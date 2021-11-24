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«Спартак» — «Наполи»: коэффициенты и ставки на матч Лиги Европы 24 ноября

15:15
Александр Селихов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Селихов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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24 ноября 2021 года в 5-м туре группового этапа Лиги Европы УЕФА «Спартак» сыграет с «Наполи». Встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 18.30. Прямая трансляция матча будет доступна на сайте matchtv.ru.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo;. «Спартак» сразится с «Наполи» за последний шанс на плей-офф. В ЛЧ «Ливерпуль» снова разгромит «Порту»

Гости — фавориты матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на «Наполи» можно за 1.58 — это около 61% вероятности. Шансы «Спартака» победить оцениваются коэффициентом 5.80 (17%), а ничья доступна за 4.30 (22%).

При ставке в 1 000 рублей на ничью можно выиграть 4 300 рублей в случае «мирного» исхода противостояния.

Ф1(+1) идет за 1.93, как и Ф2(-1).

Тотал голов больше 2.5 идет за 1.66, а ТМ 2.5 — за 2.30.

24.11.2021 | Спартак — Наполи

Поставить на то, что обе команды забьют, можно с котировкой 1.73. Противоположный исход идет за 2.10.

В Неаполе «Спартак» выиграл со счетом 3:2. Повторит в Москве? Поставить на аналогичный исход в предстоящем матче можно с коэффициентом 41.0.

Шансы на то, что оба соперника вновь забьют больше гола в очном матче, оцениваются коэффициентом 5.80.

Лига Европы. Группа C
24 нояб, 18:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Наполи

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Матвей Леонов все материалы автора
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»