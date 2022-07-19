19 июля во втором раунде квалификации Лиги чемпионов состоится матч между литовским «Жальгирисом» и шведским «Мальме». Игра пройдет на арене ЛФФ в Вильнюсе и начнется в 19.00 по московскому времени. Главным арбитром назначен Георги Кабаков из Болгарии.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом шведский клуб. На победу «Мальме» можно поставить с коэффициентом 1.68, это примерно 59% вероятности исхода. Успех «Жальгириса» идет за 5.60 (17%), ничья — за 3.80 (24%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Мальме» в случае его успеха выплата составит 1680 рублей.

Вариант «хозяева не проиграют» доступен с котировкой 2.27.

Можете взять триумф одной из команд с форой: например, Ф1(+1.5) за 1.40 или Ф2(-1.5) за 3.00.

Эксперты не ожидают результативной встречи — даже тотал больше 2.5 мяча идет за солидный коэффициент 2.10.

Вариант «обе забьют» очень маловероятен. На то, что в игре отличится кто-то один (или вообще никто), поставить можно с котировкой 1.78. На обратный исход — за 2.14.

Наиболее вероятный точный счет встречи — победа «Мальме» 1:0 за 5.90.

Прогноз и ставка на матч «Жальгирис» — «Мальме»

«Жальгирис» и «Мальме» команды совершенно разного уровня. Обычно в таких матчах мало интриги, и в этой игре она тоже не просматривается. Литовцам нужно приложить слишком много усилий, чтобы совершить подвиг, но они на это не способны. А вот шведы со своим опытным, а местами и топовым составом готовы идти дальше. «Мальме» фаворит не просто так и должен оправдать котировки аналитиков.

Рекомендуемая ставка: победа «Мальме» за 1.68.