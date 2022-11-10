«Торпедо» — «Ак Барс»: прогноз на матч КХЛ 10 ноября 2022 года
10 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ сойдутся «Торпедо» и «Ак Барс». Матч пройдет в Нижнем Новгороде на льду арены «Нагорный», время начала — 19.00 мск. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME, эфир стартует в 18.50 мск.
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у гостей чуть больше шансов на успех: поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 2.32, что составляет примерно 43% вероятности. Выигрыш «Торпедо» идет за 2.90 (33%), котировка на ничью — 3.90 (24%).
Ждете успех фаворита? Ставка в 1000 рублей на победу «Ак Барса» в случае выигрыша принесет 2320 рублей.
Команды уже встречались в этом сезоне: 14 сентября казанцы дома обыграли «Торпедо» (2:1). Поставить на то, что в предстоящем матче нижегородцы как минимум не проиграют в основное время, можно с котировкой 1.61.
Также на игру доступен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 4.20, Ф2 (+1.5) — за 1.23;
• Ф2(-1.5) можно взять за 3.10, Ф1(+1.5) — за 1.36.
«Ак Барс» — одна из самых нерезультативных команд этого сезона КХЛ: за 27 матчей коллектив Олега Знарка забросил лишь 62 шайбы, в среднем — 2.30 гола за игру. Индивидуальный тотал гостей больше 2.5 шайбы оценен в 1.81, ИТМ2 (2.5) — в 2.00.
«Торпедо» отличается чаще — в среднем 2.67 раза за матч. ИТБ1 (2.5) можно взять за 2.34, ИТМ1 (2.5) — за 1.60.
Общий тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.80, ТМ 4.5 — за 2.06.
Прогноз и ставка на матч «Торпедо» — «Ак Барс» 10 ноября 2022 года
Нижегородцы в этом сезоне выступают чуть успешнее: идут пятыми в Западной конференции и лишь на три очка отстают от располагающегося выше «Динамо». Казанцы же плетутся седьмыми на «Востоке» и с большим трудом добывают победы. За 27 матчей «Ак Барс» лишь шесть раз выиграл в основное время, а за последние 17 встреч — только однажды. Нижегородцы же мощно выступают дома: из 14 матчей выиграли 11, а в основное время уступили только мощным «Металлургу» и «Локомотиву».
Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 2.17.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2