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«Сочи» бьется за выживание, «Краснодар» — за чемпионство. Южное дерби точно разрушит чьи-то надежды

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Сочи» — «Краснодар» 18 мая 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Кади («Краснодар»).
Фото Официальный сайт ФК «Краснодар»
ФК «Сочи».
Фото Официальный сайт ФК «Сочи»
«Краснодар» — «Сочи».
Фото Официальный сайт ФК «Краснодар»
1/3
Ничья не устроит ни одну из команд.

18 мая «Сочи» примет «Краснодар» в 29-м туре чемпионата России. Игра состоится на стадионе «Фишт», стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямой эфир на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» стартует в 18.45 мск. Также трансляция встречи будет доступна на сайте букмекерской компании Winline.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
18 мая, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Краснодар

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Сочи» — «Краснодар» 18 мая 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline назвали «Краснодар» фаворитом. Успех парней Мурада Мусаева можно взять с коэффициентом 1.86, вероятность — примерно 50%. Выигрыш «Сочи» доступен за 4.12 (24%), «мирный» исход — за 3.84 (26%).

У команды Роберта Морено две победы и три ничьих в пяти домашних матчах после зимней паузы. Верите, что «барсы» снова наберут очки? Опция 1Х идет за 1.99.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.85, ТМ 2.5 — в 1.96. Обмен голами предложили за 1.70, обратный вариант — за 2.17.

Наиболее ожидаемым результатом специалисты считают ничью со счетом 1:1. Это событие представили с котировкой 6.88.

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«Сочи» — «Краснодар»: прогноз и анализ матча РПЛ 18 мая 2024 года

Назначение Роберта Морено встряхнуло «барсов»: после зимнего перерыва они уступили всего в двух турах чемпионата из 10. Побед набралось столько же: в середине апреля сочинцы обыграли «Спартак» (1:0) и отправили в отставку Гильермо Абаскаля, а в прошлые выходные разгромили «Пари НН» (6:1).

Остальные шесть матчей завершились вничью — такое обилие «мирных» результатов не позволило всплыть с последнего места. За два тура до финиша РПЛ южане не потеряли шансов на спасение через стыки — правда, для этого должна сойтись почти невероятная цепочка событий.

Команде Морено необходимо выиграть у «Краснодара» и «Рубина», ждать поражений «Пари НН» или «Урала» и надеяться, что «Балтика» наберет не больше трех очков. Возможны два расклада: «Сочи» опередит калининградцев, сравняется с нижегородцами и екатеринбуржцами, но будет выше из-за личных встреч. Или наберет по 29 баллов с двумя из этой троицы — и тоже на помощь придут дополнительные показатели.

ФК «Сочи».
Фото Официальный сайт ФК «Сочи»

«Краснодар» после рокировки Владимира Ивича на Мурада Мусаева совсем не впечатляет: две ничьих, три победы, три поражения. Под руководством серба проигрышей в чемпионате было столько же — только за 20 матчей, а не за восемь. Ивича критиковали за прагматичный футбол, но при Мусаеве атака «быков» не засверкала: в трех последних турах южане вообще не забили ни разу и набрали всего одно очко.

При этом клуб Сергея Галицкого не выпал из борьбы за титул даже несмотря на кризис. Правда, шансы «Краснодара» в золотой гонке считаются наименее предпочтительными: отставание от «Зенита» составляет один балл, от «Динамо» — три. Для чемпионства «быкам» требуются победы над «Сочи» и «Динамо» плюс хотя бы одна осечка петербуржцев. Команда Сергея Семака в заключительных турах сыграет с «Ахматом» в Грозном и «Ростовом» в Санкт-Петербурге.

Константин Тюкавин (&laquo;Крылья Советов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;). «Динамо» вырвалось в лидеры чемпионской гонки. Но у «Крыльев» есть рецепт успеха в играх с бело-голубыми

Травмы и дисквалификации перед матчем «Сочи» — «Краснодар»

У хозяев потерь нет. А вот Мурад Мусаев не может рассчитывать на двоих исполнителей. Сергей Петров находится в лазарете уже два месяца, Кайо пропустит игру из-за перебора желтых карточек.

«Сочи» — «Краснодар»: статистика личных встреч

История противостояния соперников насчитывает 10 матчей — девять из них прошли в РПЛ. «Быки» победили в шести поединках — в том числе в первом круге нынешнего чемпионата (2:0). На счету «барсов» два успеха, еще одна разборка завершилась вничью.

Однажды жребий свел южан в Кубке России — в феврале 2021-го. Сочинцы выиграли на стадионе «Краснодар» (2:1) и пробились в четвертьфинал.

«Краснодар» — «Сочи».
Фото Официальный сайт ФК «Краснодар»

Прогноз и ставка на матч «Сочи» — «Краснодар»

«Быкам» необходима только победа, но весной парни Мусаева выиграли всего в одной выездной встрече из шести. Сочинцы, наоборот, хороши дома после зимней паузы — ни одного поражения за пять поединков на «Фиште». В позапрошлом туре «барсы» были близки к тому, чтобы поставить подножку другому претенденту на титул — «Динамо». Команда Морено дважды сравняла счет на «ВТБ Арене», но пропустила решающий мяч на пятой компенсированной минуте. Текущее состояние соперников намекает на то, что хозяевам будет куда проще набрать очки в южном дерби, чем гостям.

Рекомендуемая ставка: «Сочи» не проиграет за 1.99.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
Результаты / календарь
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25 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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