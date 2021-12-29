30 декабря 2021 года сборная России сыграет против Словакии в группе на молодежном чемпионате мира по хоккею в Канаде. Матч состоится в городе Ред-Дир на стадионе «Вестернер Парк Центриум». Начало — в 00.30. Прямую трансляцию покажет Первый канал. Эфир стартует в 00.25.

Наша сборная — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Вы можете поставить на победу России в основное время матча с коэффициентом 1.30 — это около 70% вероятности. Успех Словакии идет за 6.50 (14%), а ничья — за 5.70 (16%).

Ф1(+2.5) доступна за 1.76, а Ф2(-2.5) — за 2.00.

В линии БЕТСИТИ также предложены различные варианты тотала голов — например:

· Тотал больше 5.5 идет за 1.52, а ТМ 5.5 — за 2.36;

· Тотал больше 6.5 идет за 2.00, а ТМ 6.5 — за 1.76;

· Тотал больше 7.5 идет за 2.70, а ТМ 7.5 — за 1.41.

Шансы России победить с учетом ОТ и буллитов оцениваются коэффициентом 1.16. Аналогичный исход в пользу Словакии доступен за 4.90.

Уверены, что Словакия забьет минимум дважды? ИТБ1 (1.5) можно взять за 1.54.

Шансы сборной России отличиться пять раз или более оцениваются котировкой 2.06.

Ждете молниеносного взятия ворот одной из команд? Сделать ставку на то, что гол будет на первой минуте, можно за 10.0.

Три наиболее вероятных точных счета матча:

· 2:4 — коэффициент 11.5;

· 1:4 — 12.0;

· 2:5 — 12.5.