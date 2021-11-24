24 ноября 2021 года в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» примет «Порту». Матч между ними пройдет на «Энфилде». Начало — в 23.00. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале «Матч! Футбол 2».

Букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер «Ливерпуля» в России — считает мерсисайдцев фаворитами. Сделать ставку на победу команды Клоппа можно за 1.90 — это примерно 51% вероятности. Триумф «Порту» оценивается коэффициентом 3.90 (25%), а ничья в матче идет за 4.00 (24%).

При ставке в 1 000 рублей на «Ливерпуль» потенциальная выплата составит 1 900 рублей, а чистая прибыль — 900 рублей.

Ф1(0) доступна за 1.45, а Ф2(0) — за 2.90.

Тотал голов больше 2.5 можно взять с коэффициентом 1.74, а ТМ 2.5 доступен за 2.17.

«Обе забьют» идет за 1.67, обратный исход доступен за 2.20.

В первом круге «Ливерпуль» одолел «Порту» со счетом 5:1. Получится у мерсисайдцев снова забить пять мячей? ИТБ1 (4.5) доступен за 20.0.

Шансы «Порту» отличиться более одного раза оцениваются котировкой 2.75.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 7.10.