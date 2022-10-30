В 15-м туре РПЛ сойдутся «Краснодар» и «Зенит». Традиционно жаркая встреча начнется в 18.30 по московскому времени на стадионе «Краснодар», насладиться ей в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru. Стартует трансляция в 18.25 мск, а рассудит команды Владимир Москалев.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ почти не верят в «Краснодар», шансы южан на успех они оценили коэффициентом 6.20, или же 15% вероятности. Поставить на ничью можно за 4.80 (18%), на победу «Зенита» — за 1.52 (67%).

При ставке в 1000 рублей на ничейный результат в случае успеха выплата составит 4800 рублей.

Если считаете, что «Краснодар» способен не проиграть в домашних стенах, оформите ставку за 2.65.

Подстрахуйтесь при помощи форы, если не уверены в результате: Ф1(0) доступна за 4.90, Ф2(0) — за 1.20.

Эксперты не сомневаются в том, что команды забьют три и больше мяча, коэффициент на тотал больше 2.5 мяча — 1.60.

Вариант «обе забьют» зашел в шести из десяти прошедших игр у «Краснодара» и в четырех — у «Зенита». Поставить на такой исход можно за 1.75, на обратный — за 2.08.

В десяти прошедших матчах «Зенита» в этом сезоне во всех турнирах были показаны три красные карточки, у «Краснодара» аналогичный результат. Удаление в матче оценили в 3.20.

Три наиболее возможных точных счета выглядят так:

• 2:0 в пользу «Зенита» — за 7.50;

• 2:1 — за 7.90;

• 1:0 — за 8.00.