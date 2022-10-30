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Сегодня, 17:15

«Краснодар» — «Зенит»: где смотреть матч РПЛ 30 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Краснодар» — «Зенит» 30 октября 2022 года
Артем Белинин
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Ильзат Ахметов.
Фото Официальный сайт ФК «Краснодар».

В 15-м туре РПЛ сойдутся «Краснодар» и «Зенит». Традиционно жаркая встреча начнется в 18.30 по московскому времени на стадионе «Краснодар», насладиться ей в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru. Стартует трансляция в 18.25 мск, а рассудит команды Владимир Москалев.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
30 окт, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Зенит

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ почти не верят в «Краснодар», шансы южан на успех они оценили коэффициентом 6.20, или же 15% вероятности. Поставить на ничью можно за 4.80 (18%), на победу «Зенита» — за 1.52 (67%).

При ставке в 1000 рублей на ничейный результат в случае успеха выплата составит 4800 рублей.

Если считаете, что «Краснодар» способен не проиграть в домашних стенах, оформите ставку за 2.65.

Подстрахуйтесь при помощи форы, если не уверены в результате: Ф1(0) доступна за 4.90, Ф2(0) — за 1.20.

Эксперты не сомневаются в том, что команды забьют три и больше мяча, коэффициент на тотал больше 2.5 мяча — 1.60.

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Вариант «обе забьют» зашел в шести из десяти прошедших игр у «Краснодара» и в четырех — у «Зенита». Поставить на такой исход можно за 1.75, на обратный — за 2.08.

В десяти прошедших матчах «Зенита» в этом сезоне во всех турнирах были показаны три красные карточки, у «Краснодара» аналогичный результат. Удаление в матче оценили в 3.20.

Три наиболее возможных точных счета выглядят так:

• 2:0 в пользу «Зенита» — за 7.50;

• 2:1 — за 7.90;

• 1:0 — за 8.00.

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РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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«Спартак» — «Торпедо»: где смотреть матч РПЛ 30 октября 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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28 тур
29 тур
30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 6 : 1
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 1 : 2
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 0 : 1
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 2 : 1
30.10 14:00
Сочи – Урал
 2 : 2
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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