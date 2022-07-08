«Зенит» — «Спартак»: где смотреть матч легенд 8 июля 2022 года онлайн в прямом эфире
8 июля в товарищеском матче встретятся легендарные экс-игроки «Зенита» и «Спартака». Матч пройдет на культовом стадионе «Петровский» и начнется в 18.00 по московскому времени. Посмотреть игру в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru. Старт трансляции — в 17.30 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ больше верят в ветеранов «Зенита». Поставить на сине-бело-голубых можно за 2.30, это примерно 43% вероятности. На красно-белых коэффициент 2.60 (38%), на ничью — 3.80 (19%).
При ставке в 1000 рублей на победу «Спартака» в случае его успеха выплата составит 2600 рублей.
Если верите, что Титов и компания не уступят сопернику, можно взять вариант «гости не проиграют» за 1.58.
Любительские матчи зачастую получаются результативными. На то, что москвичи и петербуржцы наколотят больше 5.5 мяча, можно поставить за 1.64. Обратный исход идет за 2.18.
Подстраховаться в равном матче можно при помощи форы — например, Ф1(0) доступна за 1.77, а Ф2(0) — за 1.98.
В игре примут участие Кержаков, Аршавин, Тихонов, Титов и прочие легенды. Поэтому на вариант «обе забьют» котировка мизерная — всего 1.02. Другой исход можно взять за 9.90.
Что по коэффициентам на голы от легенд? Они следующие:
Минимум один мяч от Александра Кержакова — 1.57;
Такой же результат у Аршавина — 1.53;
Гол Тихонова можно взять за 1.72, Титова — за 1.80.
Три наиболее вероятных счета выглядят следующим образом:
• 4:2 — за 11.5;
• 2:4 — за 13.0;
• 3:2 — за 14.5
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|Сочи
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|0-0
|0
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3
|Динамо
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|0
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|0-0
|0
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4
|Краснодар
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|0
|0
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|0-0
|0
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5
|ЦСКА
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|0
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|0-0
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6
|Локомотив
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|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
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|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -