Прямая трансляция матча чемпионата мира Сенегал — Нидерланды 21 ноября 2022 года

21 ноября на чемпионате мира стартуют сборные Сенегала и Нидерландов. Матч начнется в 19.00 по московскому времени на стадионе «Эль-Тумама», в прямом эфире посмотреть его можно будет на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 18.45. Главный арбитр встречи — бразилец Вилтон Сампайо.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами встречи номинальных гостей. Поставить на сборную Нидерландов можно за 1.70, это примерно 58% вероятности. Ничья идет за 3.70 (27%), победу Сенегала оценили в 6.00 (15%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 3700 рублей.

Если считаете, что Сенегал не проиграет без Мане, оформите ставку за 2.30.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 4.40, Ф2(0) — за 1.25.

«Верх» по голам прошел только в одном из пяти прошедших матчей при участии Сенегала. Поставить на тотал меньше 2.5 мяча можно за 1.65.

Вариант «обе забьют» маловероятен, коэффициент на него — 2.26. Обратный исход оценили в 1.64.

Среди сенегальцев ждем голов от Исмаила Сарра (4.75), у голландцев отличиться может Мемфис Депай (2.40).

Три наиболее вероятных точных счета:

• 1:0 в пользу «Оранье» — за 5.20;

• 2:0 — за 6.60;

• 1:1 — за 6.70.