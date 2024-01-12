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Сегодня, 12:15

«Спартак» — СКА: где смотреть матч КХЛ 12 января 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Спартак» — СКА 12 января 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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«Спартак» — СКА.
Фото Global Look Press

12 января «Спартак» и СКА сойдутся в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Команды встретятся в Москве во Дворце спорта «Мегаспорт». Начало игры в 19.30 по столичному времени. Прямую трансляцию с 19.15 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL Prime и онлайн-сервис «Кинопоиск».

Игроки СКА. «Спартак» и СКА забивают чаще всех в КХЛ. Никишин и Голдобин разойдутся в очном матче

Аналитики отдали предпочтение петербуржцам: успех команды Романа Ротенберга в основное время доступен с коэффициентом 2.50, что составляет примерно 39% вероятности. Выигрыш хозяев можно взять за 2.60 (37%). Ничья идет за 3.95 (24%).

Успех спартаковцев с учетом дополнительного времени и серии буллитов предложен за 1.93, эта опция на СКА доступна за 1.87.

Поставить Ф1 (+1) можно за 1.40, Ф2 (-1) идет за 2.90.

Эрлинг Холанн (&laquo;Манчестер Сити&raquo;). «Ньюкасл» скатился в середину таблицы. Гвардиолу и Холанна ждет легкая добыча

Тотал больше 5 шайб доступен за 1.70, ТМ 5 — за 2.10.

Вы можете определить, кто забьет в первом периоде. На результативные действия спартаковцев предложена котировка 1.67, на петербуржцев — 1.65.

Обмен командами более 1.5 гола оценен в 1.60. Обратный рынок — в 2.20.

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«Бавария» — «Хоффенхайм»: прогноз на матч бундеслиги 12 января 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
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Балтика – Сочи
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Пари НН – Факел
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