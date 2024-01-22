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Таджикистан — Ливан: прогноз на матч Кубка Азии 22 января 2024 года

Прогноз на матч Кубка Азии Таджикистан — Ливан 22 января 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Алишер Джалилов (сборная Таджикистана).
Фото Global Look Press

22 января сборные Таджикистана и Ливана встретятся в третьем туре Кубка Азии. Поединок состоится на стадионе «Аль-Садд» в катарском Эр-Райяне. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени. Главный судья — Моханад Саррай из Ирака. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет игру в прямом эфире.

Кубок Азии. Группа A
22 янв, 18:00. Jassim Bin Hamad (al-Sadd) (Эр-Райян)
Таджикистан
Ливан

По мнению аналитиков, у Таджикистана больше шансов на три очка: поставить на успех «Персидских львов» можно с коэффициентом 2.15, это около 418% вероятности. Победу «Кедров» предложили с котировкой 3.71 (27%). Ничья доступна за 3.16 (32%).

За тур до конца обе сборные набрали по одному очку. Непоражение Ливана идет за 1.70.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.42, ТМ 2.5 — за 1.53. Вариант «обе забьют» оценен за 2.10, обратный рынок — за 1.70.

Также вы можете подстраховаться и взять триумф любой из команд с учетом форы: Ф1(0) ждет вас за 1.50, Ф2(0) — за 2.52.

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Прогноз и ставка на матч Таджикистан — Ливан

В двух стартовых турах «Персидские львы» и «Кедры» прошли похожий путь: нулевые ничьи с Китаем, проигрыши Катару и ноль в графе «Забитые мячи». Отличия есть только в характере поражений от хозяев Кубка Азии: если Таджикистан уступил с минимальным счетом (0:1), то ливанцам не повезло нарваться на разгром (0:3). Победа в очной разборке оставит шансы на выход в плей-офф. Учитывая, какая цена стоит на кону, стоит ожидать осторожный характер встречи. Тем более атака ни одной из сборных прежде не блистала.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше двух мячей за 1.95 (если соперники оформят ровно два гола на двоих, случится возврат).

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«Тянуть с победой они точно не станут». Прогноз Адамяна на финал Суперкубка Италии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
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ЦСКА – Оренбург
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Динамо – Локомотив
 - : -
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Бенхамин Гарре

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