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«Торино» — «Милан»: прогноз на матч серии А 30 октября 2022 года

Прогноз на матч серии А «Торино» — «Милан» 30 октября 2022 года
Евгений Коростелев
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Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

30 октября в 12-м туре серии А «Милан» отправится в гости к «Торино» Алексея Миранчука. Игра пройдет в Турине на стадионе «Гранде Торино» и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямой трансляции встречу можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1», старт эфира — в 21.40 мск. Обслужит матч арбитр Розарио Абиссо.

Италия. Серия А. 12-й тур
30 окт, 22:45. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
Милан

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Милан» фаворитом встречи. На победу команды Стефано Пиоли можно поставить с коэффициентом 2.14, это примерно 46% вероятности исхода. На успех «Торино» котировка — 3.90 (24%), на ничью — 3.30 (30%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае позитивного исхода выплата составит 3300 рублей, а чистая прибыль — 2300 рублей.

Вариант «хозяева не проиграют» доступен за 1.76. Последний матч между командами как раз завершился вничью (0:0).

Только в одном из шести последних матчей между командами было забито больше двух мячей: ТБ 2.5 идет за 2.22, ТМ 2.5 — за 1.71.

Вариант «обе забьют» оценен высокими 2.00, потому что с февраля 2020 года команды не забивают друг другу в очных матчах.

Пенальти можно взять за 2.55, удаление — за 4.00.

Гол Алексея Миранчука оценен в 5.50, как и точный удар Николы Влашича. Самый минимальный коэффициент на забитый мяч Дивока Ориги — 3.50.

Наиболее вероятный точный счет — 1:0 в пользу «Милана» за 6.10.

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Прогноз и ставка на матч «Торино» — «Милан»

«Милан» подтверждает статус одного из фаворитов сезона серии А — уверенно идет в тройке лидеров. В 11 турах команда Стефано Пиоли только три раза потеряла очки и проиграла лишь один матч — 1:2 лидирующему «Наполи». С соперниками из второй половины таблицы россонери разбираются на классе.

«Торино» победил в последних двух встречах, прервав серию из пяти неудач (четыре поражения и ничья), но обыгранные соперники скромны — «Читтаделла» в Кубке Италии (4:0) и скатившийся после бодрого старта «Удинезе» (2:1). В личных же матчах с «Миланом» «быки» не побеждают уже давно — больше трех лет.

Рекомендуемая ставка: П2 за 2.14.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Милан
ФК Торино
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«Краснодар» — «Зенит»: где смотреть матч РПЛ 30 октября 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 6 : 1
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 1 : 2
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 0 : 1
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 2 : 1
30.10 14:00
Сочи – Урал
 2 : 2
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 1 : 0
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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