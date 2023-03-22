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Сегодня, 12:15

«Торпедо» — СКА: прогноз на матч плей-офф КХЛ 22 марта 2023 года

Прогноз на матч плей-офф КХЛ «Торпедо» — СКА 22 марта 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки СКА в матче с «Торпедо».
Фото Телеграм-канал СКА., Telegram

22 марта «Торпедо» и СКА проведут четвертый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина от Западной конференции КХЛ. Игра может оказаться последней, ведь петербуржцы ведут 3:0. Встреча пройдет в Нижнем Новгороде на арене «Нагорный». Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime.

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По мнению аналитиков букмекерской компании PARI, петербуржцы имеют больше шансов на успех в предстоящем матче: поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 2.20 (вероятность — около 44%). Выигрыш нижегородцев предложен с котировкой 3.00 (32%), ничья идет за 3.85 (24%).

Ждете четвертую подряд победу армейцев? Ставка в 1000 рублей на триумф СКА при благоприятном исходе принесет 2200 рублей.

Для подстраховки можете выбрать вариант с победой любой команды с учетом овертайма. Этот рынок на хозяев идет за 2.18, на гостей — за 1.68.

Также доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(0) идет за 2.25, Ф2(0) — за 1.65;

• Ф2(-1.5) можно взять за 2.85, Ф1(+1.5) — за 1.40.

Команды не очень ярко проводят серию — лишь однажды оформили за матч больше четырех голов: СКА обыграл соперника во второй встрече 5:4. Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.67, ТМ 4.5 — за 2.20.

СКА уже практически гарантировал себе выход в следующий раунд. Поставить на проход «Торпедо» в финал «Востока» можно за 40.0.

Игроки &laquo;Адмирала&raquo; в&nbsp;матче с &laquo;Ак&nbsp;Барсом&raquo;. «Адмирал» — «Ак Барс»: где смотреть матч плей-офф КХЛ 22 марта 2023 года онлайн в прямом эфире

Прогноз и ставка на матч плей-офф КХЛ «Торпедо» — СКА

Петербуржцы близки к завершению серии в четырех матчах и выходу в финал Западной конференции. СКА выиграл у «Торпедо» три матча в плей-офф, а до этого практически не терял очки против нижегородцев в регулярном чемпионате: команды встречались четыре раза, и армейцы оформили три победы. Причем единственное поражение коллектив Ротенберга потерпел только в серии буллитов.

Рекомендуемая ставка: победа СКА с учетом овертайма за 1.68.

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«Адмирал» — «Ак Барс»: где смотреть матч плей-офф КХЛ 22 марта 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 1 5 14 10-34 8
Результаты / календарь
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30 тур
1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 18 1 4
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