Украина с Италией решат, кому достанется прямая путевка на Евро-2024. Надеяться на «сухарь» никому из соперников не стоит

Пока «Скуадра адзурра» выше по дополнительным показателям.

20 ноября сборные Украины и Италии зарубятся за прямую путевку на чемпионат Европы-2024. Поединок 10-го тура квалификации состоится в Германии на «Бай-Арене» в Леверкузене. Испанский судья Хесус Хиль Мансано даст стартовый свисток в 22.45 по московскому времени. В России встречу соперников по группе C не покажут.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 Украина — Италия 20 ноября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не сомневаются в победе парней Лучано Спаллетти: поставить на них можно с коэффициентом 1.92, что составляет примерно 46% вероятности результата. Триумф Украины оценили в 3.94 (25%). На ничью предложили котировку 3.50 (29%).

Сборные уже пересекались в нынешней квалификации — в сентябре на «Сан-Сиро» сильнее были итальянцы (2:1). Верите, что на этот раз желто-синие не уступят? Опция 1Х доступна за 1.88.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.97, ТМ 2.5 — за 1.76. «Обе забьют» дали за 1.88, обратный рынок — за 1.93.

В предыдущем туре Федерико Кьеза и компания разгромили Северную Македонию (5:2). Индивидуальный тотал «Скуадры адзурры» больше 1.5 гола представлен за 2.04.

Наиболее возможный, по мнению экспертов, итог противостояния — 1:1. Этот счет можно взять за 6.20.

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Украина — Италия: прогноз и анализ матча квалификации Евро-2024 20 ноября 2023 года

Действующие чемпионы Европы еще не обеспечили себе прямую путевку в Германию: месяц назад парни Лучано Спаллетти потерпели поражение на «Уэмбли» от Англии (1:3) и внесли интригу в борьбу за второе место. Ведь в том же туре украинцы разобрались со сборной Северной Македонии (2:0) и сравнялись со «Скуадрой адзуррой» по очкам.

Следующие игры не изменили ситуацию: Федерико Кьеза и компания разгромили македонцев (5:2), а желто-синие победили Мальту (3:1). Накануне решающей разборки у обеих команд по 13 баллов, но итальянцы выше по дополнительным показателям — личным поединкам.

В сентябре соперники встретились в Милане — на исходе получаса хозяева вели со счетом 2:0 благодаря дублю Давиде Фраттези. За четыре минуты до перерыва Андрей Ярмоленко сократил отставание, во втором тайме голов не было. Коллектив Лучано Спаллетти добился успеха на «Сан-Сиро» — теперь, чтобы квалифицироваться на Евро-2024 напрямую, Италии достаточно ничьей.

Прогноз и ставка на матч Украина — Италия

Парней Сергея Реброва устроит исключительно победа, но добиться этого результата будет невероятно сложно: в текущем отборе желто-синие уступили Англии (0:2) с Италией (1:2) на выезде, а на нейтральном поле с британцами добились только ничьей (1:1). Правда, в двух последних случаях украинцы не ушли с поля без гола, а за всю квалификацию обменялись меткими выстрелами с соперниками в четырех встречах из семи. «Скуадра адзурра» выиграла всухую только у Мальты (2:0 и 4:0) — в остальных пяти поединках отличались обе команды.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.88.

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