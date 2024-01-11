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«Спартак» и СКА забивают чаще всех в КХЛ. Никишин и Голдобин разойдутся в очном матче

Прогноз и ставка на матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ «Спартак» — СКА 12 января 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки СКА.
Фото Телеграм-канал СКА, Telegram
А еще команды — соседи по турнирной таблице.

12 января в регулярном сезоне ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ сойдутся третья и четвертая команды Западной конференции — «Спартак» и СКА. Петербуржцы в случае победы обойдут красно-белых. Игра пройдет в Москве на льду арены «Мегаспорт» и начнется в 19.30 по столичному времени. Прямую трансляцию покажут телеканал «Матч ТВ» и онлайн-сервис «Кинопоиск».

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Коэффициенты букмекеров на матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ «Спартак» — СКА 12 января 2024 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ не выявили однозначного фаворита встречи: чуть меньше котировка на СКА — успех армейцев в основное время доступен за 2.45, что составляет около 39% вероятности. Выигрыш хозяев можно взять за чуть большие 2.65 (36%), коэффициент на ничью — 3.95 (25%).

Триумф «Спартака» с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 1.95, этот рынок на коллектив Романа Ротенберга идет за 1.85.

Также представлен широкий выбор ставок на победу любого из клубов с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.97, Ф2(0) — за 1.83;

• Ф1(+1) — за 1.40, Ф2(-1) — за 2.85.

Тотал больше 4.5 гола доступен за 1.52, ТМ 4.5 — за 2.45.

Вероятность того, что каждая команда отличится как минимум дважды, оценена в 1.60, обратный вариант предложен за 2.20.

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«Спартак» — СКА: прогноз и анализ матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 12 января 2024 года

Хозяева подошли ко встрече с петербуржцами на удручающей серии из четырех поражений (два — в овертайме). Причем москвичи уступили не только сильным ЦСКА (1:3) и московскому «Динамо» (2:3 ОТ), но и идущим заметно ниже в турнирной таблице «Витязю» (4:5 ОТ) и минскому «Динамо» (1:3). А с учетом недавнего проигрыша «Торпедо» (1:2 в серии буллитов) у красно-белых набралась лишь одна победа в шести последних играх чемпионата. Подопечные Алексея Жамнова уже съехали на третью строчку Западной конференции, а в случае неудачи против СКА окажутся четвертыми.

При этом красно-белые остаются самыми результативными в КХЛ. За 50 матчей москвичи забросили 176 шайб, это 3.52 результативных действия в среднем за игру. Лучший бомбардир КХЛ тоже выступает за «Спартак» — Николай Голдобин отметился 62 набранными очками (30+32). Правда, в последних трех поединках подопечные Жамнова суммарно настреляли всего четыре гола, что гораздо ниже их среднего показателя по сезону.

Армейцы в предыдущем матче разобрали «Витязь» (4:0) и закрыли отрезок из двух поражений — «Локомотиву» (1:2) и «Металлургу» (1:2 ОТ). В целом после вялого начала сезона подопечные Ротенберга разогнались и уже находятся близко к лидерам Западной конференции — отставание от «Локо» и «Динамо» составляет всего два очка. А в случае победы над «Спартаком» вспорхнут с четвертого места на третье.

Петербуржцы тоже немало забивают и уже являются вторыми в КХЛ по скорострельности — в среднем за игру они забрасывают 3.10 шайбы, чаще отличается как раз только «Спартак». За СКА выступает самый результативный защитник чемпионата Александр Никишин: он отметился уже 38 голевыми действиями (11+27).

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Прогноз и ставка на матч «Спартак» — СКА

12 января сойдутся две самые забивающие команды КХЛ — обе в среднем за игру отличаются более трех раз. Предыдущие встречи москвичей и петербуржцев тоже нередко заканчивались большим количеством голов — в семи из последних 10 очных матчей «Спартака» и СКА в регулярке они забрасывали на двоих минимум пять шайб. Пять голов на двоих они оформили и в двух из трех поединков в этом сезоне.

Рекомендуемая ставка: ТБ 5 за 1.70.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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 16 1 5
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