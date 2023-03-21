22 марта «Адмирал» и «Ак Барс» проведут четвертый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина от Восточной конференции КХЛ. Казанцы пока ведут 2:1. Игра пройдет во Владивостоке на «Фетисов-Арене» и начнется в 12.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Эфир стартует в 12.20 мск.

Аналитики букмекерской компании PARI считают гостей фаворитами четвертого матча: поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 1.88, вероятность — около 52%. Успех «моряков» предложен с котировкой 4.10 (23%), даже ничья идет за меньшие 3.65 (25%).

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Поставить на успех дальневосточной команды с учетом овертайма можно за 2.80. Этот рынок на «Ак Барс» доступен за 1.45.

Еще вы можете присмотреться к рынкам на проход любой команды в следующий раунд. Квалификация «Адмирала» в финал Восточной конференции идет за 8.00, казанцев — за 1.08.

Также предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(0) можно взять за 2.90, Ф2(0) — за 1.38;

• Ф1(+1.5) идет за 1.45 Ф2(-1.5) — за 2.70.

Противостояние команд получается не слишком результативным: только в первой игре соперники отгрузили на двоих пять шайб.Далее «Ак Барс» выиграл 2:1, а в последней встрече «Адмирал» вообще победил в овертайме — 1:0. Тотал больше 3.5 шайбы на предстоящий матч оценен в 1.65, ТМ 3.5 — в 2.20.

Прогноз и ставка на матч плей-офф КХЛ «Адмирал» — «Ак Барс»

«Ак Барс» в этом сезоне успешно выступает против «моряков»: взял четыре матча в регулярном чемпионате и еще два —в плей-офф. Команда Зинэтулы Билялетдинова даже ни разу не уступила оппоненту в основное время: единственную победу над казанцами «Адмирал» добыл в овертайме.

Рекомендуемая ставка: победа «Ак Барса» за 1.88.