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Сегодня, 12:15

СКА — «Динамо» Минск: где смотреть матч КХЛ 22 января 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ СКА — «Динамо» Минск 22 января 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки СКА.
Фото Телеграм-канал СКА, Telegram

22 января СКА и минское «Динамо» сойдутся в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Команды встретятся в Санкт-Петербурге на арене «Ледовый дворец», начало запланировано на 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», KHL Prime, а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 19.15 мск.

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Букмекеры отдали предпочтение подопечным Романа Ротенберга: успех армейцев в основное время оценили котировкой 1.65, что составляет приблизительно 60% вероятности. Выигрыш «Динамо» можно взять за 4.80 (19%) — это наименее вероятный исход матча. Коэффициент на ничью — 4.60 (21%).

Триумф подопечных Романа Ротенберга с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.35, этот рынок на минчан дан за 3.20.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(-1) — за 1.80, Ф2(+1) — за 2.00;

• Ф1(-2) — за 2.55, Ф2(+2) — за 1.48.

Игроки СКА. СКА — «Динамо» Минск: прогноз на матч КХЛ 22 января 2024 года

Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.55, ТМ 4.5 — за 2.35.

Поставить на то, что каждая из команд отличится минимум по два раза, можно за 1.85. Обратный вариант идет с такой же котировкой.

Комбинированная ставка на победу СКА и тотал больше 4.5 гола предложена за 2.15.

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СКА — «Динамо» Минск: прогноз на матч КХЛ 22 января 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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Виктор Мелехин

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