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Сегодня, 23:15

«Тянуть с победой они точно не станут». Прогноз Адамяна на финал Суперкубка Италии

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Лаутаро Мартинес.
Фото Getty Images

22 января в 22.00 по московскому времени в финале Суперкубка Италии в Эр-Рияде встретятся «Наполи» и «Интер». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Карен Адамян.

Италия. Серия А. 22-й тур
28 янв, 22:45. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
Интер

В какой форме «Наполи»

«Наполи» впервые за долгое время примет участие в финале Суперкубка Италии в статусе чемпиона серии А. Чтобы добиться такого статуса, неаполитанцам пришлось преодолеть стадию полуфинала, в которой они уверенно разобрались с «Фиорентиной» (3:0). Для коллектива Вальтера Мадзарри эта победа стала второй подряд. Перед поездкой в Эр-Рияд «Наполи» обыграл дома «Салернитану» в серии А (2:1). Кстати, в чемпионате дела у команды пока обстоят не лучшим образом. Неаполитанцы занимают восьмое место в турнирной таблице, отставая от лидера на 20 очков.

Предстоящий финал пропустят Хамед Траоре, Натан и Виктор Осимхен.

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В какой форме «Интер»

«Интер» получил путевку в турнир благодаря победе в предыдущем розыгрыше Кубка Италии. В финале команда не без труда одолела «Фиорентину» (2:1). Суперкубок Италии «нерадзурри» начали с полуфинала против «Лацио». Коллектив Симоне Индзаги не испытал больших проблем в игре со своим соперником, забив три безответных мяча. Благодаря этому результату «Интер» продлил свою победную серию до трех матчей. Ранее команда обыграла «Верону» (2:1) и «Монцу» (5:1) в серии А.

В финальной игре против «Наполи» точно не сыграет Хуан Куадрадо.

«Наполи» — «Интер»: статистика личных встреч

В этом сезоне команды провели одну встречу, которая состоялась в первом круге чемпионата. В ней сильнее оказались «нерадзурри», обыгравшие своего соперника всухую на его поле (3:0). В прошлом сезоне «Наполи» и «Интер» виделись друг с другом только в рамках серии А. Оба коллектива победили у себя дома — 1:0 в Милане и 3:1 в Неаполе.

Прогноз Карена Адамяна на матч «Наполи» — «Интер» 22 января

«По мнению букмекеров, «Интер» является фаворитом предстоящей встречи, и, пожалуй, я с ними соглашусь. В этом сезоне «Наполи» сам не свой. Команда сменила несколько тренеров, что пока не привело к заметным улучшениям. «Нерадзурри» выглядят куда предпочтительнее, лишний раз подтвердив это в начале декабря, когда крупно обыграли неаполитанцев на их поле. Не знаю, получится ли у подопечных Симоне Индзаги вновь пробить «верх», но, думаю, тянуть с победой они точно не станут и разберутся со своим соперником в основное время матча», — считает Адамян.

В букмекерской компании ФОНБЕТ на победу «Интера» в основное время предстоящего матча можно поставить с коэффициентом 2.25.

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ФК Интер (Интернационале)
ФК Наполи
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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