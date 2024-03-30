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Сегодня, 06:15

«Спартак» — «Металлург»: москвичи переведут серию в седьмой матч

Прогноз на матч Кубка Гагарина «Спартак» — «Металлург» 30 марта 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Спартака».
Фото Телеграм-канал «Спартака», Telegram

30 марта состоится шестой матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина между «Спартаком» и «Металлургом». Игра пройдет на арене «Мегаспорт» в Москве и начнется в 17.00 по столичному времени. Прямую трансляцию с 16.45 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканалы KHL и KHL Prime, а также онлайн-платформа «Кинопоиск».

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По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у москвичей есть небольшое преимущество: поставить на победу «Спартака» в основное время можно с коэффициентом 2.30, вероятность — около 43%. Триумф «Магнитки» предложен с котировкой 2.90 (33%), ничья идет за 4.00 (24%).

Успех красно-белых с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.75, этот рынок на гостей предложен за 2.09.

Также на выбор есть множество рынков на победу любой из команд с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.71, Ф2(0) — за 2.14;

• Ф1(-1.5) — за 3.05, Ф2(+1.5) — за 1.38.

Тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.53, ТМ 4.5 — за 2.50.

Эксперты оценили вероятность овертайма в 4.00, обратный вариант дан за 1.25.

Роберт Левандовски (&laquo;Барселона&raquo;). Левандовски устал, Педри лечится, а Гави вне игры до конца сезона. Но даже это не спасет «Лас-Пальмас» в битве с «Барселоной»

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Металлург»

Серия дошла до шестого матча — пока каждая из команд побеждала лишь в домашних играх. «Спартак» в двух прошлых поединках в Москве выиграл с общим счетом 6:3. Вероятно, тенденция продолжится и в предстоящем поединке. «Металлург» имеет право на ошибку, ведь седьмая встреча пройдет в Магнитогорске. Красно-белым же необходимо забирать матч, чтобы сохранить шансы на полуфинал Кубка Гагарина.

Рекомендуемая ставка: победа «Спартака» за 2.30.

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«Сочи» — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ 30 марта 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
8
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
9
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
10
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 18 1 5
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