1 марта в одном из стартовых матчей плей-офф КХЛ СКА сыграет с минским «Динамо». Встреча первой и восьмой команд Западной конференции состоится в Ледовом дворце и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире с 19.20 мск ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL.

СКА — фаворит встречи, по мнению букмекерской компании OLIMPBET. На победу команды Романа Ротенберга в основное время можно поставить с коэффициентом 1.37, что приблизительно 72% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.60 (18%), триумф «Динамо» — за 7.50 (10%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха принесет 5600 рублей, а чистая прибыль составит 4600 рублей.

Последние очные матчи команд получались очень результативными — в четырех из пяти было заброшено шесть и более шайб. На ТБ 5.5 котировка — 2.09, на ТМ 5.5 — 1.74.

На то, что хозяева откроют счет, можно поставить за 1.45. На гостей — за 2.68. Отсутствие заброшенных шайб в матче идет за огромные 60.0.

СКА стабильно результативен в играх с минчанами — в шести играх из семи отличился не менее трех раз. Поэтому ИТБ1 (2.5) оценены невысокими 1.35. А вот ИТБ1 (3.5) идет за 1.92.

Если считаете, что гости сдержат агрессивную атаку соперника и не проиграют с разницей более двух шайб, возьмите Ф2(+2.5) за 1.64. Ф1(-2.5) в то же время доступна за 2.22.

В третьем периоде в восьми из девяти последних матчей с участием СКА забрасывалось по два и более гола: ТБ 1.5 в заключительной 20-минутке предложен за 1.68, ТМ 1.5 — за 2.06.

На победу СКА с учетом овертайма и серии буллитов выставлен коэффициент — 1.20, на «Динамо» — 4.47.

Также уже сейчас можете сделать ставку на победителя всей серии: выход армейцев в 1/4 предложен за 1.05, минчан — за 9.50.