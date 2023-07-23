23 июля «Ростов» и «Факел» сыграют в первом туре РПЛ. Поединок стартует по свистку судьи Павла Шадыханова в 20.00 по московскому времени. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» покажут игру на «Ростов Арене» в прямом эфире начиная с 19.55 мск.

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у желто-синих больше шансов добиться триумфа: поставить на ростовчан можно с коэффициентом 1.74, что составляет примерно 54% вероятности. Успех гостей предложили с котировкой 4.89 (20%). Ничья доступна за 3.89 (26%).

В мае 2023 года во втором круге РПЛ-2022/23 «Факел» увез с «Ростов Арены» победу (2:0). Верите, что гости снова добудут три очка? Ставка в 1000 рублей на сине-белых в случае удачного исхода принесет 4890 рублей.

Виктория «Ростова» с форой (-1) идет за 2.29. Если предполагаете, что воронежцы навяжут сопернику борьбу, вас ждет рынок Ф2(+1) за 1.66.

В прошлом чемпионате оппоненты ни разу не пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.98, ТМ 2.5 — в 1.87.

Летом команды провели два товарищеских поединка, в которых обменялись сухими викториями (желто-синие выиграли 3:0, воронежцы — 1:0). Вариант «обе забьют» доступен за 1.92, обратный рынок — за 1.87.

В минувшем сезоне «Факел» огорчил ростовчан в обеих встречах. Точный выстрел коллектива Вадима Евсеева дали за 1.59.

Три самых вероятных результата противостояния, по версии аналитиков, выглядят следующим образом:

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