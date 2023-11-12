«Лацио» — «Рома»: прогноз на матч серии А 12 ноября 2023 года
12 ноября состоится римское дерби — «Лацио» сыграет с «Ромой» в 12-м туре чемпионата Италии. Поединок пройдет на Олимпийском стадионе и стартует в 20.00 по московскому времени. Соперников рассудит Давиде Масса. Прямая трансляция встречи на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» начнется с 19.55 мск.
Букмекерская компания Olimpbet отдала предпочтение коллективу Жозе Моуринью. На победу «волков» доступна котировка 2.61, это приблизительно 34% вероятности. Триумф «Лацио» предложили за 3.00 (33%), ничью — за 3.05 (33%).
При этом в предыдущем сезоне «орлы» выиграли в обоих дерби. Опция 1Х идет с коэффициентом 1.52.
Специалисты убеждены, что соперники не пробьют «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.31, ТМ 2.5 — за 1.61.
Считаете, что команды обменяются результативными ударами? Это событие оценили в 1.97. «Обе забьют — нет» представили за 1.84.
Прогноз и ставка на матч «Лацио» — «Рома»
Желто-красные замыкают топ-3 самых результативных команд серии А с 22 мячами — больше забили только «Наполи» (24) с «Интером» (27). Но в последний месяц голы давались «волкам» с большим трудом — больше одного раза за 90 минут отличились только в предыдущем туре против «Лечче» (2:1). А до этого уступили «Интеру» (0:1) и дожали «Монцу» (1:0). У «орлов» та же история: три недели назад расправились с «Сассуоло» (2:0), затем с минимальным счетом одолели «Фиорентину» (1:0) и проиграли «Болонье» (0:1). Жозе Моуринью как следует настроит подопечных на дерби: его явно оскорбили слова Маурицио Сарри, который назвал «товарищеским» поединок джаллоросси со «Славией» в Лиге Европы. Особенный уже прожарил коллегу на пресс-конференции и готов преподать урок на поле.
Рекомендуемая ставка: «Рома» не проиграет и ТМ 2.5 за 2.10.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
4
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
5
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
6
|Динамо
|14
|5
|7
|2
|22-19
|22
|
7
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|13-20
|19
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
|10
|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|3 : 1
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|1 : 1
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|2 : 1
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|1 : 1
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3