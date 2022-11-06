«Рома» — «Лацио»: где смотреть матч серии А 6 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
В 13-м туре серии А состоится римское дерби: «Рома» и «Лацио» встретятся на стадионе «Олимпико». Стартовый свисток арбитра Даниэле Орсато прозвучит в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» в 19.55 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ в предстоящем матче отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Ромы» можно с коэффициентом 2.14, что составляет примерно 45% вероятности. Успех «Лацио» предложен с котировкой 3.80 (26%), ничья оценена чуть дешевле — в 3.40 (29%).
Верите в успех команды Жозе Моуринью? Ставка в 1000 рублей на выигрыш хозяев при благополучном исходе принесет 2140 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча отражают преимущество «джаллоросси»:
• ничья 1:1 идет за 6.40;
• победа «Ромы» 1:0 — за 6.90;
• успех хозяев 2:1 — за 8.40.
«Рома» после 12 туров идет четвертой и опережает «Лацио» лишь на очко. При этом команда Моуринью мало забивает: за 12 матчей серии А оформила лишь 16 голов и всего дважды вонзала за матч больше двух голов. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча на предстоящую встречу доступен за 2.08, ИТМ1 (1.5) — за 1.75.
«Лацио» выступает куда результативнее: за те же 12 туров «орлы» вколотили 24 мяча — это четвертый результат в чемпионате Италии. В среднем за матч коллектив Маурицио Сарри забивает ровно два гола. ИТБ2 (1.5) можно взять за 3.00, обратный рынок оценен в 1.38.
При этом «Лацио» очень редко пропускает — всего восемь мячей, реже пробивали только «Ювентус» (семь). Все равно ждете результативную игру? Тотал больше 2.5 гола предложен с котировкой 2.00, обратный рынок доступен за 1.86.
Верите, что в предстоящем дерби отличатся оба соперника? Поставить на это можно с коэффициентом 1.84, «обе забьют — нет» идет за 1.96.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|45-7
|39
|
2
|Спартак
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|
3
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Ахмат
|16
|8
|2
|6
|25-24
|26
|
6
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Урал
|16
|5
|3
|8
|19-28
|18
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|16
|4
|4
|8
|19-27
|16
|
13
|Факел
|16
|1
|10
|5
|21-31
|13
|
14
|Локомотив
|16
|3
|4
|9
|19-32
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|2 : 0
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|1 : 1
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|1 : 2
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|3 : 3
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|0 : 1
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|2 : 2
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|13
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|15
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|15
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2