Джокович близок к седьмой победе на ATP Finals. Синнер не сможет этому помешать

19 ноября в Турине состоится финал Итогового турнира года ATP, в котором Новак Джокович сразится с Янником Синнером. Встреча первой и четвертой ракеток мира начнется в 20.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Счет личного противостояния 3:1.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Джоковича фаворитом игры. На победу сербского волшебника можно поставить с коэффициентом 1.56, что примерно 64% вероятности исхода. Триумф Синнера предложен за 2.48 (36%).

Успех Новака со счетом 2:0 предложен за 2.39. Если Янник выиграет хотя бы один сет, сработает котировка 1.53.

На групповом этапе соперники провели ярчайший трехсетовый матч. На то, что предстоящая игра снова будет состоять из трех партий, можно поставить за 2.07. На два сета коэффициент — 1.67.

Тотал больше 22.5 гейма идет за 1.62, ТМ 22.5 — за 2.32.

Если предполагаете, что Джокович отомстит за последнее поражение и разгромит Синнера с форой (-2.5), возьмите этот вариант за 1.95.

Также в предыдущей встрече теннисисты провели сразу два тай-брейка. Взять 13-й гейм предложено за 1.72.

Прогноз и ставка на матч Янник Синнер — Новак Джокович

Джокович и Синнер уже провели один запоминающийся матч на этом турнире — на групповой стадии итальянец одолел серба в трех партиях, забрав решающую на тай-брейке. Эта победа стала для Янника первой над Новаком, прежде он проиграл ему три встречи.

Впрочем, финал будет совсем другим, нежели игра в группе. Во-первых, Джоко очень сильно прибавил. Надо было видеть, как легко он разобрался в полуфинале с Алькарасом: показал выдающуюся физическую готовность (тащил все и вся), а также добавил в резкости и направленности ударов — таким несостоятельным на фоне соперника испанец не выглядел очень давно.

Синнер в трех сетах прошел Медведева, выиграв третий сет на фоне нервного срыва россиянина. До этого игра была абсолютно равной, а в геймах на своей подаче Янник не выглядел несокрушимым, как ранее. Даниил своими шансами не воспользовался, а вот Новак, скорее всего, свое не упустит. К тому же серб знает, как настроиться на финал и как его выиграть, а вот для итальянца это будет первый опыт настолько крупного решающего матча. Так что с трофеем Турин должен покинуть именно Джокер.

Рекомендуемая ставка: победа Джоковича с форой (-1.5) за 1.71.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки