«Ньюкасл» скатился в середину таблицы. Гвардиолу и Холанна ждет легкая добыча
Одна из главных вывесок 21-го тура АПЛ — встреча «Ньюкасла» и «Манчестер Сити». Игра пройдет 13 января на стадионе «Сент-Джеймс Парк». Стартовый свисток арбитра Криса Каваны прозвучит в 20.30 по московскому времени. В России легально этот и другие матчи АПЛ не покажут.
Коэффициенты букмекеров на матч 21-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» 13 января 2024 года
Букмекеры считают «горожан» серьезными фаворитами: поставить на победу подопечных Пепа Гвардиолы можно с коэффициентом 1.55, вероятность — около 63%. Триумф «сорок» предложен с котировкой 5.50 (17%), даже ничья идет за меньшие 4.40 (20%).
«Ньюкасл» подошел к матчу после мрачных результатов — пять поражений в шести предыдущих турах АПЛ. Вероятность того, что парни Эдди Хау все же не уступят в предстоящем поединке, оценена в 2.45.
Наиболее вероятные, по мнению экспертов, результаты встречи намекают на однозначное превосходство гостей:
• 2:0 и 2:1 — за 8.50;
• 1:0 и 1:1 — за 9.00.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.30.
Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 1.67, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.20.
«Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча АПЛ 13 января 2024 года
Во второй половине осени команду Эдди Хау захлестнула волна травм, из-за которой серьезно испортились результаты. Вместо борьбы за зону Лиги чемпионов «сороки» опустились в середину таблицы — на девятую строчку. Отставание от топ-4 составляет 11 очков. Всего за 20 туров «Ньюкасл» потерпел уже девять поражений — за весь прошлый сезон их было пять. А в предыдущих шести матчах чемпионата клуб уступил пять раз.
«Сороки» до сих пор не могут рассчитывать на большую группу игроков основы: с «Ман Сити» не сыграют Ник Поуп, Мэтт Таргетт, Жоэлинтон, Джо Уиллок, Эллиот Андерсон, Харви Барнс и Каллум Уилсон. Также до конца сезона на поле не появится дисквалифицированный Сандро Тонали — самый дорогой летний новичок «Ньюкасла» (64 миллиона евро).
«Горожане» выглядят куда свежее: оформили пять подряд побед во всех турнирах с общим счетом 17:1 и недавно выиграли клубный чемпионат мира, а последнее поражение потерпели больше месяца назад — 6 декабря от «Астон Виллы» (0:1). При этом «Ман Сити» все равно отстает от лидирующего «Ливерпуля» на солидные пять очков, имея игру в запасе.
Команды входят в топ-5 АПЛ по результативности: «сороки» за 20 игр заколотили 39 мячей (1.95 гола в среднем за игру), «горожане» — 45 за 19 (2.37), это лучший показатель в лиге. Ожидаемо высокие цифры показывает страйкер «Манчестера» Эрлин Холанн, который отметился уже 14 результативными ударами в чемпионате. У «Ньюкасла» лучший — Александр Исак (9).
Прогноз и ставка на матч «Ньюкасл» — «Манчестер Сити»
Команды в этом сезоне пересекались в 1/16 Кубка лиги — «сороки» оформили минимальную победу (1:0) и выбили соперника из турнира. Правда, глобально в личных встречах преимущество на стороне «горожан» — восемь побед в предыдущих 10 поединках во всех соревнованиях. Учитывая актуальную форму «Ньюкасла» и большое количество травмированных, шансы команды Эдди Хау зацепить очки в предстоящем поединке выглядят призрачными. «Ман Сити» и без проблем соперника выглядит мощно — в последних пяти играх парни Гвардиолы отличались в среднем 3.4 раза за 90 минут.
Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2) за 2.05.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5