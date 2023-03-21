«Адмирал» — «Ак Барс»: Радулов с компанией закончат серию и запрыгнут в полуфинал плей-офф
22 марта «Адмирал» и «Ак Барс» проведут четвертый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина от Восточной конференции КХЛ. Казанцы пока ведут 2:1. Игра пройдет во Владивостоке на «Фетисов-Арене» и начнется в 12.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Эфир стартует в 12.20 мск.
Аналитики букмекерской компании PARI считают гостей фаворитами четвертого матча: поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 1.88, вероятность — около 52%. Успех «моряков» предложен с котировкой 4.10 (23%), даже ничья идет за меньшие 3.65 (25%).
Ждете вторую подряд победу «Адмирала»? Ставка в 1000 рублей на выигрыш хозяев при благоприятном исходе принесет 4100 рублей.
Поставить на успех дальневосточной команды с учетом овертайма можно за 2.80. Этот рынок на «Ак Барс» доступен за 1.45.
Еще вы можете присмотреться к рынкам на проход любой команды в следующий раунд. Квалификация «Адмирала» в финал Восточной конференции идет за 8.00, казанцев — за 1.08.
Также предложен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(0) можно взять за 2.90, Ф2(0) — за 1.38;
• Ф1(+1.5) идет за 1.45 Ф2(-1.5) — за 2.70.
Противостояние команд получается не слишком результативным: только в первой игре соперники отгрузили на двоих пять шайб.Далее «Ак Барс» выиграл 2:1, а в последней встрече «Адмирал» вообще победил в овертайме — 1:0. Тотал больше 3.5 шайбы на предстоящий матч оценен в 1.65, ТМ 3.5 — в 2.20.
Прогноз и ставка на матч плей-офф КХЛ «Адмирал» — «Ак Барс»
«Ак Барс» в этом сезоне успешно выступает против «моряков»: взял четыре матча в регулярном чемпионате и еще два —в плей-офф. Команда Зинэтулы Билялетдинова даже ни разу не уступила оппоненту в основное время: единственную победу над казанцами «Адмирал» добыл в овертайме.
Рекомендуемая ставка: победа «Ак Барса» за 1.88.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|5
|10
|24-35
|20
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|1
|5
|14
|10-34
|8
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4