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Сегодня, 15:15

«Авангард» — ЦСКА: где смотреть матч КХЛ 9 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Авангард» — ЦСКА 9 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Чирлидер ХК ЦСКА.
Фото Официальный сайт ХК ЦСКА.

9 февраля в КХЛ «Авангардом» сразится с ЦСКА. Игра состоится в Омске на «G-Drive Арене», стартовое вбрасывание намечено на 16.30 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет сайт matchtv.ru, старт трансляции — в 16.25 мск.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «Авангард». На победу хозяев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.48, это примерно 40% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.50 (24%), успех ЦСКА — за 2.75 (36%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его осуществления принесет 3500 рублей.

«Авангард» выиграл четыре из пяти последних матчей против ЦСКА. На то, что омичи не уступят в основное время, котировка — 1.42. На Х2 — 1.50.

Тотал больше 4.5 шайбы идет за 1.80, ТМ 4.5 — за 2.00.

На то, что «Авангард» забросит в каждом периоде, котировка — 4.50. Такое же условие у ЦСКА предложено также за 4.50.

Считаете, что обе команды забьют по две и более шайбы? Такое условие оценено коэффициентом 1.96, противоположный исход — 1.75.

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На гол лучшего бомбардира «Авангарда» Ткачева (20+29) можно поставить за 2.30, на точный бросок лидера атаки ЦСКА Окулова (15+29) — за 4.00.

Успех хозяев в игре с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 1.82, гостей — за 2.00.

Хоккей
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Прогнозы на спорт
ХК Авангард
ХК ЦСКА (Москва)
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«Автомобилист» — СКА: прогноз на матч КХЛ 8 февраля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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