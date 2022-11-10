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10 ноября, 13:15

«Верона» — «Ювентус»: туринцы разберутся с худшей командой серии А

Евгений Коростелев
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Хуан Куадрадо.
Фото Global Look Press

10 ноября в 14-м туре серии А «Ювентус» сыграет в гостях с замыкающей таблицу «Вероной». Встреча состоится на арене «Марк Антонио Бентегоди» и начнется в 20.30 по московскому времени. Главным арбитром назначен Марко ди Белло. В России игру в прямом эфире покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» с 20.25 мск.

Италия. Серия А. 14-й тур
10 нояб, 20:30. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
0:1
Ювентус

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Ювентус» фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.71, что приблизительно 58% вероятности исхода. Ничья оценена в 3.80 (26%), успех «Вероны» — в 5.60 (16%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их сенсационного триумфа принесет выплату в 5600 рублей, а чистая прибыль составит 4600 рублей.

В прошлом сезоне «Верона» победила туринцев на своем поле. Сейчас же вы можете сделать ставку на то, что она не проиграет, — за 2.20.

В семи очных встречах из десяти команды забивали больше двух мячей. На ТБ 2.5 котировка — 2.00, на ТМ 2.5 — 1.87.

Соперники часто обмениваются голами — сделали это в восьми из тех же девяти игр. На «обе забьют» можно поставить за 1.95, на противоположный результат — за 1.85.

В предстоящем матче высоки шансы на гол Аркадиуша Милика — 2.90. Поляк заменяет в атаке выбывшего Влаховича.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 1:0 в пользу «Ювентуса» за 6.20.

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Прогноз и ставка на матч «Верона» — «Ювентус»

Очень хороший коэффициент предложен на чистую победу «Ювентуса», который в чемпионате идет на серии из четырех побед и ни разу не пропустил в этих матчах. В последнем туре бьянконери уверенно разобрались с «Интером» (2:0).

У «Вероны» всего пять очков набрано в 13 турах. «Мастифы» проиграли восемь последних матчей.

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.71.

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ФК Верона
ФК Ювентус
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
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 - : -
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