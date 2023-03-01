СКА — «Динамо» Минск: где смотреть матч плей-офф КХЛ 1 марта 2023 года онлайн в прямом эфире
1 марта в одном из стартовых матчей плей-офф КХЛ СКА сыграет с минским «Динамо». Встреча первой и восьмой команд Западной конференции состоится в Ледовом дворце и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире с 19.20 мск ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL.
СКА — фаворит встречи, по мнению букмекерской компании OLIMPBET. На победу команды Романа Ротенберга в основное время можно поставить с коэффициентом 1.37, что приблизительно 72% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.60 (18%), триумф «Динамо» — за 7.50 (10%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха принесет 5600 рублей, а чистая прибыль составит 4600 рублей.
Последние очные матчи команд получались очень результативными — в четырех из пяти было заброшено шесть и более шайб. На ТБ 5.5 котировка — 2.09, на ТМ 5.5 — 1.74.
На то, что хозяева откроют счет, можно поставить за 1.45. На гостей — за 2.68. Отсутствие заброшенных шайб в матче идет за огромные 60.0.
СКА стабильно результативен в играх с минчанами — в шести играх из семи отличился не менее трех раз. Поэтому ИТБ1 (2.5) оценены невысокими 1.35. А вот ИТБ1 (3.5) идет за 1.92.
Если считаете, что гости сдержат агрессивную атаку соперника и не проиграют с разницей более двух шайб, возьмите Ф2(+2.5) за 1.64. Ф1(-2.5) в то же время доступна за 2.22.
В третьем периоде в восьми из девяти последних матчей с участием СКА забрасывалось по два и более гола: ТБ 1.5 в заключительной 20-минутке предложен за 1.68, ТМ 1.5 — за 2.06.
На победу СКА с учетом овертайма и серии буллитов выставлен коэффициент — 1.20, на «Динамо» — 4.47.
Также уже сейчас можете сделать ставку на победителя всей серии: выход армейцев в 1/4 предложен за 1.05, минчан — за 9.50.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2