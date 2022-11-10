«Верона» — «Ювентус»: туринцы разберутся с худшей командой серии А

10 ноября в 14-м туре серии А «Ювентус» сыграет в гостях с замыкающей таблицу «Вероной». Встреча состоится на арене «Марк Антонио Бентегоди» и начнется в 20.30 по московскому времени. Главным арбитром назначен Марко ди Белло. В России игру в прямом эфире покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» с 20.25 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Ювентус» фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.71, что приблизительно 58% вероятности исхода. Ничья оценена в 3.80 (26%), успех «Вероны» — в 5.60 (16%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их сенсационного триумфа принесет выплату в 5600 рублей, а чистая прибыль составит 4600 рублей.

В прошлом сезоне «Верона» победила туринцев на своем поле. Сейчас же вы можете сделать ставку на то, что она не проиграет, — за 2.20.

В семи очных встречах из десяти команды забивали больше двух мячей. На ТБ 2.5 котировка — 2.00, на ТМ 2.5 — 1.87.

Соперники часто обмениваются голами — сделали это в восьми из тех же девяти игр. На «обе забьют» можно поставить за 1.95, на противоположный результат — за 1.85.

В предстоящем матче высоки шансы на гол Аркадиуша Милика — 2.90. Поляк заменяет в атаке выбывшего Влаховича.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 1:0 в пользу «Ювентуса» за 6.20.

Прогноз и ставка на матч «Верона» — «Ювентус»

Очень хороший коэффициент предложен на чистую победу «Ювентуса», который в чемпионате идет на серии из четырех побед и ни разу не пропустил в этих матчах. В последнем туре бьянконери уверенно разобрались с «Интером» (2:0).

У «Вероны» всего пять очков набрано в 13 турах. «Мастифы» проиграли восемь последних матчей.

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.71.