13 декабря состоится матч 17-го тура серии А, в котором сыграют «Рома» и «Специя». Матч пройдет в Риме на Олимпийском стадионе и начнется в 22.45. Трансляцию покажет телеканал «Матч Футбол 1».

13.12.2021 | Рома — Специя

Аналитики БЕТСИТИ считают «Рому» фаворитом встречи. На успех римского клуба можно сделать ставку за 1.42 — это примерно 47% вероятности. Ничья есть за 5.00 (27%), а победа «Специи» есть за 7.60 (26%).

Ф1(-2) доступна за 3.00, а Ф2(+2) — за 1.38.

При ставке в 1000 рублей на победу «Специи» потенциальная выплата составит 7600 рублей.

Ставку «Специя» не проиграет» можно взять за 3.00.

Шансы «Специи» забить больше одного гола оцениваются коэффициентом 3.50.

Уверены, что «Рома» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ1 (1.5) доступен за 1.45.

Аналитики БЕТСИТИ считают счет 2:0 в пользу «Ромы» наиболее вероятным. На него можно поставить за 7.50.

— Ф1 (-4.5) — 15.0;

— ТБ 5.5 — 8.00;

— точный счет: 6:0 — 55.0.