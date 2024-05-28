Агент Чистякова сообщил, что футболист начнет подготовку к сезону с «Зенитом»

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, в разговоре «СЭ» высказался о будущем футболиста.

«У Дмитрия контракт с «Зенитом», поэтому подготовку к сезону он точно начнет с «Зенитом», а там будет видно. Думаю, что сборы он проведет с «Зенитом». Пока никаких контактов с другими клубами не было», — сказал Талаев «СЭ».

В минувшем сезоне РПЛ Чистяков провел 15 матчей во всех турнирах. Во второй части сезона 30-летний футболист на правах аренды выступал за «Сочи».