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«Локомотив» — «Динамо»: прогноз на матч КХЛ 10 февраля 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Динамо» 10 февраля 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Локомотива» в матче КХЛ против «Амура».
Фото Официальный сайт «Локомотива»

10 февраля в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся представители лидирующей группы Западной конференции — «Локомотив» и «Динамо». Игра пройдет в Ярославле на льду «Арены-2000-Локомотив». Начало в 19.00 по московскому времени, прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL PRIME.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезными фаворитами матча: поставить на победу железнодорожников в основное время можно с коэффициентом 2.15, вероятность — около 46%. Успех москвичей предложен за 3.40 (27%), на ничью доступна такая же котировка.

Ждете выигрыш фаворита? Ставка в 1000 рублей на победу «Локомотива» при благоприятном исходе принесет 2150 рублей.

Поставить на победу ярославцев с учетом овертайма и серии буллитов можно за 1.59, этот рынок на бело-голубых идет за 2.36.

Команды встречались в этом сезоне уже трижды: «Локомотив» выиграл оба матча в Москве, но в единственной игре на домашней арене всухую уступил 0:2. Поставить на то, что бело-голубые вновь как минимум не проиграют в Ярославле в основное время, можно за 1.65.

Аналитики сильно сомневаются, что матч получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы доступен за приличные 2.35, ТМ 4.5 — за реалистичные 1.55.

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Прогноз и ставка на матч КХЛ «Локомотив» — «Динамо» 10 февраля 2023 года

Обе команды подошли к игре в неплохом состоянии: и железнодорожники, и бело-голубые выиграли в семи из последних 10 матчей в КХЛ. В Западной конференции «Локомотив» идет четвертым, «Динамо» — пятым, но разница между командами всего три очка. К тому же у москвичей есть две игры в запасе.

Также соперники в этом сезоне показывают не слишком высокую результативность: «Локо» забрасывает в среднем 2.37 шайбы за игру, «Динамо» — 2.58. При этом команды отлично действуют в обороне: железнодорожники имеют лучшую защиту в КХЛ (пропускают 1.81 гола в среднем за матч), москвичи — на третьем месте по этому показателю (2.10). Встречи коллективов редко отличаются результативностью: в четырех из последних шести очных матчей в КХЛ команды на двоих забросили меньше пяти шайб.

Рекомендуемая ставка: ТМ 4.5 за 1.55.

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«Спартак» — «Сочи»: прогноз на матч зимнего Кубка РПЛ 10 февраля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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Квинси Промес

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 12
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Спартак

 7
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Спартак

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Краснодар

 6
И К Ж
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 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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