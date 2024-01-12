12 января «Спартак» и СКА сойдутся в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Команды встретятся в Москве во Дворце спорта «Мегаспорт». Начало игры в 19.30 по столичному времени. Прямую трансляцию с 19.15 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL Prime и онлайн-сервис «Кинопоиск».

Аналитики отдали предпочтение петербуржцам: успех команды Романа Ротенберга в основное время доступен с коэффициентом 2.50, что составляет примерно 39% вероятности. Выигрыш хозяев можно взять за 2.60 (37%). Ничья идет за 3.95 (24%).

Успех спартаковцев с учетом дополнительного времени и серии буллитов предложен за 1.93, эта опция на СКА доступна за 1.87.

Поставить Ф1 (+1) можно за 1.40, Ф2 (-1) идет за 2.90.

Тотал больше 5 шайб доступен за 1.70, ТМ 5 — за 2.10.

Вы можете определить, кто забьет в первом периоде. На результативные действия спартаковцев предложена котировка 1.67, на петербуржцев — 1.65.

Обмен командами более 1.5 гола оценен в 1.60. Обратный рынок — в 2.20.