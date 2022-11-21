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США — Уэльс: где смотреть матч чемпионата мира 21 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата мира США — Уэльс 21 ноября 2022 года
Евгений Коростелев
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Кристиан Пулишич на тренировке сборной США.
Фото Getty Images

21 ноября на чемпионате мира в Катаре состоится матч группы B между США и Уэльсом. Игра пройдет на стадионе «Ахмед бин Али» в городе Эр-Райян и начнется в 22.00 по московскому времени. Главным арбитром назначен катарец Абдулрахман Аль-Джассим. Посмотреть встречу в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1», старт трансляции — в 21.45 мск.

Чемпионат мира. Группа B
21 нояб, 22:00. Ahmad bin Ali Stadium (Эр-Райян)
США
Уэльс

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают США фаворитом встречи. Поставить на победу американцев можно с коэффициентом 2.40, что приблизительно 41% вероятности исхода. Ничья оценена котировкой 3.20 (31%), успех Уэльса — 3.40 (28%).

При ставке в 1000 рублей на валлийцев в случае их триумфа выплата составит 3400 рублей, а чистая прибыль — 2400 рублей.

На то, что Бэйл и компания не проиграют, можно поставить за 1.64.

Только один из пяти последних матчей США завершился «верхом» по голам. ТБ 2.5 идет за 2.50, ТМ 2.5 — за 1.60.

Уэльс в 2022 году забивает чуть больше одного мяча за игру (1.11), Штаты — 1.5. ИТБ1 (1.5) доступен за 2.55, ИТМ2 (1.5) — за 1.33.

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Можете сделать комбинированную ставку. Например, «1Х и ТМ 3.5» оценен в 1.65, «Х2 и ТБ 2.5» — в 4.80.

Три наиболее вероятных точных счета, по мнению экспертов, выглядят следующим образом:

  • 1:0 в пользу США — 5.90;

  • ничья 1:1 — 6.00;

  • 1:0 на Уэльс — 7.50.

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Сборная США по футболу
Сборная Уэльса по футболу
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Сенегал — Нидерланды: где смотреть матч чемпионата мира 21 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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