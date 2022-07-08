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«Зенит» — «Спартак»: где смотреть матч легенд 8 июля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча легенд «Зенит» — «Спартак» 8 июля 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Александр Анюков в «Зените».
Фото Global Look Press

8 июля в товарищеском матче встретятся легендарные экс-игроки «Зенита» и «Спартака». Матч пройдет на культовом стадионе «Петровский» и начнется в 18.00 по московскому времени. Посмотреть игру в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru. Старт трансляции — в 17.30 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ больше верят в ветеранов «Зенита». Поставить на сине-бело-голубых можно за 2.30, это примерно 43% вероятности. На красно-белых коэффициент 2.60 (38%), на ничью — 3.80 (19%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Спартака» в случае его успеха выплата составит 2600 рублей.

Если верите, что Титов и компания не уступят сопернику, можно взять вариант «гости не проиграют» за 1.58.

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Любительские матчи зачастую получаются результативными. На то, что москвичи и петербуржцы наколотят больше 5.5 мяча, можно поставить за 1.64. Обратный исход идет за 2.18.

Подстраховаться в равном матче можно при помощи форы — например, Ф1(0) доступна за 1.77, а Ф2(0) — за 1.98.

В игре примут участие Кержаков, Аршавин, Тихонов, Титов и прочие легенды. Поэтому на вариант «обе забьют» котировка мизерная — всего 1.02. Другой исход можно взять за 9.90.

Что по коэффициентам на голы от легенд? Они следующие:

Минимум один мяч от Александра Кержакова — 1.57;

Такой же результат у Аршавина — 1.53;

Гол Тихонова можно взять за 1.72, Титова — за 1.80.

Три наиболее вероятных счета выглядят следующим образом:

• 4:2 — за 11.5;

• 2:4 — за 13.0;

• 3:2 — за 14.5

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1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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