30 декабря 2021 года на групповом этапе молодежного чемпионата мира встретятся сборные Швеции и США. Матч между ними состоится в канадском городе Ред-Дир на арене «Вестернер Парк Центриум», начало — в 05.30. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Команда Лимана — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу сборной США в основное время можно за 1.72 — это порядка 53% вероятности. Успех Швеции оценивается коэффициентом 3.30 (27%), а ничья доступна за 4.60 (20%).

При ставке в 1 000 рублей на победу США потенциальная выплата составит 1 720 рублей, а прибыль — 720 рублей.

Вы также можете поставить на один из множества вариантов форы на этот матч, например:

· Ф1(0) идет за 2.75, а Ф2(0) — за 1.42;

· Ф1(+1) идет за 1.79, а Ф2(-1) — за 1.90;

· Ф1(+1.5) идет за 1.64, а Ф2(-1.5) — за 2.13.

Тотал голов больше 6.5 доступен за 2.15, а ТМ 6.5 — за 1.65.

Поставить на победу Швеции с учетом ОТ и буллитов можно за 2.60. Аналогичный исход в пользу американской сборной доступен за 1.46.

Шансы Швеции отличиться трижды или более оцениваются коэффициентом 1.90.

Уверены, что США забросит четыре шайбы или более? Поставить на ИТБ2 (3.5) можно за 1.92.

Наиболее вероятный счет матча — 3:3, коэффициент 9.60.