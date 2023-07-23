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«Ростов» — «Факел»: где смотреть матч РПЛ 23 июля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прогноз на матч Суперкубка России «Ростов» — «Факел» 23 июля 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Руслан Магаль («Факел»).
Фото Global Look Press

23 июля «Ростов» и «Факел» сыграют в первом туре РПЛ. Поединок стартует по свистку судьи Павла Шадыханова в 20.00 по московскому времени. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» покажут игру на «Ростов Арене» в прямом эфире начиная с 19.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
23 июл, 20:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Факел

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у желто-синих больше шансов добиться триумфа: поставить на ростовчан можно с коэффициентом 1.74, что составляет примерно 54% вероятности. Успех гостей предложили с котировкой 4.89 (20%). Ничья доступна за 3.89 (26%).

В мае 2023 года во втором круге РПЛ-2022/23 «Факел» увез с «Ростов Арены» победу (2:0). Верите, что гости снова добудут три очка? Ставка в 1000 рублей на сине-белых в случае удачного исхода принесет 4890 рублей.

Виктория «Ростова» с форой (-1) идет за 2.29. Если предполагаете, что воронежцы навяжут сопернику борьбу, вас ждет рынок Ф2(+1) за 1.66.

В прошлом чемпионате оппоненты ни разу не пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.98, ТМ 2.5 — в 1.87.

Летом команды провели два товарищеских поединка, в которых обменялись сухими викториями (желто-синие выиграли 3:0, воронежцы — 1:0). Вариант «обе забьют» доступен за 1.92, обратный рынок — за 1.87.

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В минувшем сезоне «Факел» огорчил ростовчан в обеих встречах. Точный выстрел коллектива Вадима Евсеева дали за 1.59.

Три самых вероятных результата противостояния, по версии аналитиков, выглядят следующим образом:

  • 1:0 — за 6.60;

  • 1:1 — за 6.80;

  • 2:0 — за 7.23.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Ростов
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
4
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
5
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
6
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
7
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
8
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
13
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
14
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
15
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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30 тур
21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 2 : 1
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 0 : 2
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 2 : 2
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 2
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
Сергей Бабкин

Сергей Бабкин

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 1
П
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 1
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Роман Ежов

Крылья Советов

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
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Зенит

 1 0 1
Адольфо Гайч

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ЦСКА

 1 0 1
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