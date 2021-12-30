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«Валенсия» — «Эспаньол»: прогноз на матч примеры 31 декабря

11:15
Футболисты «Валенсии». Фото Getty Images
Футболисты «Валенсии». Фото Getty Images
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31 декабря «Валенсия» примет «Эспаньол» в 19-м туре испанской примеры. Встреча состоится на стадионе «Месталья», начало — в 18.15. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-площадке Okko.

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Хозяева — фавориты встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Валенсии» можно за 1.74 — это примерно 56% вероятности. Успех «Эспаньола» доступен за 5.00 (19%), а ничья — за 3.80 (25%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Эспаньола» потенциальная выплата составит 5000 рублей, а прибыль — 4000 рублей.

Вы также можете выбрать одну из множества фор на этот матч — например:

— Ф1(0) идет за 1.30, а Ф2(0) — за 3.70;
— Ф1(-1) идет за 2.36, а Ф2(+1) — за 1.59;
— Ф1(-1.5) идет за 3.10, а Ф2(+1.5) — за 1.37.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 2.04, а ТМ 2.5 — за 1.83.

Лишь раз за последние семь очных матчей команд фиксировалось обоюдное взятие ворот. Сделать ставку на «обе забьют» можно за 1.98. Противоположный исход доступен за 1.83.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:0 — коэффициент 6.10.

Испания. Лига 1. 19-й тур
31 дек, 18:15. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
Эспаньол

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Егор Сергеев все материалы автора
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