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«Рома» — «Лацио»: где смотреть матч серии А 6 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Рома» — «Лацио» 6 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Ромы» в матче с «Вероной».
Фото Global Look Press

В 13-м туре серии А состоится римское дерби: «Рома» и «Лацио» встретятся на стадионе «Олимпико». Стартовый свисток арбитра Даниэле Орсато прозвучит в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» в 19.55 мск.

Италия. Серия А. 13-й тур
06 нояб, 20:00. Olimpico (Рим)
Рома
Лацио

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ в предстоящем матче отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Ромы» можно с коэффициентом 2.14, что составляет примерно 45% вероятности. Успех «Лацио» предложен с котировкой 3.80 (26%), ничья оценена чуть дешевле — в 3.40 (29%).

Верите в успех команды Жозе Моуринью? Ставка в 1000 рублей на выигрыш хозяев при благополучном исходе принесет 2140 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча отражают преимущество «джаллоросси»:

• ничья 1:1 идет за 6.40;

• победа «Ромы» 1:0 — за 6.90;

• успех хозяев 2:1 — за 8.40.

«Рома» после 12 туров идет четвертой и опережает «Лацио» лишь на очко. При этом команда Моуринью мало забивает: за 12 матчей серии А оформила лишь 16 голов и всего дважды вонзала за матч больше двух голов. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча на предстоящую встречу доступен за 2.08, ИТМ1 (1.5) — за 1.75.

«Лацио» выступает куда результативнее: за те же 12 туров «орлы» вколотили 24 мяча — это четвертый результат в чемпионате Италии. В среднем за матч коллектив Маурицио Сарри забивает ровно два гола. ИТБ2 (1.5) можно взять за 3.00, обратный рынок оценен в 1.38.

Чиро Иммобиле. «Рома» — «Лацио»: без Иммобиле и Милинковича-Савича гостям не светит победа в дерби

При этом «Лацио» очень редко пропускает — всего восемь мячей, реже пробивали только «Ювентус» (семь). Все равно ждете результативную игру? Тотал больше 2.5 гола предложен с котировкой 2.00, обратный рынок доступен за 1.86.

Верите, что в предстоящем дерби отличатся оба соперника? Поставить на это можно с коэффициентом 1.84, «обе забьют — нет» идет за 1.96.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Лацио
ФК Рома
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«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз на матч АПЛ 6 ноября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 2 : 0
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 1
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 1 : 2
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 3 : 3
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 0 : 1
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 2 : 2
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 15 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 15 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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