24 ноября 2021 года в 5-м туре группового этапа Лиги Европы УЕФА «Спартак» сыграет с «Наполи». Встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 18.30. Прямая трансляция матча будет доступна на сайте matchtv.ru.

Гости — фавориты матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на «Наполи» можно за 1.58 — это около 61% вероятности. Шансы «Спартака» победить оцениваются коэффициентом 5.80 (17%), а ничья доступна за 4.30 (22%).

При ставке в 1 000 рублей на ничью можно выиграть 4 300 рублей в случае «мирного» исхода противостояния.

Ф1(+1) идет за 1.93, как и Ф2(-1).

Тотал голов больше 2.5 идет за 1.66, а ТМ 2.5 — за 2.30.

24.11.2021 | Спартак — Наполи

Поставить на то, что обе команды забьют, можно с котировкой 1.73. Противоположный исход идет за 2.10.

В Неаполе «Спартак» выиграл со счетом 3:2. Повторит в Москве? Поставить на аналогичный исход в предстоящем матче можно с коэффициентом 41.0.

Шансы на то, что оба соперника вновь забьют больше гола в очном матче, оцениваются коэффициентом 5.80.