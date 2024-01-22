22 января сборные Таджикистана и Ливана встретятся в третьем туре Кубка Азии. Поединок состоится на стадионе «Аль-Садд» в катарском Эр-Райяне. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени. Главный судья — Моханад Саррай из Ирака. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет игру в прямом эфире.

По мнению аналитиков, у Таджикистана больше шансов на три очка: поставить на успех «Персидских львов» можно с коэффициентом 2.15, это около 418% вероятности. Победу «Кедров» предложили с котировкой 3.71 (27%). Ничья доступна за 3.16 (32%).

За тур до конца обе сборные набрали по одному очку. Непоражение Ливана идет за 1.70.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.42, ТМ 2.5 — за 1.53. Вариант «обе забьют» оценен за 2.10, обратный рынок — за 1.70.

Также вы можете подстраховаться и взять триумф любой из команд с учетом форы: Ф1(0) ждет вас за 1.50, Ф2(0) — за 2.52.

Прогноз и ставка на матч Таджикистан — Ливан

В двух стартовых турах «Персидские львы» и «Кедры» прошли похожий путь: нулевые ничьи с Китаем, проигрыши Катару и ноль в графе «Забитые мячи». Отличия есть только в характере поражений от хозяев Кубка Азии: если Таджикистан уступил с минимальным счетом (0:1), то ливанцам не повезло нарваться на разгром (0:3). Победа в очной разборке оставит шансы на выход в плей-офф. Учитывая, какая цена стоит на кону, стоит ожидать осторожный характер встречи. Тем более атака ни одной из сборных прежде не блистала.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше двух мячей за 1.95 (если соперники оформят ровно два гола на двоих, случится возврат).