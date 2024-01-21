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Накануне финала Суперкубка «Наполи» пугают снятием очков и дисквалификацией президента. Шанс на трофей для «Интера»?

Прогноз и ставка на матч Суперкубка Италии «Наполи» — «Интер» 22 января 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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«Наполи» — «Интер».
Фото Global Look Press
Миланцы не проиграли в пяти матчах подряд и оформили 10 голов.

22 января в финале Суперкубка Италии действующий чемпион серии А «Наполи» встретится с обладателем Кубка «Интером». Поединок состоится в Эр-Рияде на стадионе «Мрсул Парк» и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр — Антонио Рапуано. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Италия. Серия А. 22-й тур
28 янв, 22:45. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
Интер

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка Италии «Наполи» — «Интер» 22 января 2024

По мнению аналитиков букмекерской компании ФОНБЕТ, у черно-синих больше шансов на победу в основное время: поставить на миланцев можно с коэффициентом 1.68, что составляет около 56% вероятности. Выигрыш «Наполи» доступен за 5.20 (19%). Ничья — за 4.00 (25%).

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.82, ТМ 2.5 — за 2.00.

Если допускаете, что соперники обменяются меткими выстрелами, то вас ждет опция «обе забьют» за 1.82. Обратный рынок дали за 2.00.

В полуфинале «Интер» разгромил «Лацио» (3:0). Индивидуальный тотал миланцев больше двух голов предложили с котировкой 2.45.

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«Наполи» — «Интер»: прогноз и анализ матча Суперкубка Италии 22 января 2024

С нынешнего сезона Суперкубок Италии проводится в формате финала четырех, поэтому действующий чемпион серии А и обладатель Кубка могли и не встретиться. Но на пути к решающей игре ни адзурри, ни миланцы не нашли сопротивления: «Фиорентина» и «Лацио» оказались разгромлены с одинаковым результатом (3:0). Для неаполитанцев это первая крупная победа с конца сентября — тогда снесли «Лечче» (4:0). А еще коллектив Вальтера Мадзарри впервые за месяц выиграл дважды подряд — накануне Суперкубка одолели «Салернитану» (2:1). Этому предшествовала четырехматчевая безуспешная серия — три поражения и ничья с общим счетом 0:9.

Позитив последней недели прервала сенсационная новость: «Наполи» обвиняют в предоставлении ложной отчетности по трансферу Виктора Осимхена из «Лилля» в 2020 году. Разбирательство связано с предполагаемым фиктивным приростом капитала. Теперь клубу грозит снятие очков и штраф, а президенту Аурелио Де Лаурентису — дисквалификация.

Дела «Интера» обстоят гораздо лучше: разгром «Лацио» увеличил беспроигрышную серию нерадзурри до пяти поединков. Три последних результата — победы с общим счетом 10:1. Парни Симоне Индзаги лидируют в чемпионате, а лидеры атаки миланцев находятся в топе бомбардиров и ассистентов серии А. Лаутаро Мартинес настрелял больше всех (18 мячей), Маркус Тюрам собрал семь голевых пасов и делит первую строчку по этому показателю вместе с соотечественником Оливье Жиру.

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Прогноз и ставка на матч «Наполи» — «Интер»

Черно-синие — лучшая команда Италии по результативности. Лаутаро Мартинес и компания оформили уже 49 мячей в серии А. Ближайший преследователь — «Милан» с 41 голом. Три последних поединка закончились победами «Интера» с общим счетом 10:1. В начале декабря нерадзурри расправились с неаполитанцами на стадионе имени Диего Марадоны (3:0) — с того момента адзурри не обрели стабильность, а новости о возможном снятии очков и дисквалификации президента вряд ли повлияют на эмоциональный фон игроков в позитивном смысле.

Рекомендуемая ставка: «Интер» забьет больше двух мячей за 2.45 (если миланцы оформят ровно два гола, будет возврат).

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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Виктор Мелехин

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