«Спартак» и СКА забивают чаще всех в КХЛ. Никишин и Голдобин разойдутся в очном матче
12 января в регулярном сезоне ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ сойдутся третья и четвертая команды Западной конференции — «Спартак» и СКА. Петербуржцы в случае победы обойдут красно-белых. Игра пройдет в Москве на льду арены «Мегаспорт» и начнется в 19.30 по столичному времени. Прямую трансляцию покажут телеканал «Матч ТВ» и онлайн-сервис «Кинопоиск».
Коэффициенты букмекеров на матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ «Спартак» — СКА 12 января 2024 года
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ не выявили однозначного фаворита встречи: чуть меньше котировка на СКА — успех армейцев в основное время доступен за 2.45, что составляет около 39% вероятности. Выигрыш хозяев можно взять за чуть большие 2.65 (36%), коэффициент на ничью — 3.95 (25%).
Триумф «Спартака» с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 1.95, этот рынок на коллектив Романа Ротенберга идет за 1.85.
Также представлен широкий выбор ставок на победу любого из клубов с учетом форы:
• Ф1(0) — за 1.97, Ф2(0) — за 1.83;
• Ф1(+1) — за 1.40, Ф2(-1) — за 2.85.
Тотал больше 4.5 гола доступен за 1.52, ТМ 4.5 — за 2.45.
Вероятность того, что каждая команда отличится как минимум дважды, оценена в 1.60, обратный вариант предложен за 2.20.
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«Спартак» — СКА: прогноз и анализ матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 12 января 2024 года
Хозяева подошли ко встрече с петербуржцами на удручающей серии из четырех поражений (два — в овертайме). Причем москвичи уступили не только сильным ЦСКА (1:3) и московскому «Динамо» (2:3 ОТ), но и идущим заметно ниже в турнирной таблице «Витязю» (4:5 ОТ) и минскому «Динамо» (1:3). А с учетом недавнего проигрыша «Торпедо» (1:2 в серии буллитов) у красно-белых набралась лишь одна победа в шести последних играх чемпионата. Подопечные Алексея Жамнова уже съехали на третью строчку Западной конференции, а в случае неудачи против СКА окажутся четвертыми.
При этом красно-белые остаются самыми результативными в КХЛ. За 50 матчей москвичи забросили 176 шайб, это 3.52 результативных действия в среднем за игру. Лучший бомбардир КХЛ тоже выступает за «Спартак» — Николай Голдобин отметился 62 набранными очками (30+32). Правда, в последних трех поединках подопечные Жамнова суммарно настреляли всего четыре гола, что гораздо ниже их среднего показателя по сезону.
Армейцы в предыдущем матче разобрали «Витязь» (4:0) и закрыли отрезок из двух поражений — «Локомотиву» (1:2) и «Металлургу» (1:2 ОТ). В целом после вялого начала сезона подопечные Ротенберга разогнались и уже находятся близко к лидерам Западной конференции — отставание от «Локо» и «Динамо» составляет всего два очка. А в случае победы над «Спартаком» вспорхнут с четвертого места на третье.
Петербуржцы тоже немало забивают и уже являются вторыми в КХЛ по скорострельности — в среднем за игру они забрасывают 3.10 шайбы, чаще отличается как раз только «Спартак». За СКА выступает самый результативный защитник чемпионата Александр Никишин: он отметился уже 38 голевыми действиями (11+27).
Прогноз и ставка на матч «Спартак» — СКА
12 января сойдутся две самые забивающие команды КХЛ — обе в среднем за игру отличаются более трех раз. Предыдущие встречи москвичей и петербуржцев тоже нередко заканчивались большим количеством голов — в семи из последних 10 очных матчей «Спартака» и СКА в регулярке они забрасывали на двоих минимум пять шайб. Пять голов на двоих они оформили и в двух из трех поединков в этом сезоне.
Рекомендуемая ставка: ТБ 5 за 1.70.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5