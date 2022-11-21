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Сенегал — Нидерланды: где смотреть матч чемпионата мира 21 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата мира Сенегал — Нидерланды 21 ноября 2022 года
Артем Белинин
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Голландцы праздную гол.
Фото Global Look Press

21 ноября на чемпионате мира стартуют сборные Сенегала и Нидерландов. Матч начнется в 19.00 по московскому времени на стадионе «Эль-Тумама», в прямом эфире посмотреть его можно будет на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 18.45. Главный арбитр встречи — бразилец Вилтон Сампайо.

Чемпионат мира. Группа A
21 нояб, 19:00. Al Thumama Stadium (Доха)
Сенегал
Нидерланды

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами встречи номинальных гостей. Поставить на сборную Нидерландов можно за 1.70, это примерно 58% вероятности. Ничья идет за 3.70 (27%), победу Сенегала оценили в 6.00 (15%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 3700 рублей.

Если считаете, что Сенегал не проиграет без Мане, оформите ставку за 2.30.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 4.40, Ф2(0) — за 1.25.

«Верх» по голам прошел только в одном из пяти прошедших матчей при участии Сенегала. Поставить на тотал меньше 2.5 мяча можно за 1.65.

Вариант «обе забьют» маловероятен, коэффициент на него — 2.26. Обратный исход оценили в 1.64.

Садио Мане. Сенегал — Нидерланды: без Мане африканцам нечего ловить против фаворита группы

Среди сенегальцев ждем голов от Исмаила Сарра (4.75), у голландцев отличиться может Мемфис Депай (2.40).

Три наиболее вероятных точных счета:

• 1:0 в пользу «Оранье» — за 5.20;

• 2:0 — за 6.60;

• 1:1 — за 6.70.

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Англия — Иран: где смотреть матч чемпионата мира 21 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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