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«Лацио» — «Рома»: прогноз на матч серии А 12 ноября 2023 года

Прогноз на матч серии А «Лацио» — «Рома» 12 ноября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Жозе Моуринью («Рома»).
Фото Global Look Press

12 ноября состоится римское дерби — «Лацио» сыграет с «Ромой» в 12-м туре чемпионата Италии. Поединок пройдет на Олимпийском стадионе и стартует в 20.00 по московскому времени. Соперников рассудит Давиде Масса. Прямая трансляция встречи на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» начнется с 19.55 мск.

Италия. Серия А. 12-й тур
12 нояб, 20:00. Olimpico (Рим)
Лацио
Рома

Букмекерская компания Olimpbet отдала предпочтение коллективу Жозе Моуринью. На победу «волков» доступна котировка 2.61, это приблизительно 34% вероятности. Триумф «Лацио» предложили за 3.00 (33%), ничью — за 3.05 (33%).

При этом в предыдущем сезоне «орлы» выиграли в обоих дерби. Опция 1Х идет с коэффициентом 1.52.

Специалисты убеждены, что соперники не пробьют «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.31, ТМ 2.5 — за 1.61.

Считаете, что команды обменяются результативными ударами? Это событие оценили в 1.97. «Обе забьют — нет» представили за 1.84.

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Прогноз и ставка на матч «Лацио» — «Рома»

Желто-красные замыкают топ-3 самых результативных команд серии А с 22 мячами — больше забили только «Наполи» (24) с «Интером» (27). Но в последний месяц голы давались «волкам» с большим трудом — больше одного раза за 90 минут отличились только в предыдущем туре против «Лечче» (2:1). А до этого уступили «Интеру» (0:1) и дожали «Монцу» (1:0). У «орлов» та же история: три недели назад расправились с «Сассуоло» (2:0), затем с минимальным счетом одолели «Фиорентину» (1:0) и проиграли «Болонье» (0:1). Жозе Моуринью как следует настроит подопечных на дерби: его явно оскорбили слова Маурицио Сарри, который назвал «товарищеским» поединок джаллоросси со «Славией» в Лиге Европы. Особенный уже прожарил коллегу на пресс-конференции и готов преподать урок на поле.

Рекомендуемая ставка: «Рома» не проиграет и ТМ 2.5 за 2.10.

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Футбол
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ФК Лацио
ФК Рома
Серия А
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«Спартак» — «Ростов»: прогноз на матч РПЛ 12 ноября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
4
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
5
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
6
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
7
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 1
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 1 : 1
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 2 : 1
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 1 : 1
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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