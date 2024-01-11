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«Ньюкасл» скатился в середину таблицы. Гвардиолу и Холанна ждет легкая добыча

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» 13 января 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»).
Фото Global Look Press
Тем более «горожане» находятся в отличной форме.

Одна из главных вывесок 21-го тура АПЛ — встреча «Ньюкасла» и «Манчестер Сити». Игра пройдет 13 января на стадионе «Сент-Джеймс Парк». Стартовый свисток арбитра Криса Каваны прозвучит в 20.30 по московскому времени. В России легально этот и другие матчи АПЛ не покажут.

Англия. Премьер-лига. 21-й тур
13 янв, 20:30. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити

Коэффициенты букмекеров на матч 21-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» 13 января 2024 года

Букмекеры считают «горожан» серьезными фаворитами: поставить на победу подопечных Пепа Гвардиолы можно с коэффициентом 1.55, вероятность — около 63%. Триумф «сорок» предложен с котировкой 5.50 (17%), даже ничья идет за меньшие 4.40 (20%).

«Ньюкасл» подошел к матчу после мрачных результатов — пять поражений в шести предыдущих турах АПЛ. Вероятность того, что парни Эдди Хау все же не уступят в предстоящем поединке, оценена в 2.45.

Наиболее вероятные, по мнению экспертов, результаты встречи намекают на однозначное превосходство гостей:

• 2:0 и 2:1 — за 8.50;

• 1:0 и 1:1 — за 9.00.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.30.

Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 1.67, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.20.

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«Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча АПЛ 13 января 2024 года

Во второй половине осени команду Эдди Хау захлестнула волна травм, из-за которой серьезно испортились результаты. Вместо борьбы за зону Лиги чемпионов «сороки» опустились в середину таблицы — на девятую строчку. Отставание от топ-4 составляет 11 очков. Всего за 20 туров «Ньюкасл» потерпел уже девять поражений — за весь прошлый сезон их было пять. А в предыдущих шести матчах чемпионата клуб уступил пять раз.

«Сороки» до сих пор не могут рассчитывать на большую группу игроков основы: с «Ман Сити» не сыграют Ник Поуп, Мэтт Таргетт, Жоэлинтон, Джо Уиллок, Эллиот Андерсон, Харви Барнс и Каллум Уилсон. Также до конца сезона на поле не появится дисквалифицированный Сандро Тонали — самый дорогой летний новичок «Ньюкасла» (64 миллиона евро).

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«Горожане» выглядят куда свежее: оформили пять подряд побед во всех турнирах с общим счетом 17:1 и недавно выиграли клубный чемпионат мира, а последнее поражение потерпели больше месяца назад — 6 декабря от «Астон Виллы» (0:1). При этом «Ман Сити» все равно отстает от лидирующего «Ливерпуля» на солидные пять очков, имея игру в запасе.

Команды входят в топ-5 АПЛ по результативности: «сороки» за 20 игр заколотили 39 мячей (1.95 гола в среднем за игру), «горожане» — 45 за 19 (2.37), это лучший показатель в лиге. Ожидаемо высокие цифры показывает страйкер «Манчестера» Эрлин Холанн, который отметился уже 14 результативными ударами в чемпионате. У «Ньюкасла» лучший — Александр Исак (9).

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Прогноз и ставка на матч «Ньюкасл» — «Манчестер Сити»

Команды в этом сезоне пересекались в 1/16 Кубка лиги — «сороки» оформили минимальную победу (1:0) и выбили соперника из турнира. Правда, глобально в личных встречах преимущество на стороне «горожан» — восемь побед в предыдущих 10 поединках во всех соревнованиях. Учитывая актуальную форму «Ньюкасла» и большое количество травмированных, шансы команды Эдди Хау зацепить очки в предстоящем поединке выглядят призрачными. «Ман Сити» и без проблем соперника выглядит мощно — в последних пяти играх парни Гвардиолы отличались в среднем 3.4 раза за 90 минут.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2) за 2.05.

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«Динамо» уже дважды громило ЦСКА в этом сезоне. Неприятный для армейцев сценарий может повториться
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
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