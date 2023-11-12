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«Спартак» — «Ростов»: где смотреть матч РПЛ 12 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Спартак» — «Ростов» 12 ноября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Наиль Умяров («Спартак»).
Фото Global Look Press

12 ноября «Ростов» навестит «Спартак» в 15-м туре РПЛ. Поединок пройдет на «Открытие Банк Арене», стартовый свисток судьи Кирилла Левникова прозвучит в 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» будет доступна с 19.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
12 нояб, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Ростов

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у красно-белых больше шансов на три очка: взять триумф хозяев можно с коэффициентом 1.74, что составляет примерно 53% вероятности. Ничья доступна за 4.06 (25%). Выигрыш парней Валерия Карпина дали за 4.55 (22%).

«Ростов» не уступил в четырех встречах подряд. На продолжение серии без поражений предложили котировку 2.17.

Эксперты склоняются к тому, что поединок получится результативным: тотал больше 2.5 мяча можно сыграть за 1.76, ТМ 2.5 — за 2.10.

«Обе забьют» оценили в 1.74, обратный вариант — за 2.08. Соперники обменялись меткими ударами в пяти столкновениях в РПЛ кряду.

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Победа москвичей с форой (-1) представлена за 2.27. Рынок Ф2(+1) ждет вас за 1.65.

В трех предыдущих домашних матчах коллектив Гильермо Абаскаля неизменно отличался дважды за 90 минут. Индивидуальный тотал «Спартака» выше 1.5 гола идет за 1.74.

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РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
4
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
5
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
6
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
7
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 1
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 1 : 1
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 2 : 1
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 1 : 1
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
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Эдуард Сперцян

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 7
П
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Спартак

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Крылья Советов

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Иван Обляков

ЦСКА

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И К Ж
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Виктор Александров

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 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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