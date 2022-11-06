Один из главный матчей 15-го тура АПЛ — противостояние лондонских топ-клубов, «Челси» и «Арсенала». Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж», стартовый свисток арбитра Майкла Оливера прозвучит в 15.00 по московскому времени. В России не показывают матчи чемпионата Англии.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ полагают, что у команд примерно равные шансы на успех: поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 2.75, вероятность — около 35%. Выигрыш гостей предложен с чуть меньшей котировкой 2.70 (36%), ничья идет за 3.40 (29%).

Верите в синих? Ставка в 1000 рублей на победу «Челси» при благополучном исходе принесет 2750 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом?

• ничья 1:1 идет за 6.30;

• победа «Челси» 1:0 — за 8.20;

• выигрыш «Арсенала» с таким же счетом — за 8.30.

«Канониры» за 12 матчей в АПЛ забили уже 30 мячей — второй результат в лиге. В последнем туре команда Микеля Артеты уничтожила «Ноттингем Форест» (5:0). Ждете еще одну яркую игру от гостей? ИТБ2 (1.5) можно взять за 2.42, ИТМ2 (1.5) — за 1.56.

«Аристократы» отличались намного реже — всего 17 раз за 12 туров. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча оценен в 2.40, обратный рынок доступен за 1.57.

Общий тотал больше 2.5 гола предложен с котировкой 1.96, ТМ 2.5 идет за 1.90.

Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 1.77, обратный рынок можно оформить за 2.05.

Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Арсенал» 6 ноября 2022 года

Синие находятся в кислой форме: не выигрывают в АПЛ на протяжении трех игр (поражение и две ничьи), которые разбавили тяжелыми победами в Лиге чемпионов над хилыми «РБ Зальцбург» и «Динамо» Загреб (по 2:1). Также команда Грэма Поттера с трудом забивает: за три последних тура чемпионата оформила два гола и ни разу не воткнула больше одного мяча за игру. К тому же в команде травмированы несколько важных игроков — Рис Джеймс, Бен Чилуэлл, Нголо Канте, Уэсли Фофана.

«Арсенал» же проводит отличный сезон: идет в АПЛ вторым, но в случае победы в предстоящем матче вернется на первую строчку. В пяти из последних семи игр во всех турнирах «канониры» одержали сухие победы, а за весь сезон не выиграли только в трех из 18 игр во всех соревнованиях.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.94.