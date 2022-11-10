«Верона» — «Ювентус»: туринцы разберутся с худшей командой серии А
10 ноября в 14-м туре серии А «Ювентус» сыграет в гостях с замыкающей таблицу «Вероной». Встреча состоится на арене «Марк Антонио Бентегоди» и начнется в 20.30 по московскому времени. Главным арбитром назначен Марко ди Белло. В России игру в прямом эфире покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» с 20.25 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Ювентус» фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.71, что приблизительно 58% вероятности исхода. Ничья оценена в 3.80 (26%), успех «Вероны» — в 5.60 (16%).
Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их сенсационного триумфа принесет выплату в 5600 рублей, а чистая прибыль составит 4600 рублей.
В прошлом сезоне «Верона» победила туринцев на своем поле. Сейчас же вы можете сделать ставку на то, что она не проиграет, — за 2.20.
В семи очных встречах из десяти команды забивали больше двух мячей. На ТБ 2.5 котировка — 2.00, на ТМ 2.5 — 1.87.
Соперники часто обмениваются голами — сделали это в восьми из тех же девяти игр. На «обе забьют» можно поставить за 1.95, на противоположный результат — за 1.85.
В предстоящем матче высоки шансы на гол Аркадиуша Милика — 2.90. Поляк заменяет в атаке выбывшего Влаховича.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 1:0 в пользу «Ювентуса» за 6.20.
Прогноз и ставка на матч «Верона» — «Ювентус»
Очень хороший коэффициент предложен на чистую победу «Ювентуса», который в чемпионате идет на серии из четырех побед и ни разу не пропустил в этих матчах. В последнем туре бьянконери уверенно разобрались с «Интером» (2:0).
У «Вероны» всего пять очков набрано в 13 турах. «Мастифы» проиграли восемь последних матчей.
Рекомендуемая ставка: П2 за 1.71.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2