12 декабря состоится матч 18-го тура французской лиги 1. В нем сыграют «ПСЖ» и «Монако». Игра пройдет в Париже на стадионе «Парк-де-Пренс» и начнется в 23.00. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

12.12.2021 | ПСЖ - Монако

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «ПСЖ» фаворитом игры. На успех парижан можно сделать ставку за 1.47 — это примерно 66% вероятности. Ничья есть за 5.00 (19%), а победа «Монако» есть за 6.40 (15%).

Ф1(-1.5) доступна за 2.20, а Ф2(+1.5) — за 1.66.

При ставке в 1000 рублей на победу «Монако» потенциальная выплата составит 6400.

Ставка «Монако» не проиграет» есть в линии за 2.85.

Пенальти в этом матче можно взять за 3.40. Удаление идет за 5.20. Удаление и пенальти возможны за 9.00.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 1.53. Тотал меньше 2.5 можно взять за 2.60.

— ТМ 1.5 — 5.40;

— Обе забьют: нет — 2.20;

— Точный счет: 0:0 —18.00.