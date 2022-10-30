«Торино» — «Милан»: прогноз на матч серии А 30 октября 2022 года
30 октября в 12-м туре серии А «Милан» отправится в гости к «Торино» Алексея Миранчука. Игра пройдет в Турине на стадионе «Гранде Торино» и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямой трансляции встречу можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1», старт эфира — в 21.40 мск. Обслужит матч арбитр Розарио Абиссо.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Милан» фаворитом встречи. На победу команды Стефано Пиоли можно поставить с коэффициентом 2.14, это примерно 46% вероятности исхода. На успех «Торино» котировка — 3.90 (24%), на ничью — 3.30 (30%).
При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае позитивного исхода выплата составит 3300 рублей, а чистая прибыль — 2300 рублей.
Вариант «хозяева не проиграют» доступен за 1.76. Последний матч между командами как раз завершился вничью (0:0).
Только в одном из шести последних матчей между командами было забито больше двух мячей: ТБ 2.5 идет за 2.22, ТМ 2.5 — за 1.71.
Вариант «обе забьют» оценен высокими 2.00, потому что с февраля 2020 года команды не забивают друг другу в очных матчах.
Пенальти можно взять за 2.55, удаление — за 4.00.
Гол Алексея Миранчука оценен в 5.50, как и точный удар Николы Влашича. Самый минимальный коэффициент на забитый мяч Дивока Ориги — 3.50.
Наиболее вероятный точный счет — 1:0 в пользу «Милана» за 6.10.
Прогноз и ставка на матч «Торино» — «Милан»
«Милан» подтверждает статус одного из фаворитов сезона серии А — уверенно идет в тройке лидеров. В 11 турах команда Стефано Пиоли только три раза потеряла очки и проиграла лишь один матч — 1:2 лидирующему «Наполи». С соперниками из второй половины таблицы россонери разбираются на классе.
«Торино» победил в последних двух встречах, прервав серию из пяти неудач (четыре поражения и ничья), но обыгранные соперники скромны — «Читтаделла» в Кубке Италии (4:0) и скатившийся после бодрого старта «Удинезе» (2:1). В личных же матчах с «Миланом» «быки» не побеждают уже давно — больше трех лет.
Рекомендуемая ставка: П2 за 2.14.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Спартак
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|15
|6
|3
|6
|24-31
|21
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|4 : 1
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|6 : 1
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|1 : 2
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|0 : 1
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|2 : 1
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|2 : 2
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|1 : 0
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2