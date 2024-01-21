«Тянуть с победой они точно не станут». Прогноз Адамяна на финал Суперкубка Италии

22 января в 22.00 по московскому времени в финале Суперкубка Италии в Эр-Рияде встретятся «Наполи» и «Интер». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Карен Адамян.

В какой форме «Наполи»

«Наполи» впервые за долгое время примет участие в финале Суперкубка Италии в статусе чемпиона серии А. Чтобы добиться такого статуса, неаполитанцам пришлось преодолеть стадию полуфинала, в которой они уверенно разобрались с «Фиорентиной» (3:0). Для коллектива Вальтера Мадзарри эта победа стала второй подряд. Перед поездкой в Эр-Рияд «Наполи» обыграл дома «Салернитану» в серии А (2:1). Кстати, в чемпионате дела у команды пока обстоят не лучшим образом. Неаполитанцы занимают восьмое место в турнирной таблице, отставая от лидера на 20 очков.

Предстоящий финал пропустят Хамед Траоре, Натан и Виктор Осимхен.

Получи бесплатную ставку в ФОНБЕТ — зарегистрируйся с промокодом EXPRESS и забери фрибет 2000 рублей

В какой форме «Интер»

«Интер» получил путевку в турнир благодаря победе в предыдущем розыгрыше Кубка Италии. В финале команда не без труда одолела «Фиорентину» (2:1). Суперкубок Италии «нерадзурри» начали с полуфинала против «Лацио». Коллектив Симоне Индзаги не испытал больших проблем в игре со своим соперником, забив три безответных мяча. Благодаря этому результату «Интер» продлил свою победную серию до трех матчей. Ранее команда обыграла «Верону» (2:1) и «Монцу» (5:1) в серии А.

В финальной игре против «Наполи» точно не сыграет Хуан Куадрадо.

«Наполи» — «Интер»: статистика личных встреч

В этом сезоне команды провели одну встречу, которая состоялась в первом круге чемпионата. В ней сильнее оказались «нерадзурри», обыгравшие своего соперника всухую на его поле (3:0). В прошлом сезоне «Наполи» и «Интер» виделись друг с другом только в рамках серии А. Оба коллектива победили у себя дома — 1:0 в Милане и 3:1 в Неаполе.

Прогноз Карена Адамяна на матч «Наполи» — «Интер» 22 января

«По мнению букмекеров, «Интер» является фаворитом предстоящей встречи, и, пожалуй, я с ними соглашусь. В этом сезоне «Наполи» сам не свой. Команда сменила несколько тренеров, что пока не привело к заметным улучшениям. «Нерадзурри» выглядят куда предпочтительнее, лишний раз подтвердив это в начале декабря, когда крупно обыграли неаполитанцев на их поле. Не знаю, получится ли у подопечных Симоне Индзаги вновь пробить «верх», но, думаю, тянуть с победой они точно не станут и разберутся со своим соперником в основное время матча», — считает Адамян.

В букмекерской компании ФОНБЕТ на победу «Интера» в основное время предстоящего матча можно поставить с коэффициентом 2.25.

Получи бесплатную ставку в ФОНБЕТ — зарегистрируйся с промокодом EXPRESS и забери фрибет 2000 рублей