«Локомотив» — «Динамо»: прогноз на матч КХЛ 10 февраля 2023 года
10 февраля в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся представители лидирующей группы Западной конференции — «Локомотив» и «Динамо». Игра пройдет в Ярославле на льду «Арены-2000-Локомотив». Начало в 19.00 по московскому времени, прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL PRIME.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезными фаворитами матча: поставить на победу железнодорожников в основное время можно с коэффициентом 2.15, вероятность — около 46%. Успех москвичей предложен за 3.40 (27%), на ничью доступна такая же котировка.
Ждете выигрыш фаворита? Ставка в 1000 рублей на победу «Локомотива» при благоприятном исходе принесет 2150 рублей.
Поставить на победу ярославцев с учетом овертайма и серии буллитов можно за 1.59, этот рынок на бело-голубых идет за 2.36.
Команды встречались в этом сезоне уже трижды: «Локомотив» выиграл оба матча в Москве, но в единственной игре на домашней арене всухую уступил 0:2. Поставить на то, что бело-голубые вновь как минимум не проиграют в Ярославле в основное время, можно за 1.65.
Аналитики сильно сомневаются, что матч получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы доступен за приличные 2.35, ТМ 4.5 — за реалистичные 1.55.
Прогноз и ставка на матч КХЛ «Локомотив» — «Динамо» 10 февраля 2023 года
Обе команды подошли к игре в неплохом состоянии: и железнодорожники, и бело-голубые выиграли в семи из последних 10 матчей в КХЛ. В Западной конференции «Локомотив» идет четвертым, «Динамо» — пятым, но разница между командами всего три очка. К тому же у москвичей есть две игры в запасе.
Также соперники в этом сезоне показывают не слишком высокую результативность: «Локо» забрасывает в среднем 2.37 шайбы за игру, «Динамо» — 2.58. При этом команды отлично действуют в обороне: железнодорожники имеют лучшую защиту в КХЛ (пропускают 1.81 гола в среднем за матч), москвичи — на третьем месте по этому показателю (2.10). Встречи коллективов редко отличаются результативностью: в четырех из последних шести очных матчей в КХЛ команды на двоих забросили меньше пяти шайб.
Рекомендуемая ставка: ТМ 4.5 за 1.55.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2