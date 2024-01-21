«Тянуть с победой они точно не станут». Прогноз Адамяна на финал Суперкубка Италии
22 января в 22.00 по московскому времени в финале Суперкубка Италии в Эр-Рияде встретятся «Наполи» и «Интер». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Карен Адамян.
В какой форме «Наполи»
«Наполи» впервые за долгое время примет участие в финале Суперкубка Италии в статусе чемпиона серии А. Чтобы добиться такого статуса, неаполитанцам пришлось преодолеть стадию полуфинала, в которой они уверенно разобрались с «Фиорентиной» (3:0). Для коллектива Вальтера Мадзарри эта победа стала второй подряд. Перед поездкой в Эр-Рияд «Наполи» обыграл дома «Салернитану» в серии А (2:1). Кстати, в чемпионате дела у команды пока обстоят не лучшим образом. Неаполитанцы занимают восьмое место в турнирной таблице, отставая от лидера на 20 очков.
Предстоящий финал пропустят Хамед Траоре, Натан и Виктор Осимхен.
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В какой форме «Интер»
«Интер» получил путевку в турнир благодаря победе в предыдущем розыгрыше Кубка Италии. В финале команда не без труда одолела «Фиорентину» (2:1). Суперкубок Италии «нерадзурри» начали с полуфинала против «Лацио». Коллектив Симоне Индзаги не испытал больших проблем в игре со своим соперником, забив три безответных мяча. Благодаря этому результату «Интер» продлил свою победную серию до трех матчей. Ранее команда обыграла «Верону» (2:1) и «Монцу» (5:1) в серии А.
В финальной игре против «Наполи» точно не сыграет Хуан Куадрадо.
«Наполи» — «Интер»: статистика личных встреч
В этом сезоне команды провели одну встречу, которая состоялась в первом круге чемпионата. В ней сильнее оказались «нерадзурри», обыгравшие своего соперника всухую на его поле (3:0). В прошлом сезоне «Наполи» и «Интер» виделись друг с другом только в рамках серии А. Оба коллектива победили у себя дома — 1:0 в Милане и 3:1 в Неаполе.
Прогноз Карена Адамяна на матч «Наполи» — «Интер» 22 января
«По мнению букмекеров, «Интер» является фаворитом предстоящей встречи, и, пожалуй, я с ними соглашусь. В этом сезоне «Наполи» сам не свой. Команда сменила несколько тренеров, что пока не привело к заметным улучшениям. «Нерадзурри» выглядят куда предпочтительнее, лишний раз подтвердив это в начале декабря, когда крупно обыграли неаполитанцев на их поле. Не знаю, получится ли у подопечных Симоне Индзаги вновь пробить «верх», но, думаю, тянуть с победой они точно не станут и разберутся со своим соперником в основное время матча», — считает Адамян.
В букмекерской компании ФОНБЕТ на победу «Интера» в основное время предстоящего матча можно поставить с коэффициентом 2.25.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
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2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
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6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
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Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
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Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
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Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
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ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
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Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
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Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
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Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
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Пари НН – Факел
|- : -
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
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Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
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Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
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Квинси Промес
Спартак
|6
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Максим Глушенков
Локомотив
|6
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Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
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Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
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Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5