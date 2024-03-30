Мюнхенцам следует окунуться в реальность.

30 марта в чемпионате Германии состоится дер-классикер — «Бавария» в Мюнхене примет дортмундскую «Боруссию». Игра пройдет на «Альянц Арене» и начнется в 20.30 по московскому времени. В прямом эфире насладиться футболом топ-команд Германии можно на телеканале «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 20.25 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом.

Коэффициенты букмекеров на матч бундеслиги «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд 30 марта 2024 года

«Бавария» — безоговорочный фаворит матча в линии Winline. На победу мюнхенцев можно поставить с коэффициентом 1.40, вероятность такого исхода — примерно 71%. Ничья доступна за 6.20 (16%), а триумф «Боруссии» — за еще большие 6.60 (13%).

Дортмундцы уже семь лет не побеждают в Мюнхене. Если это произойдет, вариант Х2 увеличит сумму ставки в 3,2 раза.

В восьми из девяти случаев дер-классикер на «Альянц Арене» дарил минимум четыре гола, поэтому стоит присмотреться к ТБ 3.5 за 1.63.

Высока вероятность обмена голами — это условие доступно за 1.39, противоположное — за 3.00.

Три и более гола в исполнении «Баварии» оценены в 1.77, хотя бы два от «Боруссии» — в 2.60.

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«Бавария» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз и анализ матча 27-го тура бундеслиги 30 марта 2024 года

Кто бы мог подумать, что Харри Кейн будет удивительно хорош в первый же сезон в «Баварии», но клуб при этом, вероятно, провалится по всем фронтам и останется без трофеев? Англичанин забивает пачками и как может тащит команду, но этого оказывается недостаточно: на его счету уже 37 голов (+12 ассистов) в 35 матчах во всех турнирах, а мюнхенцы номинально претендуют на победу только в ЛЧ (четвертые фавориты).

Очевидно, что действующему чемпиону пора сосредоточиться исключительно на еврокубке. За восемь туров до конца сезона «Бавария» на 10 очков отстает от уникального и по-прежнему непобедимого «Байера». Конечно, всякое бывает, и команда Хаби Алонсо резко может сдать, но в это совсем не верится. Как и в то, что мюнхенцы больше не потеряют очки. Например, такое может случиться уже в ближайшем туре, и даже будет лучше, если это произойдет.

Мюнхенцам нужно прожить два месяца на шоковой терапии. В клубе сейчас не лучшая атмосфера: нет определенности с новым главным тренером, команду могут покинуть ведущие игроки (Дэвис и Киммих), результаты довольно кислые. Условное поражение от «Боруссии» в очередной раз подтвердит, что перемены необходимы, а еще оно позволит забыть о шансах на «салатницу» — лишние мысли сейчас ни к чему. 9 апреля в ЛЧ ждет опасный «Арсенал».

Ко встрече с «канонирами» мюнхенцам нужно быть готовыми не только психологически, но и физически. Пока из важных игроков в лазарете только Геррейру и Нойер, но неизвестно, сколько человек могут слечь после дер-классикер. У «Боруссии», хоть она тоже должна увлечься еврокубками, мотивации победить в Мюнхене будет значительно больше — она не делала этого с 2017 года. В чемпионате — с 2014-го. Обыграть «Баварию» на ее поле, пусть и слегка сдавшую, станет подарком.

Тем более сами дортмундцы сейчас весьма неплохи: выиграли четыре матча подряд во всех турнирах и поднялись в бундеслиге в лигочемпионскую зону. Терять очки не стоит, потому что поджимает «Лейпциг» — соперник всего в одном очке позади.

Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд

«Баварии» нужна передышка, и в команде наверняка это понимают. Ключевые игроки только вернулись из расположения сборных, как тут же попадут под эмоциональный и физический прессинг в клубе. Абсолютно неуместный, потому что стать чемпионами уже не выйдет.

«Боруссия» значительно больше заинтересована в положительном исходе игры, а значит, выложится по-полной: гарантировать себе ЛЧ нужно именно через бундеслигу, потому что в самом еврокубке сделать это вряд ли получится. Учитывая форму и тот футбол, который показывает команда Терзича, это реально, а начинать надо уже в Мюнхене.

Рекомендуемая ставка: победа «Боруссии» с форой (+1.5) за 1.91.

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