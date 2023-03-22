«Торпедо» — СКА: прогноз на матч плей-офф КХЛ 22 марта 2023 года
22 марта «Торпедо» и СКА проведут четвертый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина от Западной конференции КХЛ. Игра может оказаться последней, ведь петербуржцы ведут 3:0. Встреча пройдет в Нижнем Новгороде на арене «Нагорный». Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime.
По мнению аналитиков букмекерской компании PARI, петербуржцы имеют больше шансов на успех в предстоящем матче: поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 2.20 (вероятность — около 44%). Выигрыш нижегородцев предложен с котировкой 3.00 (32%), ничья идет за 3.85 (24%).
Ждете четвертую подряд победу армейцев? Ставка в 1000 рублей на триумф СКА при благоприятном исходе принесет 2200 рублей.
Для подстраховки можете выбрать вариант с победой любой команды с учетом овертайма. Этот рынок на хозяев идет за 2.18, на гостей — за 1.68.
Также доступен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(0) идет за 2.25, Ф2(0) — за 1.65;
• Ф2(-1.5) можно взять за 2.85, Ф1(+1.5) — за 1.40.
Команды не очень ярко проводят серию — лишь однажды оформили за матч больше четырех голов: СКА обыграл соперника во второй встрече 5:4. Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.67, ТМ 4.5 — за 2.20.
СКА уже практически гарантировал себе выход в следующий раунд. Поставить на проход «Торпедо» в финал «Востока» можно за 40.0.
Прогноз и ставка на матч плей-офф КХЛ «Торпедо» — СКА
Петербуржцы близки к завершению серии в четырех матчах и выходу в финал Западной конференции. СКА выиграл у «Торпедо» три матча в плей-офф, а до этого практически не терял очки против нижегородцев в регулярном чемпионате: команды встречались четыре раза, и армейцы оформили три победы. Причем единственное поражение коллектив Ротенберга потерпел только в серии буллитов.
Рекомендуемая ставка: победа СКА с учетом овертайма за 1.68.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|5
|10
|24-35
|20
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|1
|5
|14
|10-34
|8
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4