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«Сочи» — «Балтика»: где смотреть матч РПЛ 23 июля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прогноз на матч Суперкубка России «Сочи» — «Балтика» 23 июля 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Артур Юсупов («Сочи»).
Фото Global Look Press

23 июля «Сочи» примет «Балтику» на стадионе «Фишт». Игру южан и калининградцев в первом туре РПЛ обслужит бригада судьи Рафаэля Шафеева. Встреча стартует в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru начиная с 19.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
23 июл, 20:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Балтика

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: взять победу сочинцев можно с коэффициентом 1.81, вероятность такого итога — примерно 52%. Ничья доступна за 3.93 (25%), триумф гостей — за 4.38 (23%).

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В 2022 году команды провели два товарищеских поединка — оба завершились викторией «Сочи» с одинаковым счетом (1:0). На то, что парни Сергея Игнашевича не пробьют Дениса Адамова, предложили котировку 2.42.

Оппоненты огорчили друг друга в половине из четырех очных матчей. Обмен результативными выстрелами оценен в 2.00, обратный рынок — в 1.80.

В 2018-м соперники пересекались в первой лиге — обе игры пробили «верх» по голам (4:1 на «Фиште» в пользу «Сочи» и 2:2 в Калининграде). Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.28, ТМ 2.5 — за 1.66.

ФК &laquo;Ростов&raquo;. «Ростов» — «Факел»: прогноз на матч РПЛ 23 июля 2023 года

В предсезонных встречах южане были очень хороши у чужих ворот: разгромили «Енисей» (5:2) и «Ленинградец» (4:1), а также устроили перестрелку с «Краснодаром» (2:2). Индивидуальный тотал коллектива Дмитрия Хохлова больше 1.5 метких выстрела дали за 1.86.

Три наиболее вероятных итога противостояния, по версии экспертов, выглядят следующим образом:

  • 1:1 — за 6.80;

  • успех «Сочи» 1:0 — за 7.20;

  • 2:0 и 2:1 — за 8.00;

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ФК Балтика
ФК Сочи
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«Ростов» — «Факел»: где смотреть матч РПЛ 23 июля 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
4
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
5
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
6
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
7
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
8
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
13
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
14
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
15
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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30 тур
21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 2 : 1
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 0 : 2
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 2 : 2
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 2
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
Сергей Бабкин

Сергей Бабкин

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П
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Зелимхан Бакаев

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 1
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Мирлинд Даку

Рубин

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И К Ж
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Пари Нижний Новгород

 1 1 0
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Зенит

 1 0 1
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