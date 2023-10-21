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«Локомотив» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 21 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Локомотив» — «Динамо» 21 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Марцел Личка.
Фото Официальный телеграм-канал «Динамо»

21 октября «Локомотив» в 12-м туре РПЛ сразится с «Динамо». Игра пройдет в Москве на «РЖД Арене» и начнется в 16.30 по столичному времени. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск», стартует в 16.00 мск. Главный арбитр — Сергей Иванов.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
21 окт, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Динамо

В букмекерской компании Olimpbet на успех «Локомотива» можно поставить с коэффициентом 2.62, вероятность такого исхода — примерно 38%. Виктория «Динамо» оценена котировкой 2.67 (37%), ничья — 3.73 (25%).

Есть два варианта ставки с подстраховкой: 1Х за 1.51 или Х2 за 1.52.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.39. «Верх» прошел в трех последних матчах между командами.

Тео Эрнандес (&laquo;Милан&raquo;). «Милан» и «Ювентус» понесли большие потери перед очной разборкой. Это явно скажется на зрелищности

Условие «обе забьют» можно оформить за 1.51, «обе забьют — нет» — за 2.53.

В трех предыдущих очных играх динамовцы оформляли в ворота железнодорожников минимум два гола: ИТБ2 (1.5) доступен за 2.06, ИТМ2 (1.5) — за 1.75.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 12 3 4 5 11-20 13
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
13
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
14
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
15
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 1 : 2
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 0 : 0
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
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Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
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ЦСКА

 10 1 1
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