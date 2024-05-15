«Сочи» бьется за выживание, «Краснодар» — за чемпионство. Южное дерби точно разрушит чьи-то надежды
18 мая «Сочи» примет «Краснодар» в 29-м туре чемпионата России. Игра состоится на стадионе «Фишт», стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямой эфир на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» стартует в 18.45 мск. Также трансляция встречи будет доступна на сайте букмекерской компании Winline.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Сочи» — «Краснодар» 18 мая 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline назвали «Краснодар» фаворитом. Успех парней Мурада Мусаева можно взять с коэффициентом 1.86, вероятность — примерно 50%. Выигрыш «Сочи» доступен за 4.12 (24%), «мирный» исход — за 3.84 (26%).
У команды Роберта Морено две победы и три ничьих в пяти домашних матчах после зимней паузы. Верите, что «барсы» снова наберут очки? Опция 1Х идет за 1.99.
Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.85, ТМ 2.5 — в 1.96. Обмен голами предложили за 1.70, обратный вариант — за 2.17.
Наиболее ожидаемым результатом специалисты считают ничью со счетом 1:1. Это событие представили с котировкой 6.88.
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«Сочи» — «Краснодар»: прогноз и анализ матча РПЛ 18 мая 2024 года
Назначение Роберта Морено встряхнуло «барсов»: после зимнего перерыва они уступили всего в двух турах чемпионата из 10. Побед набралось столько же: в середине апреля сочинцы обыграли «Спартак» (1:0) и отправили в отставку Гильермо Абаскаля, а в прошлые выходные разгромили «Пари НН» (6:1).
Остальные шесть матчей завершились вничью — такое обилие «мирных» результатов не позволило всплыть с последнего места. За два тура до финиша РПЛ южане не потеряли шансов на спасение через стыки — правда, для этого должна сойтись почти невероятная цепочка событий.
Команде Морено необходимо выиграть у «Краснодара» и «Рубина», ждать поражений «Пари НН» или «Урала» и надеяться, что «Балтика» наберет не больше трех очков. Возможны два расклада: «Сочи» опередит калининградцев, сравняется с нижегородцами и екатеринбуржцами, но будет выше из-за личных встреч. Или наберет по 29 баллов с двумя из этой троицы — и тоже на помощь придут дополнительные показатели.
«Краснодар» после рокировки Владимира Ивича на Мурада Мусаева совсем не впечатляет: две ничьих, три победы, три поражения. Под руководством серба проигрышей в чемпионате было столько же — только за 20 матчей, а не за восемь. Ивича критиковали за прагматичный футбол, но при Мусаеве атака «быков» не засверкала: в трех последних турах южане вообще не забили ни разу и набрали всего одно очко.
При этом клуб Сергея Галицкого не выпал из борьбы за титул даже несмотря на кризис. Правда, шансы «Краснодара» в золотой гонке считаются наименее предпочтительными: отставание от «Зенита» составляет один балл, от «Динамо» — три. Для чемпионства «быкам» требуются победы над «Сочи» и «Динамо» плюс хотя бы одна осечка петербуржцев. Команда Сергея Семака в заключительных турах сыграет с «Ахматом» в Грозном и «Ростовом» в Санкт-Петербурге.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Сочи» — «Краснодар»
У хозяев потерь нет. А вот Мурад Мусаев не может рассчитывать на двоих исполнителей. Сергей Петров находится в лазарете уже два месяца, Кайо пропустит игру из-за перебора желтых карточек.
«Сочи» — «Краснодар»: статистика личных встреч
История противостояния соперников насчитывает 10 матчей — девять из них прошли в РПЛ. «Быки» победили в шести поединках — в том числе в первом круге нынешнего чемпионата (2:0). На счету «барсов» два успеха, еще одна разборка завершилась вничью.
Однажды жребий свел южан в Кубке России — в феврале 2021-го. Сочинцы выиграли на стадионе «Краснодар» (2:1) и пробились в четвертьфинал.
Прогноз и ставка на матч «Сочи» — «Краснодар»
«Быкам» необходима только победа, но весной парни Мусаева выиграли всего в одной выездной встрече из шести. Сочинцы, наоборот, хороши дома после зимней паузы — ни одного поражения за пять поединков на «Фиште». В позапрошлом туре «барсы» были близки к тому, чтобы поставить подножку другому претенденту на титул — «Динамо». Команда Морено дважды сравняла счет на «ВТБ Арене», но пропустила решающий мяч на пятой компенсированной минуте. Текущее состояние соперников намекает на то, что хозяевам будет куда проще набрать очки в южном дерби, чем гостям.
Рекомендуемая ставка: «Сочи» не проиграет за 1.99.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|28
|15
|8
|5
|49-37
|53
|
2
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
3
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|41-27
|50
|
4
|Локомотив
|28
|12
|11
|5
|47-37
|47
|
5
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
6
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
7
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
8
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
9
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|28
|8
|5
|15
|26-44
|29
|
12
|Оренбург
|28
|7
|8
|13
|31-38
|29
|
13
|Урал
|28
|7
|8
|13
|27-41
|29
|
14
|Факел
|28
|6
|11
|11
|20-29
|29
|
15
|Балтика
|28
|7
|5
|16
|31-37
|26
|
16
|Сочи
|28
|5
|8
|15
|34-44
|23
|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|- : -
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|- : -
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|- : -
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|20.05
|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4