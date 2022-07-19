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«Жальгирис» — «Мальме»: прогноз на матч Лиги чемпионов 19 июля 2022 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Жальгирис» — «Мальме» 19 июля 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
«Мальме» в ЛЧ.
Фото Global Look Press

19 июля во втором раунде квалификации Лиги чемпионов состоится матч между литовским «Жальгирисом» и шведским «Мальме». Игра пройдет на арене ЛФФ в Вильнюсе и начнется в 19.00 по московскому времени. Главным арбитром назначен Георги Кабаков из Болгарии.

Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд
19 июл, 19:00. LFF Stadium (Vetra Stadium) (Вильнюс)
Жальгирис
Мальме

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом шведский клуб. На победу «Мальме» можно поставить с коэффициентом 1.68, это примерно 59% вероятности исхода. Успех «Жальгириса» идет за 5.60 (17%), ничья — за 3.80 (24%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Мальме» в случае его успеха выплата составит 1680 рублей.

Вариант «хозяева не проиграют» доступен с котировкой 2.27.

Можете взять триумф одной из команд с форой: например, Ф1(+1.5) за 1.40 или Ф2(-1.5) за 3.00.

Эксперты не ожидают результативной встречи — даже тотал больше 2.5 мяча идет за солидный коэффициент 2.10.

Вариант «обе забьют» очень маловероятен. На то, что в игре отличится кто-то один (или вообще никто), поставить можно с котировкой 1.78. На обратный исход — за 2.14.

Наиболее вероятный точный счет встречи — победа «Мальме» 1:0 за 5.90.

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Прогноз и ставка на матч «Жальгирис» — «Мальме»

«Жальгирис» и «Мальме» команды совершенно разного уровня. Обычно в таких матчах мало интриги, и в этой игре она тоже не просматривается. Литовцам нужно приложить слишком много усилий, чтобы совершить подвиг, но они на это не способны. А вот шведы со своим опытным, а местами и топовым составом готовы идти дальше. «Мальме» фаворит не просто так и должен оправдать котировки аналитиков.

Рекомендуемая ставка: победа «Мальме» за 1.68.

Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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3.06 00:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 00:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 00:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 00:00
Локомотив – Торпедо
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3.06 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
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Оренбург – Динамо
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Максим Глушенков

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Тимур Аюпов

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Ильнур Альшин

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Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
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Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

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 1 0 0
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Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
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