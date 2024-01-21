Накануне финала Суперкубка «Наполи» пугают снятием очков и дисквалификацией президента. Шанс на трофей для «Интера»?
22 января в финале Суперкубка Италии действующий чемпион серии А «Наполи» встретится с обладателем Кубка «Интером». Поединок состоится в Эр-Рияде на стадионе «Мрсул Парк» и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр — Антонио Рапуано. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.
Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка Италии «Наполи» — «Интер» 22 января 2024
По мнению аналитиков букмекерской компании ФОНБЕТ, у черно-синих больше шансов на победу в основное время: поставить на миланцев можно с коэффициентом 1.68, что составляет около 56% вероятности. Выигрыш «Наполи» доступен за 5.20 (19%). Ничья — за 4.00 (25%).
Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.82, ТМ 2.5 — за 2.00.
Если допускаете, что соперники обменяются меткими выстрелами, то вас ждет опция «обе забьют» за 1.82. Обратный рынок дали за 2.00.
В полуфинале «Интер» разгромил «Лацио» (3:0). Индивидуальный тотал миланцев больше двух голов предложили с котировкой 2.45.
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«Наполи» — «Интер»: прогноз и анализ матча Суперкубка Италии 22 января 2024
С нынешнего сезона Суперкубок Италии проводится в формате финала четырех, поэтому действующий чемпион серии А и обладатель Кубка могли и не встретиться. Но на пути к решающей игре ни адзурри, ни миланцы не нашли сопротивления: «Фиорентина» и «Лацио» оказались разгромлены с одинаковым результатом (3:0). Для неаполитанцев это первая крупная победа с конца сентября — тогда снесли «Лечче» (4:0). А еще коллектив Вальтера Мадзарри впервые за месяц выиграл дважды подряд — накануне Суперкубка одолели «Салернитану» (2:1). Этому предшествовала четырехматчевая безуспешная серия — три поражения и ничья с общим счетом 0:9.
Позитив последней недели прервала сенсационная новость: «Наполи» обвиняют в предоставлении ложной отчетности по трансферу Виктора Осимхена из «Лилля» в 2020 году. Разбирательство связано с предполагаемым фиктивным приростом капитала. Теперь клубу грозит снятие очков и штраф, а президенту Аурелио Де Лаурентису — дисквалификация.
Дела «Интера» обстоят гораздо лучше: разгром «Лацио» увеличил беспроигрышную серию нерадзурри до пяти поединков. Три последних результата — победы с общим счетом 10:1. Парни Симоне Индзаги лидируют в чемпионате, а лидеры атаки миланцев находятся в топе бомбардиров и ассистентов серии А. Лаутаро Мартинес настрелял больше всех (18 мячей), Маркус Тюрам собрал семь голевых пасов и делит первую строчку по этому показателю вместе с соотечественником Оливье Жиру.
Прогноз и ставка на матч «Наполи» — «Интер»
Черно-синие — лучшая команда Италии по результативности. Лаутаро Мартинес и компания оформили уже 49 мячей в серии А. Ближайший преследователь — «Милан» с 41 голом. Три последних поединка закончились победами «Интера» с общим счетом 10:1. В начале декабря нерадзурри расправились с неаполитанцами на стадионе имени Диего Марадоны (3:0) — с того момента адзурри не обрели стабильность, а новости о возможном снятии очков и дисквалификации президента вряд ли повлияют на эмоциональный фон игроков в позитивном смысле.
Рекомендуемая ставка: «Интер» забьет больше двух мячей за 2.45 (если миланцы оформят ровно два гола, будет возврат).
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5