«Ростов» — «Факел»: где смотреть матч РПЛ 23 июля 2023 года онлайн в прямом эфире
23 июля «Ростов» и «Факел» сыграют в первом туре РПЛ. Поединок стартует по свистку судьи Павла Шадыханова в 20.00 по московскому времени. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» покажут игру на «Ростов Арене» в прямом эфире начиная с 19.55 мск.
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у желто-синих больше шансов добиться триумфа: поставить на ростовчан можно с коэффициентом 1.74, что составляет примерно 54% вероятности. Успех гостей предложили с котировкой 4.89 (20%). Ничья доступна за 3.89 (26%).
В мае 2023 года во втором круге РПЛ-2022/23 «Факел» увез с «Ростов Арены» победу (2:0). Верите, что гости снова добудут три очка? Ставка в 1000 рублей на сине-белых в случае удачного исхода принесет 4890 рублей.
Виктория «Ростова» с форой (-1) идет за 2.29. Если предполагаете, что воронежцы навяжут сопернику борьбу, вас ждет рынок Ф2(+1) за 1.66.
В прошлом чемпионате оппоненты ни разу не пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.98, ТМ 2.5 — в 1.87.
Летом команды провели два товарищеских поединка, в которых обменялись сухими викториями (желто-синие выиграли 3:0, воронежцы — 1:0). Вариант «обе забьют» доступен за 1.92, обратный рынок — за 1.87.
В минувшем сезоне «Факел» огорчил ростовчан в обеих встречах. Точный выстрел коллектива Вадима Евсеева дали за 1.59.
Три самых вероятных результата противостояния, по версии аналитиков, выглядят следующим образом:
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
4
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|2 : 1
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|0 : 2
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|2 : 2
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|1 : 2
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|
|
Сергей Бабкин
Крылья Советов
|1
|П
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|1
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1
|
|
Адольфо Гайч
ЦСКА
|1
|0
|1