Нужен ли «Баварии» матч с дортмундской «Боруссией»? «Байер» уже не достать, а впереди — выезд в Лондон
30 марта в чемпионате Германии состоится дер-классикер — «Бавария» в Мюнхене примет дортмундскую «Боруссию». Игра пройдет на «Альянц Арене» и начнется в 20.30 по московскому времени. В прямом эфире насладиться футболом топ-команд Германии можно на телеканале «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 20.25 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом.
Коэффициенты букмекеров на матч бундеслиги «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд 30 марта 2024 года
«Бавария» — безоговорочный фаворит матча в линии Winline. На победу мюнхенцев можно поставить с коэффициентом 1.40, вероятность такого исхода — примерно 71%. Ничья доступна за 6.20 (16%), а триумф «Боруссии» — за еще большие 6.60 (13%).
Дортмундцы уже семь лет не побеждают в Мюнхене. Если это произойдет, вариант Х2 увеличит сумму ставки в 3,2 раза.
В восьми из девяти случаев дер-классикер на «Альянц Арене» дарил минимум четыре гола, поэтому стоит присмотреться к ТБ 3.5 за 1.63.
Высока вероятность обмена голами — это условие доступно за 1.39, противоположное — за 3.00.
Три и более гола в исполнении «Баварии» оценены в 1.77, хотя бы два от «Боруссии» — в 2.60.
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«Бавария» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз и анализ матча 27-го тура бундеслиги 30 марта 2024 года
Кто бы мог подумать, что Харри Кейн будет удивительно хорош в первый же сезон в «Баварии», но клуб при этом, вероятно, провалится по всем фронтам и останется без трофеев? Англичанин забивает пачками и как может тащит команду, но этого оказывается недостаточно: на его счету уже 37 голов (+12 ассистов) в 35 матчах во всех турнирах, а мюнхенцы номинально претендуют на победу только в ЛЧ (четвертые фавориты).
Очевидно, что действующему чемпиону пора сосредоточиться исключительно на еврокубке. За восемь туров до конца сезона «Бавария» на 10 очков отстает от уникального и по-прежнему непобедимого «Байера». Конечно, всякое бывает, и команда Хаби Алонсо резко может сдать, но в это совсем не верится. Как и в то, что мюнхенцы больше не потеряют очки. Например, такое может случиться уже в ближайшем туре, и даже будет лучше, если это произойдет.
Мюнхенцам нужно прожить два месяца на шоковой терапии. В клубе сейчас не лучшая атмосфера: нет определенности с новым главным тренером, команду могут покинуть ведущие игроки (Дэвис и Киммих), результаты довольно кислые. Условное поражение от «Боруссии» в очередной раз подтвердит, что перемены необходимы, а еще оно позволит забыть о шансах на «салатницу» — лишние мысли сейчас ни к чему. 9 апреля в ЛЧ ждет опасный «Арсенал».
Ко встрече с «канонирами» мюнхенцам нужно быть готовыми не только психологически, но и физически. Пока из важных игроков в лазарете только Геррейру и Нойер, но неизвестно, сколько человек могут слечь после дер-классикер. У «Боруссии», хоть она тоже должна увлечься еврокубками, мотивации победить в Мюнхене будет значительно больше — она не делала этого с 2017 года. В чемпионате — с 2014-го. Обыграть «Баварию» на ее поле, пусть и слегка сдавшую, станет подарком.
Тем более сами дортмундцы сейчас весьма неплохи: выиграли четыре матча подряд во всех турнирах и поднялись в бундеслиге в лигочемпионскую зону. Терять очки не стоит, потому что поджимает «Лейпциг» — соперник всего в одном очке позади.
Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд
«Баварии» нужна передышка, и в команде наверняка это понимают. Ключевые игроки только вернулись из расположения сборных, как тут же попадут под эмоциональный и физический прессинг в клубе. Абсолютно неуместный, потому что стать чемпионами уже не выйдет.
«Боруссия» значительно больше заинтересована в положительном исходе игры, а значит, выложится по-полной: гарантировать себе ЛЧ нужно именно через бундеслигу, потому что в самом еврокубке сделать это вряд ли получится. Учитывая форму и тот футбол, который показывает команда Терзича, это реально, а начинать надо уже в Мюнхене.
Рекомендуемая ставка: победа «Боруссии» с форой (+1.5) за 1.91.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
6
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
7
|Кр. Советов
|21
|8
|6
|7
|37-32
|30
|
8
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
9
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
10
|Пари НН
|21
|8
|4
|9
|17-19
|28
|
11
|Факел
|21
|6
|8
|7
|18-20
|26
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|21
|5
|5
|11
|19-33
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|1 : 4
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 1
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|2 : 2
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|2 : 0
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|0 : 0
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|0 : 0
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|18
|1
|5