21 ноября на чемпионате мира в Катаре состоится матч группы B между США и Уэльсом. Игра пройдет на стадионе «Ахмед бин Али» в городе Эр-Райян и начнется в 22.00 по московскому времени. Главным арбитром назначен катарец Абдулрахман Аль-Джассим. Посмотреть встречу в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1», старт трансляции — в 21.45 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают США фаворитом встречи. Поставить на победу американцев можно с коэффициентом 2.40, что приблизительно 41% вероятности исхода. Ничья оценена котировкой 3.20 (31%), успех Уэльса — 3.40 (28%).

При ставке в 1000 рублей на валлийцев в случае их триумфа выплата составит 3400 рублей, а чистая прибыль — 2400 рублей.

На то, что Бэйл и компания не проиграют, можно поставить за 1.64.

Только один из пяти последних матчей США завершился «верхом» по голам. ТБ 2.5 идет за 2.50, ТМ 2.5 — за 1.60.

Уэльс в 2022 году забивает чуть больше одного мяча за игру (1.11), Штаты — 1.5. ИТБ1 (1.5) доступен за 2.55, ИТМ2 (1.5) — за 1.33.

Можете сделать комбинированную ставку. Например, «1Х и ТМ 3.5» оценен в 1.65, «Х2 и ТБ 2.5» — в 4.80.

Три наиболее вероятных точных счета, по мнению экспертов, выглядят следующим образом: