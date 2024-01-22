Таджикистан — Ливан: прогноз на матч Кубка Азии 22 января 2024 года
22 января сборные Таджикистана и Ливана встретятся в третьем туре Кубка Азии. Поединок состоится на стадионе «Аль-Садд» в катарском Эр-Райяне. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени. Главный судья — Моханад Саррай из Ирака. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет игру в прямом эфире.
По мнению аналитиков, у Таджикистана больше шансов на три очка: поставить на успех «Персидских львов» можно с коэффициентом 2.15, это около 418% вероятности. Победу «Кедров» предложили с котировкой 3.71 (27%). Ничья доступна за 3.16 (32%).
За тур до конца обе сборные набрали по одному очку. Непоражение Ливана идет за 1.70.
Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.42, ТМ 2.5 — за 1.53. Вариант «обе забьют» оценен за 2.10, обратный рынок — за 1.70.
Также вы можете подстраховаться и взять триумф любой из команд с учетом форы: Ф1(0) ждет вас за 1.50, Ф2(0) — за 2.52.
Прогноз и ставка на матч Таджикистан — Ливан
В двух стартовых турах «Персидские львы» и «Кедры» прошли похожий путь: нулевые ничьи с Китаем, проигрыши Катару и ноль в графе «Забитые мячи». Отличия есть только в характере поражений от хозяев Кубка Азии: если Таджикистан уступил с минимальным счетом (0:1), то ливанцам не повезло нарваться на разгром (0:3). Победа в очной разборке оставит шансы на выход в плей-офф. Учитывая, какая цена стоит на кону, стоит ожидать осторожный характер встречи. Тем более атака ни одной из сборных прежде не блистала.
Рекомендуемая ставка: тотал меньше двух мячей за 1.95 (если соперники оформят ровно два гола на двоих, случится возврат).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5