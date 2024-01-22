22 января СКА и минское «Динамо» сойдутся в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Команды встретятся в Санкт-Петербурге на арене «Ледовый дворец», начало запланировано на 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», KHL Prime, а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 19.15 мск.

Букмекеры отдали предпочтение подопечным Романа Ротенберга: успех армейцев в основное время оценили котировкой 1.65, что составляет приблизительно 60% вероятности. Выигрыш «Динамо» можно взять за 4.80 (19%) — это наименее вероятный исход матча. Коэффициент на ничью — 4.60 (21%).

Триумф подопечных Романа Ротенберга с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.35, этот рынок на минчан дан за 3.20.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(-1) — за 1.80, Ф2(+1) — за 2.00;

• Ф1(-2) — за 2.55, Ф2(+2) — за 1.48.

Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.55, ТМ 4.5 — за 2.35.

Поставить на то, что каждая из команд отличится минимум по два раза, можно за 1.85. Обратный вариант идет с такой же котировкой.

Комбинированная ставка на победу СКА и тотал больше 4.5 гола предложена за 2.15.