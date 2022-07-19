«Жальгирис» — «Мальме»: прогноз на матч Лиги чемпионов 19 июля 2022 года
19 июля во втором раунде квалификации Лиги чемпионов состоится матч между литовским «Жальгирисом» и шведским «Мальме». Игра пройдет на арене ЛФФ в Вильнюсе и начнется в 19.00 по московскому времени. Главным арбитром назначен Георги Кабаков из Болгарии.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом шведский клуб. На победу «Мальме» можно поставить с коэффициентом 1.68, это примерно 59% вероятности исхода. Успех «Жальгириса» идет за 5.60 (17%), ничья — за 3.80 (24%).
При ставке в 1000 рублей на победу «Мальме» в случае его успеха выплата составит 1680 рублей.
Вариант «хозяева не проиграют» доступен с котировкой 2.27.
Можете взять триумф одной из команд с форой: например, Ф1(+1.5) за 1.40 или Ф2(-1.5) за 3.00.
Эксперты не ожидают результативной встречи — даже тотал больше 2.5 мяча идет за солидный коэффициент 2.10.
Вариант «обе забьют» очень маловероятен. На то, что в игре отличится кто-то один (или вообще никто), поставить можно с котировкой 1.78. На обратный исход — за 2.14.
Наиболее вероятный точный счет встречи — победа «Мальме» 1:0 за 5.90.
Прогноз и ставка на матч «Жальгирис» — «Мальме»
«Жальгирис» и «Мальме» команды совершенно разного уровня. Обычно в таких матчах мало интриги, и в этой игре она тоже не просматривается. Литовцам нужно приложить слишком много усилий, чтобы совершить подвиг, но они на это не способны. А вот шведы со своим опытным, а местами и топовым составом готовы идти дальше. «Мальме» фаворит не просто так и должен оправдать котировки аналитиков.
Рекомендуемая ставка: победа «Мальме» за 1.68.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|3.06
|00:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|00:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|00:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|00:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|00:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|3.06
|00:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1