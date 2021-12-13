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«Сочи» — «Спартак»: прогноз и ставки на матч РПЛ 13 декабря

11:15
Александр Селихов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Селихов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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13 декабря состоится матч 18-го тура РПЛ, в котором сыграют «Сочи» и «Спартак». Матч пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 19.00. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

13.12.2021 | Сочи — Спартак
 
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Аналитики БЕТСИТИ считают «Сочи» фаворитом игры. На успех южного клуба можно сделать ставку за 2.00 — это примерно 47% вероятности. Ничья есть за 3.50 (27%), а победа «Спартака» есть за 3.70 (26%).

Ф1(-1.5) доступна за 3.60, а Ф2(+1.5) — за 1.29.

При ставке в 1000 рублей на победу «Сочи» потенциальная выплата составит 2000 рублей.

Ставку «Спартак» не проиграет» можно взять за 1.81.

Шансы «Сочи» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 4.40.

Уверены, что «Спартака» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 3.00.

Аналитики БЕТСИТИ считают счет 1:1 наиболее вероятным. На него можно поставить за 6.50.

— Ф1 (-2.5) — 19.0;
— ТБ 5.5 — 14.0;
— точный счет: 0:0 — 11.0.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 18-й тур
13 дек, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Спартак

 

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Егор Сергеев все материалы автора
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