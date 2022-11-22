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Аргентина — Саудовская Аравия: где смотреть матч чемпионата мира 22 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата мира Аргентина — Саудовская Аравия 22 ноября 2022 года
Евгений Коростелев
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Анхель ди Мария.
Фото Global Look Press

Лионель Месси со сборной Аргентины стартует на чемпионате мира по футболу в Катаре матчем против Саудовской Аравии. Игра группового этапа пройдет 22 ноября в 13.00 по московскому времени на Национальном стадионе в городе Лусаил, обслужит ее арбитр Славко Винчич из Словакии. Посмотреть на игру одного из фаворитов турнира в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 12.45 мск.

Чемпионат мира. Группа C
22 нояб, 13:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Аргентина
Саудовская Аравия

Аргентина — абсолютный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Альбиселесты» можно за 1.17, вероятность исхода — примерно 85%. Ничья доступна за 7.80 (12%), триумф Саудовской Аравии — за огромные 23.0 (3%).

При ставке в 1000 рублей на сенсационный выигрыш номинальных гостей выплата составит приятные 23 000 рублей.

Последние пять побед Аргентины — сухие. На то, что саудовцы не забьют в предстоящей игре, котировка — 1.52.

Можете улучшить коэффициент на успех латиноамериканской сборной с помощью форы: Ф1(-2.5) идет за 2.40, Ф2(+2.5) в таком случае — 1.57.

Все последние пять матчей Аргентины были «верховыми». ТБ 2.5 можно оформить за 1.68, ТМ 2.5 — за 2.32.

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Гол Месси можно взять за 1.65, вторым по шансам идет Лаутаро Мартинес — 1.85.

Уже видите, как Лео кладет мяч в сетку со штрафного? Забитый таким способом гол предлагается оформить за 8.00, с пенальти — за 2.75.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу Аргентины за 4.90.

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Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Саудовской Аравии по футболу
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
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Спартак

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Краснодар

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Локомотив

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