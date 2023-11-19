Украина с Италией решат, кому достанется прямая путевка на Евро-2024. Надеяться на «сухарь» никому из соперников не стоит
20 ноября сборные Украины и Италии зарубятся за прямую путевку на чемпионат Европы-2024. Поединок 10-го тура квалификации состоится в Германии на «Бай-Арене» в Леверкузене. Испанский судья Хесус Хиль Мансано даст стартовый свисток в 22.45 по московскому времени. В России встречу соперников по группе C не покажут.
Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 Украина — Италия 20 ноября 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet не сомневаются в победе парней Лучано Спаллетти: поставить на них можно с коэффициентом 1.92, что составляет примерно 46% вероятности результата. Триумф Украины оценили в 3.94 (25%). На ничью предложили котировку 3.50 (29%).
Сборные уже пересекались в нынешней квалификации — в сентябре на «Сан-Сиро» сильнее были итальянцы (2:1). Верите, что на этот раз желто-синие не уступят? Опция 1Х доступна за 1.88.
Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.97, ТМ 2.5 — за 1.76. «Обе забьют» дали за 1.88, обратный рынок — за 1.93.
В предыдущем туре Федерико Кьеза и компания разгромили Северную Македонию (5:2). Индивидуальный тотал «Скуадры адзурры» больше 1.5 гола представлен за 2.04.
Наиболее возможный, по мнению экспертов, итог противостояния — 1:1. Этот счет можно взять за 6.20.
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Украина — Италия: прогноз и анализ матча квалификации Евро-2024 20 ноября 2023 года
Действующие чемпионы Европы еще не обеспечили себе прямую путевку в Германию: месяц назад парни Лучано Спаллетти потерпели поражение на «Уэмбли» от Англии (1:3) и внесли интригу в борьбу за второе место. Ведь в том же туре украинцы разобрались со сборной Северной Македонии (2:0) и сравнялись со «Скуадрой адзуррой» по очкам.
Следующие игры не изменили ситуацию: Федерико Кьеза и компания разгромили македонцев (5:2), а желто-синие победили Мальту (3:1). Накануне решающей разборки у обеих команд по 13 баллов, но итальянцы выше по дополнительным показателям — личным поединкам.
В сентябре соперники встретились в Милане — на исходе получаса хозяева вели со счетом 2:0 благодаря дублю Давиде Фраттези. За четыре минуты до перерыва Андрей Ярмоленко сократил отставание, во втором тайме голов не было. Коллектив Лучано Спаллетти добился успеха на «Сан-Сиро» — теперь, чтобы квалифицироваться на Евро-2024 напрямую, Италии достаточно ничьей.
Прогноз и ставка на матч Украина — Италия
Парней Сергея Реброва устроит исключительно победа, но добиться этого результата будет невероятно сложно: в текущем отборе желто-синие уступили Англии (0:2) с Италией (1:2) на выезде, а на нейтральном поле с британцами добились только ничьей (1:1). Правда, в двух последних случаях украинцы не ушли с поля без гола, а за всю квалификацию обменялись меткими выстрелами с соперниками в четырех встречах из семи. «Скуадра адзурра» выиграла всухую только у Мальты (2:0 и 4:0) — в остальных пяти поединках отличались обе команды.
Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.88.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
7
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3