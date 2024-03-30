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30 марта, 02:40

Нужен ли «Баварии» матч с дортмундской «Боруссией»? «Байер» уже не достать, а впереди — выезд в Лондон

Прогноз и ставка на матч бундеслиги «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд 30 марта 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Харри Кейн.
Фото Getty Images
Мюнхенцам следует окунуться в реальность.

30 марта в чемпионате Германии состоится дер-классикер — «Бавария» в Мюнхене примет дортмундскую «Боруссию». Игра пройдет на «Альянц Арене» и начнется в 20.30 по московскому времени. В прямом эфире насладиться футболом топ-команд Германии можно на телеканале «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 20.25 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом.

Германия. Бундеслига 1. 27-й тур
30 мар, 20:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
0:2
Боруссия Д

Коэффициенты букмекеров на матч бундеслиги «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд 30 марта 2024 года

«Бавария» — безоговорочный фаворит матча в линии Winline. На победу мюнхенцев можно поставить с коэффициентом 1.40, вероятность такого исхода — примерно 71%. Ничья доступна за 6.20 (16%), а триумф «Боруссии» — за еще большие 6.60 (13%).

Дортмундцы уже семь лет не побеждают в Мюнхене. Если это произойдет, вариант Х2 увеличит сумму ставки в 3,2 раза.

В восьми из девяти случаев дер-классикер на «Альянц Арене» дарил минимум четыре гола, поэтому стоит присмотреться к ТБ 3.5 за 1.63.

Роберт Левандовски (&laquo;Барселона&raquo;). Левандовски устал, Педри лечится, а Гави вне игры до конца сезона. Но даже это не спасет «Лас-Пальмас» в битве с «Барселоной»

Высока вероятность обмена голами — это условие доступно за 1.39, противоположное — за 3.00.

Три и более гола в исполнении «Баварии» оценены в 1.77, хотя бы два от «Боруссии» — в 2.60.

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Кто бы мог подумать, что Харри Кейн будет удивительно хорош в первый же сезон в «Баварии», но клуб при этом, вероятно, провалится по всем фронтам и останется без трофеев? Англичанин забивает пачками и как может тащит команду, но этого оказывается недостаточно: на его счету уже 37 голов (+12 ассистов) в 35 матчах во всех турнирах, а мюнхенцы номинально претендуют на победу только в ЛЧ (четвертые фавориты).

Очевидно, что действующему чемпиону пора сосредоточиться исключительно на еврокубке. За восемь туров до конца сезона «Бавария» на 10 очков отстает от уникального и по-прежнему непобедимого «Байера». Конечно, всякое бывает, и команда Хаби Алонсо резко может сдать, но в это совсем не верится. Как и в то, что мюнхенцы больше не потеряют очки. Например, такое может случиться уже в ближайшем туре, и даже будет лучше, если это произойдет.

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Мюнхенцам нужно прожить два месяца на шоковой терапии. В клубе сейчас не лучшая атмосфера: нет определенности с новым главным тренером, команду могут покинуть ведущие игроки (Дэвис и Киммих), результаты довольно кислые. Условное поражение от «Боруссии» в очередной раз подтвердит, что перемены необходимы, а еще оно позволит забыть о шансах на «салатницу» — лишние мысли сейчас ни к чему. 9 апреля в ЛЧ ждет опасный «Арсенал».

Ко встрече с «канонирами» мюнхенцам нужно быть готовыми не только психологически, но и физически. Пока из важных игроков в лазарете только Геррейру и Нойер, но неизвестно, сколько человек могут слечь после дер-классикер. У «Боруссии», хоть она тоже должна увлечься еврокубками, мотивации победить в Мюнхене будет значительно больше — она не делала этого с 2017 года. В чемпионате — с 2014-го. Обыграть «Баварию» на ее поле, пусть и слегка сдавшую, станет подарком.

Тем более сами дортмундцы сейчас весьма неплохи: выиграли четыре матча подряд во всех турнирах и поднялись в бундеслиге в лигочемпионскую зону. Терять очки не стоит, потому что поджимает «Лейпциг» — соперник всего в одном очке позади.

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Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд

«Баварии» нужна передышка, и в команде наверняка это понимают. Ключевые игроки только вернулись из расположения сборных, как тут же попадут под эмоциональный и физический прессинг в клубе. Абсолютно неуместный, потому что стать чемпионами уже не выйдет.

«Боруссия» значительно больше заинтересована в положительном исходе игры, а значит, выложится по-полной: гарантировать себе ЛЧ нужно именно через бундеслигу, потому что в самом еврокубке сделать это вряд ли получится. Учитывая форму и тот футбол, который показывает команда Терзича, это реально, а начинать надо уже в Мюнхене.

Рекомендуемая ставка: победа «Боруссии» с форой (+1.5) за 1.91.

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ФК Бавария
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
6
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 0 : 0
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
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Локомотив – Краснодар
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Матео Кассьерра

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Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

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Константин Тюкавин

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Маркус Вендел

Зенит

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И К Ж
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Виктор Александров

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