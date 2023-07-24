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«Алания» — «Нефтехимик»: прогноз на матч первой лиги 24 июля 2023 года

Прогноз на матч первой лиги «Алания» — «Нефтехимик» 24 июля 2023 года
Артемий Кутейников
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Давид Шавлохов («Алания») в матче первого тура против «Черноморца».
Фото Официальный сайт «Алании»

24 июля во втором туре первой лиги сойдутся одни из лидеров дивизиона — «Алания» и «Нефтехимик». В прошлом сезоне команды вошли в топ-6. Матч пройдет в Грозном на «Ахмат Арене» и начнется в 18.00 по московскому времени. Главный арбитр — Антон Фролов из Москвы. Прямую трансляцию встречи покажет онлайн-платформа «Кинопоиск».

Россия. ФНЛ. 2-й тур
24 июл, 18:00. Ахмат Арена (Грозный)
Алания
Нефтехимик

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, хозяева — серьезные фавориты поединка: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.73, это приблизительно 56% вероятности. Успех гостей доступен с котировкой 4.59 (19%) — это наименее ожидаемый исход. Даже ничья идет всего за 3.59 (25%).

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«Нефтехимик» считается серьезным аутсайдером, но за всю шестиматчевую историю противостояния лишь раз уступил «Алании». Поставить еще на одно непоражение гостей можно за 2.00.

В прошлом сезоне за две игры в первой лиге соперники выдавили лишь один забитый мяч на двоих: в Нижнекамске зафиксировали нули на табло, в Грозном красно-желтые выиграли с минимальным счетом (1:0). Тотал больше 2.5 гола в предстоящей встрече предложен за 1.89, ТМ 2.5 — за 1.85.

Обмен точными ударами доступен за 1.83, обратный вариант оценен в 1.87. Рынок «обе забьют» заходил ровно в половине столкновений команд.

Прогноз и ставка на матч «Алания» — «Нефтехимик»

В прошлом сезоне команды финишировали в топ-6 первой лиги, а владикавказцы даже оказались третьими, но из-за проблем с лицензированием пролетели мимо стыковых матчей. При этом коллективы не отличались высокой результативностью: «Алания» в среднем за 90 минут набила неплохие 1.6 гола, «Нефтехимик» отличался в среднем ровно один раз за тур. Друг с другом соперники выступали еще скучнее — 0:0 и 1:0 в пользу красно-желтых. Всего же больше двух мячей за игру они набрали лишь в двух из четырех очных встреч.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.85.

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«Сочи» — «Балтика»: где смотреть матч РПЛ 23 июля 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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30 тур
21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 2 : 1
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 0 : 2
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 2 : 2
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 2
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 3 : 2
23.07 20:00
Ростов – Факел
 2 : 1
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 2 : 0
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П
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 2
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И К Ж
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