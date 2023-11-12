«Спартак» — «Ростов»: где смотреть матч РПЛ 12 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире
12 ноября «Ростов» навестит «Спартак» в 15-м туре РПЛ. Поединок пройдет на «Открытие Банк Арене», стартовый свисток судьи Кирилла Левникова прозвучит в 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» будет доступна с 19.00 мск.
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у красно-белых больше шансов на три очка: взять триумф хозяев можно с коэффициентом 1.74, что составляет примерно 53% вероятности. Ничья доступна за 4.06 (25%). Выигрыш парней Валерия Карпина дали за 4.55 (22%).
«Ростов» не уступил в четырех встречах подряд. На продолжение серии без поражений предложили котировку 2.17.
Эксперты склоняются к тому, что поединок получится результативным: тотал больше 2.5 мяча можно сыграть за 1.76, ТМ 2.5 — за 2.10.
«Обе забьют» оценили в 1.74, обратный вариант — за 2.08. Соперники обменялись меткими ударами в пяти столкновениях в РПЛ кряду.
Победа москвичей с форой (-1) представлена за 2.27. Рынок Ф2(+1) ждет вас за 1.65.
В трех предыдущих домашних матчах коллектив Гильермо Абаскаля неизменно отличался дважды за 90 минут. Индивидуальный тотал «Спартака» выше 1.5 гола идет за 1.74.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
4
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
5
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
6
|Динамо
|14
|5
|7
|2
|22-19
|22
|
7
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|13-20
|19
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
|10
|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|3 : 1
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|1 : 1
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|2 : 1
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|1 : 1
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3