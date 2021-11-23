«Спартак» сразится с «Наполи» за последний шанс на плей-офф. В ЛЧ «Ливерпуль» снова разгромит «Порту»

Прогнозы на главные еврокубковые матчи среды.

24 ноября «Спартак» дома сыграет с «Наполи» в Лиге Европы. Только победа оставляет красно-белым реальные шансы на продолжение борьбы. А в Лиге чемпионов «Ливерпуль» встретится с «Порту», которому тоже очень нужна победа. Вы можете сделать ставку на эти матчи с приветственным бонусом БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Турнирное положение «Спартака»

В плей-офф Лиги Европы выходят две первые команды из группы. Команда, занявшая третье место, весной продолжит выступления в Лиге конференций — новом турнире под эгидой УЕФА.

Лига Европы. Группа С. Положение команд

И О М 1. Наполи 4 7 11-6 2. Легия 4 6 3-7 3. Лестер 4 5 7-7 4. Спартак 4 4 7-8

Когда начало матчей «Спартак» — «Наполи» и «Ливерпуль» — «Порту» и где смотреть трансляции 24 ноября

Матч «Спартак» — «Наполи» состоится 24 ноября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало игры — в 18.30 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет matchtv.ru, начало трансляции — в 18.00.

Игра «Ливерпуль» — «Порту» пройдет 24 ноября на стадионе «Энфилд». Начало матча — в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Футбол 2», начало трансляции — в 22.45.

«Спартак» — «Наполи»: прогноз и ставка на матч 24 ноября

За два тура до конца группового этапа Лиги Европы «Спартак» занимает последнее место в квартете. Однако отставание от лидирующего «Наполи» — всего три очка. В этой ситуации существует множество раскладов того, как все может в итоге закончиться. Есть даже те, при которых красно-белые попадут в плей-офф Лиги Европы в случае проигрыша итальянцам, но это уже совсем из области математики.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом игры «Наполи». Коэффициент на победу гостей — 1.58, на «Спартак» — 5.70, на ничью — 4.40.

Красно-белые в выходные проиграли «Краснодару». Их серия без побед достигла семи матчей — четыре ничьих и три поражения. Последний раз «Спартак» побеждал еще в начале октября, обыграв в гостях «Ахмат» следом за успехом в Неаполе. При этом во всех этих семи матчах красно-белые забивали как минимум один мяч. Последний раз уходили с поля без гола в сентябре, голевая серия составляет десять встреч кряду.

«Наполи» в Москве точно не будет отбывать номер, несмотря на вспышку ковида в команде и отсутствие ряда футболистов. Для итальянцев ничего не решено в турнирном смысле. Главный тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти после поражения в матче первого круга пообещал реванш. «Наполи» в этом сезоне не забивал только в одной встрече.

Прогноз «СЭ»: логичной выглядит ставка «обе команды забьют» с неплохим коэффициентом 1.72.

«Ливерпуль» — «Порту»: прогноз и ставка на матч 24 ноября

Команда Юргена Клоппа выиграла все четыре матча в группе и досрочно обеспечила себе не только выход в плей-офф, но и первое место. «Порту» пока второй, и для прохода в 1/8 финала «драконам» надо взять на «Энфилде» очки.

БЕТСИТИ считает фаворитом игры «Ливерпуль». Коэффициент на победу красных — 1.90, на «Порту» — 3.90, на ничью — 3.90.

Решив турнирные задачи и учитывая плотный и напряженный график, «Ливерпуль», скорее всего, даст поиграть резервистам и выйдет на поле спокойным и расслабленным. «Порту» желательно выиграть, чтобы сохранить второе место перед последним туром — «драконы» будут максимально мотивированы.

Матчи «Ливерпуля» и «Порту» часто получаются результативными. В трех предыдущих играх было забито 12 мячей, а в первом круге красные уничтожили соперника — 5:0.

Прогноз «СЭ»: можно ожидать веселый футбол с большим количеством мячей, а ставка «тотал больше 3,5 гола» с интересным коэффициентом 2.80 выглядит не такой уж рискованной.

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