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СКА — «Динамо» Минск: прогноз на матч КХЛ 22 января 2024 года

Прогноз на матч КХЛ СКА — «Динамо» Минск 22 января 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки СКА.
Фото Телеграм-канал СКА, Telegram

22 января СКА в регулярном чемпионате КХЛ сойдется с восьмой командой Западной конференции — минским «Динамо». Игра пройдет в Санкт-Петербурге на арене «Ледовый дворец» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 19.15 мск покажут телеканалы «Матч ТВ», KHL Prime, а также онлайн-платформа «Кинопоиск».

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Букмекеры считают армейцев однозначными фаворитами: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.65, вероятность — около 60%. Выигрыш гостей оценили в 4.80 (19%), даже ничья идет за чуть меньшую котировку 4.60 (21%).

Успех подопечных Романа Ротенберга с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.35, этот рынок на минчан дан за 3.20.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(-1) — за 1.80, Ф2(+1) — за 2.00;

• Ф1(-2) — за 2.55, Ф2(+2) — за 1.48.

Тотал больше 4.5 шайбы можно взять за 1.55, ТМ 4.5 — за 2.35.

Комбинированная ставка на победу СКА и тотал больше 4.5 гола предложена за 2.15.

Прогноз и ставка на матч СКА — «Динамо» Минск

Петербуржцы набрали фантастический ход: в последних 27 матчах регулярного чемпионата потерпели всего пять поражений и победили во всех остальных встречах. Минчане выступают не так ярко — проиграли дважды подряд с неприятным общим счетом 3:9. Характерная черта разборок между этими соперниками — высокая результативность. В восьми из 10 предыдущих очных поединков армейцы и динамовцы отметились как минимум шестью голами на двоих. СКА в этом сезоне отличается в среднем 3,17 раза за три периода, «Динамо» — 2,60.

Рекомендуемая ставка: ТБ 5 за 1.75.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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