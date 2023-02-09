10 февраля в Абу-Даби состоится очередной матч зимнего Кубка РПЛ. На этот раз на поле в ОАЭ сойдутся «Спартак» и «Сочи». Игра начнется в 19.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 18.50 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Спартак» фаворитом встречи. На победу красно-белых в основное время можно поставить с коэффициентом 1.90, это приблизительно 52% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.70 (27%), успех «Сочи» — за 4.00 (21%).

Ставка в 1000 рублей на южан в случае их триумфа принесет выплату в 4000 рублей, а чистая прибыль составит 3000 рублей.

Триумф номинальных гостей с учетом серии пенальти предложен за 2.55, хозяев — за 1.52.

Москвичи выиграли оба матча зимнего Кубка, однако «Ростов» сдался им только в серии пенальти. На то, что южане тоже не уступят по итогам 90 минут, котировка — 1.90.

Соперники были очень хороши в атаке в последних играх: «Сочи» забил три мяча «Ростову» (3:0), а «Спартак» — четыре «Краснодару» (4:0). На ТБ 2.5 в предстоящей встрече коэффициент — 1.70, на ТМ 2.5 — 2.15.

В последний раз команды играли друг с другом в ноябре 2022 года и разошлись вничью — 1:1. Очередной обмен голами предложено оформить за 1.64, противоположный исход — за 2.18.

Кто выиграет гонку до двух голов? На «Спартак» можно поставить за 2.10, на «Сочи» — за 4.00.

Условие «одна из команд забьет три или более мяча» доступно за приятные 2.65.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

ничья 1:1 — за 7.00;

успех «Спартака» 2:1 — за 7.90;

победа 1:0 — за 8.10.

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Сочи»

«Спартак» и «Сочи» в этом сезоне выступают будто в разных лигах: москвичи показывают классный атакующий футбол и заслуженно идут на втором месте в РПЛ, а сочинцы только девятые — вполне соответствуют этому уровню. На сборах команды также демонстрируют разную подготовку: красно-белые обыграли трех из четырех соперников, в том числе разгромили «Краснодар» (4:0). Южане же проиграли «Краснодару» (0:1) и «Локомотиву» (0:2), и только в последней встрече расправились с «Ростовом» (3:0). Да, были еще победы над «Нефтехимиком» (3:0) и «Форте» (5:1) из ФНЛ и ФНЛ-2, но разве стоит воспринимать таких соперников всерьез?

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.90.