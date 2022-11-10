Прогнозы на спорт
Новости
Р§Рњ 2022
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

10 ноября, 15:15

«Торпедо» — «Ак Барс»: прогноз на матч КХЛ 10 ноября 2022 года

Прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Ак Барс» 10 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Олег Знарок — тренер «Ак Барса».
Фото Твиттер «Ак Барса»., Twitter

10 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ сойдутся «Торпедо» и «Ак Барс». Матч пройдет в Нижнем Новгороде на льду арены «Нагорный», время начала — 19.00 мск. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME, эфир стартует в 18.50 мск.

Антон Слепышев и&nbsp;Сергей Плотников (ЦСКА). ЦСКА — «Спартак»: Григоренко и Слепышев покуражатся в дерби?

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у гостей чуть больше шансов на успех: поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 2.32, что составляет примерно 43% вероятности. Выигрыш «Торпедо» идет за 2.90 (33%), котировка на ничью — 3.90 (24%).

Ждете успех фаворита? Ставка в 1000 рублей на победу «Ак Барса» в случае выигрыша принесет 2320 рублей.

Команды уже встречались в этом сезоне: 14 сентября казанцы дома обыграли «Торпедо» (2:1). Поставить на то, что в предстоящем матче нижегородцы как минимум не проиграют в основное время, можно с котировкой 1.61.

Также на игру доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 4.20, Ф2 (+1.5) — за 1.23;

• Ф2(-1.5) можно взять за 3.10, Ф1(+1.5) — за 1.36.

«Ак Барс» — одна из самых нерезультативных команд этого сезона КХЛ: за 27 матчей коллектив Олега Знарка забросил лишь 62 шайбы, в среднем — 2.30 гола за игру. Индивидуальный тотал гостей больше 2.5 шайбы оценен в 1.81, ИТМ2 (2.5) — в 2.00.

«Торпедо» отличается чаще — в среднем 2.67 раза за матч. ИТБ1 (2.5) можно взять за 2.34, ИТМ1 (2.5) — за 1.60.

Общий тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.80, ТМ 4.5 — за 2.06.

Игроки &laquo;Ахмата&raquo; против &laquo;Зенита&raquo;. «Нижний Новгород» — «Ахмат»: победа над «Зенитом» окрылит грозненцев

Прогноз и ставка на матч «Торпедо» — «Ак Барс» 10 ноября 2022 года

Нижегородцы в этом сезоне выступают чуть успешнее: идут пятыми в Западной конференции и лишь на три очка отстают от располагающегося выше «Динамо». Казанцы же плетутся седьмыми на «Востоке» и с большим трудом добывают победы. За 27 матчей «Ак Барс» лишь шесть раз выиграл в основное время, а за последние 17 встреч — только однажды. Нижегородцы же мощно выступают дома: из 14 матчей выиграли 11, а в основное время уступили только мощным «Металлургу» и «Локомотиву».

Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 2.17.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Ак Барс
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
1
0
Читайте также
«Нам говорили — сверлите дырки под ордена. А даже премий не дали». Единственный полуфинал ЧМ сборной СССР
Владелец клуба НБА — фанат Малкина. Он бегал за его автографом
Госдеп США назвал цели Вашингтона в конфликте на Украине
Полянский подтвердил проведение заседания Совбеза ООН по Украине
Сборная Бразилии посвятила победу над корейцами Пеле
На какую помощь могут рассчитывать аграрии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Верона» — «Ювентус»: туринцы разберутся с худшей командой серии А

«Реал» — «Кадис»: где смотреть матч ла лиги 10 ноября онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости