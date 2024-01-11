«Ньюкасл» скатился в середину таблицы. Гвардиолу и Холанна ждет легкая добыча

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» 13 января 2024 года

Тем более «горожане» находятся в отличной форме.

Одна из главных вывесок 21-го тура АПЛ — встреча «Ньюкасла» и «Манчестер Сити». Игра пройдет 13 января на стадионе «Сент-Джеймс Парк». Стартовый свисток арбитра Криса Каваны прозвучит в 20.30 по московскому времени. В России легально этот и другие матчи АПЛ не покажут.

Коэффициенты букмекеров на матч 21-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» 13 января 2024 года

Букмекеры считают «горожан» серьезными фаворитами: поставить на победу подопечных Пепа Гвардиолы можно с коэффициентом 1.55, вероятность — около 63%. Триумф «сорок» предложен с котировкой 5.50 (17%), даже ничья идет за меньшие 4.40 (20%).

«Ньюкасл» подошел к матчу после мрачных результатов — пять поражений в шести предыдущих турах АПЛ. Вероятность того, что парни Эдди Хау все же не уступят в предстоящем поединке, оценена в 2.45.

Наиболее вероятные, по мнению экспертов, результаты встречи намекают на однозначное превосходство гостей:

• 2:0 и 2:1 — за 8.50;

• 1:0 и 1:1 — за 9.00.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.30.

Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 1.67, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.20.

«Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча АПЛ 13 января 2024 года

Во второй половине осени команду Эдди Хау захлестнула волна травм, из-за которой серьезно испортились результаты. Вместо борьбы за зону Лиги чемпионов «сороки» опустились в середину таблицы — на девятую строчку. Отставание от топ-4 составляет 11 очков. Всего за 20 туров «Ньюкасл» потерпел уже девять поражений — за весь прошлый сезон их было пять. А в предыдущих шести матчах чемпионата клуб уступил пять раз.

«Сороки» до сих пор не могут рассчитывать на большую группу игроков основы: с «Ман Сити» не сыграют Ник Поуп, Мэтт Таргетт, Жоэлинтон, Джо Уиллок, Эллиот Андерсон, Харви Барнс и Каллум Уилсон. Также до конца сезона на поле не появится дисквалифицированный Сандро Тонали — самый дорогой летний новичок «Ньюкасла» (64 миллиона евро).

«Горожане» выглядят куда свежее: оформили пять подряд побед во всех турнирах с общим счетом 17:1 и недавно выиграли клубный чемпионат мира, а последнее поражение потерпели больше месяца назад — 6 декабря от «Астон Виллы» (0:1). При этом «Ман Сити» все равно отстает от лидирующего «Ливерпуля» на солидные пять очков, имея игру в запасе.

Команды входят в топ-5 АПЛ по результативности: «сороки» за 20 игр заколотили 39 мячей (1.95 гола в среднем за игру), «горожане» — 45 за 19 (2.37), это лучший показатель в лиге. Ожидаемо высокие цифры показывает страйкер «Манчестера» Эрлин Холанн, который отметился уже 14 результативными ударами в чемпионате. У «Ньюкасла» лучший — Александр Исак (9).

Прогноз и ставка на матч «Ньюкасл» — «Манчестер Сити»

Команды в этом сезоне пересекались в 1/16 Кубка лиги — «сороки» оформили минимальную победу (1:0) и выбили соперника из турнира. Правда, глобально в личных встречах преимущество на стороне «горожан» — восемь побед в предыдущих 10 поединках во всех соревнованиях. Учитывая актуальную форму «Ньюкасла» и большое количество травмированных, шансы команды Эдди Хау зацепить очки в предстоящем поединке выглядят призрачными. «Ман Сити» и без проблем соперника выглядит мощно — в последних пяти играх парни Гвардиолы отличались в среднем 3.4 раза за 90 минут.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2) за 2.05.