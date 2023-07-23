«Ростов» — «Факел»: прогноз на матч РПЛ 23 июля 2023 года
23 июля «Ростов» примет «Факел» в первом туре РПЛ. Команды рассудит арбитр Павел Шадыханов. Встреча состоится на «Ростов Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 19.55 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают фаворитами хозяев: успех «Ростова» оценили котировкой 1.74, это около 54% вероятности. На победу «Факела» предложили коэффициент 4.89 (20%). «Мирный» результат доступен за 3.89 (26%).
Думаете, что соперники разделят очки? Ставка в 1000 рублей на ничью в случае удачного исхода принесет 3890 рублей.
Летом команды провели две товарищеских встречи, в которых обменялись сухими викториями (желто-синие выиграли 3:0, воронежцы — 1:0). Вариант «обе забьют» доступен за 1.92, обратный рынок — за 1.87.
Виктория «Ростова» с форой (-1) идет за 2.29. Если предполагаете, что сине-белые навяжут сопернику борьбу, вас ждет рынок Ф2(+1) за 1.66.
В прошлом чемпионате оппоненты ни разу не пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.98, ТМ 2.5 — за 1.87.
Два из трех самых вероятных результатов противостояния, по версии аналитиков, говорят в пользу коллектива Валерия Карпина:
Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Факел»
Желто-синие ни разу не обыграли соперника в минувшем розыгрыше РПЛ: если из Воронежа парни Карпина увезли ничью (1:1), то на «Ростов Арене» сгорели всухую (0:2). В предсезонке команды обменялись сухими победами («Ростов» выиграл 3:0, «Факел» — 1:0). Оппоненты слишком хорошо изучили друг друга, и это позволяет сделать вывод о том, что без пропущенных мячей не обойдется ни одна из сторон.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.92.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
4
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|2 : 1
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|0 : 2
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|2 : 2
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|1 : 2
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|
|
Сергей Бабкин
Крылья Советов
|1
|П
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|1
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1
|
|
Адольфо Гайч
ЦСКА
|1
|0
|1