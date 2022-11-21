США — Уэльс: где смотреть матч чемпионата мира 21 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
21 ноября на чемпионате мира в Катаре состоится матч группы B между США и Уэльсом. Игра пройдет на стадионе «Ахмед бин Али» в городе Эр-Райян и начнется в 22.00 по московскому времени. Главным арбитром назначен катарец Абдулрахман Аль-Джассим. Посмотреть встречу в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1», старт трансляции — в 21.45 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают США фаворитом встречи. Поставить на победу американцев можно с коэффициентом 2.40, что приблизительно 41% вероятности исхода. Ничья оценена котировкой 3.20 (31%), успех Уэльса — 3.40 (28%).
При ставке в 1000 рублей на валлийцев в случае их триумфа выплата составит 3400 рублей, а чистая прибыль — 2400 рублей.
На то, что Бэйл и компания не проиграют, можно поставить за 1.64.
Только один из пяти последних матчей США завершился «верхом» по голам. ТБ 2.5 идет за 2.50, ТМ 2.5 — за 1.60.
Уэльс в 2022 году забивает чуть больше одного мяча за игру (1.11), Штаты — 1.5. ИТБ1 (1.5) доступен за 2.55, ИТМ2 (1.5) — за 1.33.
Можете сделать комбинированную ставку. Например, «1Х и ТМ 3.5» оценен в 1.65, «Х2 и ТБ 2.5» — в 4.80.
Три наиболее вероятных точных счета, по мнению экспертов, выглядят следующим образом:
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2