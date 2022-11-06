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«Челси» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ 6 ноября 2022 года

Прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Арсенал» 6 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Челси» в игре Лиги чемпионов с «Зальцбургом».
Фото Global Look Press

Один из главный матчей 15-го тура АПЛ — противостояние лондонских топ-клубов, «Челси» и «Арсенала». Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж», стартовый свисток арбитра Майкла Оливера прозвучит в 15.00 по московскому времени. В России не показывают матчи чемпионата Англии.

Англия. Премьер-лига. 15-й тур
06 нояб, 15:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Арсенал

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ полагают, что у команд примерно равные шансы на успех: поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 2.75, вероятность — около 35%. Выигрыш гостей предложен с чуть меньшей котировкой 2.70 (36%), ничья идет за 3.40 (29%).

Верите в синих? Ставка в 1000 рублей на победу «Челси» при благополучном исходе принесет 2750 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом?

• ничья 1:1 идет за 6.30;

• победа «Челси» 1:0 — за 8.20;

• выигрыш «Арсенала» с таким же счетом — за 8.30.

«Канониры» за 12 матчей в АПЛ забили уже 30 мячей — второй результат в лиге. В последнем туре команда Микеля Артеты уничтожила «Ноттингем Форест» (5:0). Ждете еще одну яркую игру от гостей? ИТБ2 (1.5) можно взять за 2.42, ИТМ2 (1.5) — за 1.56.

«Аристократы» отличались намного реже — всего 17 раз за 12 туров. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча оценен в 2.40, обратный рынок доступен за 1.57.

Общий тотал больше 2.5 гола предложен с котировкой 1.96, ТМ 2.5 идет за 1.90.

Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 1.77, обратный рынок можно оформить за 2.05.

Нголо Канте. «Челси» потерял незаменимого игрока. Как Поттеру теперь сдержать «Арсенал»?

Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Арсенал» 6 ноября 2022 года

Синие находятся в кислой форме: не выигрывают в АПЛ на протяжении трех игр (поражение и две ничьи), которые разбавили тяжелыми победами в Лиге чемпионов над хилыми «РБ Зальцбург» и «Динамо» Загреб (по 2:1). Также команда Грэма Поттера с трудом забивает: за три последних тура чемпионата оформила два гола и ни разу не воткнула больше одного мяча за игру. К тому же в команде травмированы несколько важных игроков — Рис Джеймс, Бен Чилуэлл, Нголо Канте, Уэсли Фофана.

«Арсенал» же проводит отличный сезон: идет в АПЛ вторым, но в случае победы в предстоящем матче вернется на первую строчку. В пяти из последних семи игр во всех турнирах «канониры» одержали сухие победы, а за весь сезон не выиграли только в трех из 18 игр во всех соревнованиях.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.94.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Челси
0
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«Ростов» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 6 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 2 : 0
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 1
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 1 : 2
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 3 : 3
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 0 : 1
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 15 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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