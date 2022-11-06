В 13-м туре серии А состоится римское дерби: «Рома» и «Лацио» встретятся на стадионе «Олимпико». Стартовый свисток арбитра Даниэле Орсато прозвучит в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» в 19.55 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ в предстоящем матче отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Ромы» можно с коэффициентом 2.14, что составляет примерно 45% вероятности. Успех «Лацио» предложен с котировкой 3.80 (26%), ничья оценена чуть дешевле — в 3.40 (29%).

Верите в успех команды Жозе Моуринью? Ставка в 1000 рублей на выигрыш хозяев при благополучном исходе принесет 2140 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча отражают преимущество «джаллоросси»:

• ничья 1:1 идет за 6.40;

• победа «Ромы» 1:0 — за 6.90;

• успех хозяев 2:1 — за 8.40.

«Рома» после 12 туров идет четвертой и опережает «Лацио» лишь на очко. При этом команда Моуринью мало забивает: за 12 матчей серии А оформила лишь 16 голов и всего дважды вонзала за матч больше двух голов. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча на предстоящую встречу доступен за 2.08, ИТМ1 (1.5) — за 1.75.

«Лацио» выступает куда результативнее: за те же 12 туров «орлы» вколотили 24 мяча — это четвертый результат в чемпионате Италии. В среднем за матч коллектив Маурицио Сарри забивает ровно два гола. ИТБ2 (1.5) можно взять за 3.00, обратный рынок оценен в 1.38.

При этом «Лацио» очень редко пропускает — всего восемь мячей, реже пробивали только «Ювентус» (семь). Все равно ждете результативную игру? Тотал больше 2.5 гола предложен с котировкой 2.00, обратный рынок доступен за 1.86.

Верите, что в предстоящем дерби отличатся оба соперника? Поставить на это можно с коэффициентом 1.84, «обе забьют — нет» идет за 1.96.