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Сегодня, 15:15

«Торпедо» — СКА: где смотреть матч плей-офф КХЛ 22 марта 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча плей-офф КХЛ «Торпедо» — СКА 22 марта 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки СКА в матче с «Торпедо».
Фото Телеграм-канал СКА, Telegram

22 марта «Торпедо» и СКА проведут четвертый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина от Западной конференции КХЛ. Встреча пройдет в Нижнем Новгороде на арене «Нагорный». Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Эфир стартует в 19.15 мск. Счет в серии — 3:0 в пользу армейцев.

Игроки СКА в&nbsp;матче с &laquo;Торпедо&raquo;. «Торпедо» — СКА: прогноз на матч плей-офф КХЛ 22 марта 2023 года

Аналитики букмекерской компании PARI отдали предпочтение команде Романа Ротенберга: поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 2.20, что составляет примерно 44% вероятности. Выигрыш нижегородцев предложен с котировкой 3.00 (32%), ничья идет за 3.85 (24%).

Ждете первый триумф"Торпедо" в серии? Ставка в 1000 рублей на выигрыш хозяев при благоприятном исходе принесет 3000 рублей.

Для подстраховки можете поставить на победу команды с учетом овертайма. Этот рынок на хозяев идет за 2.18, на гостей — за 1.68.

Соперники встретятся уже в восьмой раз в сезоне — до плей-офф провели четыре матча в регулярке. Нижегородцы победили лишь раз, да и то в серии буллитов. Остальные шесть встреч остались за петербуржцами. Поставить на то, что «Торпедо» в предстоящей игре не уступит хотя бы в основное время, можно за 1.67.

Также доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(0) идет за 2.25, Ф2(0) — за 1.65;

• Ф2(-1.5) можно взять за 2.85, Ф1(+1.5) — за 1.40.

Лишь в трех из семи очных встреч в этом сезоне команды забросили на двоих больше четырех шайб. Тотал больше 4.5 гола доступен за 1.67, ТМ 4.5 — за 2.20.

СКА уже практически гарантировал выход в следующий раунд. Поставить на квалификацию «Торпедо» в финал «Востока» можно за 40.0.

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«Торпедо» — СКА: прогноз на матч плей-офф КХЛ 22 марта 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 1 5 14 10-34 8
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30 тур
1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 18 1 4
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