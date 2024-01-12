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«Бавария» — «Хоффенхайм»: где смотреть матч бундеслиги 12 января 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча «Бавария» — «Хоффенхайм» бундеслиги 12 января 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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ФК «Бавария».
Фото Global Look Press

12 января «Бавария» сыграет в 17-м туре бундеслиги против «Хоффенхайма». Игра состоится на «Альянц Арене» в Мюнхене и начнется в 22.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3». Старт трансляции — в 22.25 мск. Команды рассудит рефери Беньямин Бранд.

Германия. Бундеслига 1. 17-й тур
12 янв, 22:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Хоффенхайм

Аналитики назвали явными фаворитами хозяев. На триумф мюнхенцев предложен коэффициент 1.16, что соответствует 86% вероятности. Ничья оценена в 9.50 (9%), успех зинсхаймцев — в 15.0 (5%).

Только в двух из шести прошлых столкновений друг с другом забила лишь одна команда. На обмен результативными ударами доступна котировка 1.67, обратный рынок идет за 2.20.

В прошлом матче соперники сыграли вничью (1:1). На то, что «Хоффенхайм» не уступит снова, можно поставить за 5.40.

Тотал больше 3.5 мяча оценен в 1.55, ТМ 3.5 — в 2.50.

Эрлинг Холанн (&laquo;Манчестер Сити&raquo;). «Ньюкасл» скатился в середину таблицы. Гвардиолу и Холанна ждет легкая добыча

Победу «Баварии» с форой (-2) можно взять за 1.62.

Харри Кейн забил уже 21 гол в бундеслиге. Очередной точный выстрел англичанина предложен за 1.50.

Самый вероятный итог противостояния — 3:1 в пользу «Баварии». Сыграть на этот счет можно за 11.0.

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ФК Бавария
ФК Хоффенхайм
Бундеслига
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«Спартак» — СКА: где смотреть матч КХЛ 12 января 2024 года онлайн в прямом эфире
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
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