 2
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|3 : 3
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|0 : 1
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|13
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|15
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2